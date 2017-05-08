 Путин проигнорировал Порошенко и Маргвелашвили в приветственном обращении по случаю годовщины победы над нацизмом

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, в опубликованном Кремлем заявлении Путин поздравил лидеров 10 стран и республик с Днем победы, а вспоминая Украину и Грузию, обратился только к гражданам.
"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне", - отмечается в сообщении.
Путин перестал поздравлять президента Украины в 2014 году, а президента Грузии - еще раньше.
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а если серьезно: на фуй нужны его, )(уйла, поздравления.........
Кстати (по-логике) нельзя поздравить президентов/лидеров стран "с годовщины победы над нацизмом"=>т.к. многие президенты/лидеры еще не были в "проекте".......А вот народ/граждан стран - само то.
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https://www.youtube.com/watch?v=Bo85wSiEVaM
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В течение Второй мировой войны боевые действия дважды прокатились всей территории колонии усср (Украина )- оккупированной российскими коммуно - фашистами 1922 году суверенного государства УНР. Харьков, один из крупнейших городов Украины, переходил из рук в руки четыре раза. Украинцы превратились в пушечное мясо сразу для двух кровавых палачей диктаторов - Гитлера и Сталина. В Красной Армии погиб каждый третий Украинец. Причина такой ужасной ситуации была простой - кровавый палач Сталин не считался ни с какими потерями Украинцев. Следствием столкновения двух тоталитарных фашистских режимов стали невиданные жертвы как среди военных, так и среди гражданского населения Украины; территория между Карпатами и Доном превратилась в Кровавые земли. Такой была для Украины цена потери своего собственного независимого государства и армии.
Украинец Алексей Берест установил чужой для украинцев коммуно - фашистский оккупационный кремлёвский флаг кровавого ссср над Рейхстагом в Берлине, а Украинец Майкл Стренк - поднял чужой флаг Соединенных Штатов над Иводзимою. Но только родная Украинская Повстанческая Армия УПА мужественно сражалась в этой войне под своим родным украинским национальным флагом. А сейчас все воины храбрые защитники Украинского Отечества поклялись освободить свою родную но оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса теперь уже от современных проклятых российских фашистов захватчиков. А если потребуется то и установить величественный украинский флаг над поверженным фашистским логовом Кремлём.
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Внимание красножопым недобитым комунякам! Сейчас на канале НТН идет ФРАНЦУЗСКИЙ, подчеркиваю, Французский док.фильм "Апокалипсис. Вторая мировая война.
В этом фильме во второй серии было сказано, когда Гитлер победил Францию, Сталин прислал ему поздравительную телеграмму.
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Теперь всю ночь спать не буду.
Сделай хоть одно доброе дело в своей жизни - откинь лапти!
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Союз добровольцев Донбасса намерен выйти на акцию «Бессмертный полк» с портретами погибших в боях на востоке Украины
В интервью «Эху Москвы» пресс-секретарь Союза Мария Коледа отметила, что среди них может быть и портрет Мотороллы
Свою акцию Союз называет «Бессмертный полк Новороссии».
Несмотря на предупреждения из Кремля, региональные власти продолжили собирать людей по разнарядке на праздничные мероприятия 9 мая. Об этом свидетельствует множество сообщений из соцсетей.
«Явка строго обязательна», «приходить в парадной форме», «пропуск повлияет на оценку» - эти и другие похожие сообщения стали массово появляться в соцсетях перед 9 мая. В основном речь идет о сообществах школ, вузов и колледжей, где их администрация набирает необходимую квоту по числу людей. Судя по количеству сообщений, это не единичные случаи, а вполне массовая практика. География этих злоупотреблений тоже очень широка - в учебных заведениях Пскова и Ноябрьска, Тюмени и Йошкар-Олы не стесняются говорить о плановых показателях по явке, а в отдельных случаях прямо угрожать снижением успеваемости за неактивность.
Школьников и студентов сгоняют на праздничные линейки, парады и марши. Ранее стало известно, что в Обнинске и вовсе устроили репетицию шествия «Бессмертный полк», хотя эта инициатива несколько лет назад начиналась как максимально искренняя и полностью добровольная.
Судя по всем этим сообщениям из регионов, усилия администрации президента, которая попыталась отказаться от уже привычного принципа разнарядки, закончились ничем. О том, что внутриполитический блок АП отдал распоряжения главам регионов не сгонять людей на «Бессмертный полк», сообщало издания «Югополис». В похожем ключе выступил и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, призвавший «не входить в административный раж». Он назвал принуждение к участию в акции «верхом циничного отношения к нашим предкам». Впрочем, в регионах, похоже, его не услышали.
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Томске в 2012 году по инициативе местных журналистов, которые призвали людей пройти по улицам города с фотографиями своих предков-участников Великой Отечественной войны. Позднее акция приобрела известность по всей стране, но вместе с тем стали регулярно появляться сообщения о том, что на шествие сгоняют людей.
Участие в акции «Бессмертный полк» должно быть только добровольным, - считает сопредседатель совета историко-патриотического движения с таким же названием, Сергей Лапенков.
По словам Лапенкова, во многом организация акции зависит от кураторов по регионам.
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