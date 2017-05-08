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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Грузия (3364) Порошенко (12815) Путин (23714) Россия (70336) Маргвелашвили (8) День памяти и примирения (6)

 Путин проигнорировал Порошенко и Маргвелашвили в приветственном обращении по случаю годовщины победы над нацизмом

Президент Российской Федерации Владимир Путин не поздравил президентов Украины Петра Порошенко и Грузии Георгия Маргвелашвили с годовщиной окончания Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, в опубликованном Кремлем заявлении Путин поздравил лидеров 10 стран и республик с Днем победы, а вспоминая Украину и Грузию, обратился только к гражданам.

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"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне", - отмечается в сообщении.

Путин перестал поздравлять президента Украины в 2014 году, а президента Грузии - еще раньше.

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И слава Богу что не поздравил. Не знаю как Мергвелашвили, но Рошену точно было бы противно получить от Пуйла поздравление!
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Пишите правильно: "Ху%ло проигнорировало Порошенко и Маргвелашвили в приветственном обращении по случаю годовщины победы над нацизмом"
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Так фильм для ватников "Мы из будущего-4" про то,как Путин слетал в 1945 год, застрелил Гитлера и получил за это "Орден Победы" и должность пожизненного преза Раши, давно готов и скоро выйдет на экраны."Победитель фашыстов"всех времен и народов просто не хочет делиться "заслуженными лаврами" с кем-либо еще, особенно с теми, кого считает современными "фашыстами".
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Не вымазал в говно. Порошенко должен быть ему благодарен, ведь путинхЪ токсичен.
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Чомусь здається,що громадянам України глибоко нас..начхати,скажімо так,на звернення кремлівського чорта.Цікавить їх лише одне-коли ця падлюка здохне?
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Вот как-то срать я на его поздравления хотел и на то кого это животное ботоксное поздравило или не поздравило. Просто пустое фашистско-московское место он для меня. Гэбня недобитая...
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Только ненормальньій может считать паРашенка патриотом Украиньі
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Ну, во всяком случае это честнее. Чем вести в роССии и с роССией бизнес и при этом называть роССиян убийцами украинцев. Как это уже почти ТРИ ГОДА делает барыга шоколад.
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Да пошел ты вон!! Выблядок кацапский..Пока кацапня не приползла в мой Донбасс, все было хорошо...Ублюдок Хуйло и мрази российской педерации не имеют вообще права на праздник Победы над фашизмом, поскольку в России воцарился российский фашизм-рашизм....
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Пока суки роССияне не оккупировали украинские Крым и Донбасс, большинство жителей Украины считали роССиян братьями. А не извечными врагами. На мои примеры из истории Украины знакомые украинцы смеялись мне в лицо. На слова о возможной оккупации Крыма и восточных областей, смеялись ещё больше. Теперь не смеются. Потому, что обкакались слегка... И ещё. 8 мая 1945г. в Берлине победили нацизм, а не фашизм.
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Путин перестал поздравлять президента Украины в 2014 году, а президента Грузии - еще раньше.
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а если серьезно: на фуй нужны его, )(уйла, поздравления.........
Кстати (по-логике) нельзя поздравить президентов/лидеров стран "с годовщины победы над нацизмом"=>т.к. многие президенты/лидеры еще не были в "проекте".......А вот народ/граждан стран - само то.
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Мне как гражданину Украины его "поздравления" нафиг не нужны.
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А ведь знает кремядьско-КГБэшная недобитая ГНИДА, что его идол-вяликий Сралин, загубил больше своего народы, чем захватчик Гитлер!
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Глупый. Разделил на "свою вотчину" и "вотчины других" и вотчины "явных врагов". А мог бы мини-анализ - тех событий продемонстрировать и выводы. А так? Никого не поздравил, кроме своего самолюбия, "величия и богоизбранности"
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ЦРУ: ОУН не сотрудничала с нацистами, а УПА была одной из сильнейших армий сопротивления https://goldnewscenter.blogspot.com/2017/05/blog-post_469.html …Путин проигнорировал Порошенко и Маргвелашвили в приветственном обращении по случаю годовщины победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 1804
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Во Второй мировой войне Украинцы понесли человеческие потери больше, чем Великобритания, Канада, США, Франция.... вместе взятые. А общие потери Украины в этой войне колоссальные и оцениваются в 10 000 000 жизней.
В течение Второй мировой войны боевые действия дважды прокатились всей территории колонии усср (Украина )- оккупированной российскими коммуно - фашистами 1922 году суверенного государства УНР. Харьков, один из крупнейших городов Украины, переходил из рук в руки четыре раза. Украинцы превратились в пушечное мясо сразу для двух кровавых палачей диктаторов - Гитлера и Сталина. В Красной Армии погиб каждый третий Украинец. Причина такой ужасной ситуации была простой - кровавый палач Сталин не считался ни с какими потерями Украинцев. Следствием столкновения двух тоталитарных фашистских режимов стали невиданные жертвы как среди военных, так и среди гражданского населения Украины; территория между Карпатами и Доном превратилась в Кровавые земли. Такой была для Украины цена потери своего собственного независимого государства и армии.
Украинец Алексей Берест установил чужой для украинцев коммуно - фашистский оккупационный кремлёвский флаг кровавого ссср над Рейхстагом в Берлине, а Украинец Майкл Стренк - поднял чужой флаг Соединенных Штатов над Иводзимою. Но только родная Украинская Повстанческая Армия УПА мужественно сражалась в этой войне под своим родным украинским национальным флагом. А сейчас все воины храбрые защитники Украинского Отечества поклялись освободить свою родную но оккупированную украинскую землю Крыма и Донбасса теперь уже от современных проклятых российских фашистов захватчиков. А если потребуется то и установить величественный украинский флаг над поверженным фашистским логовом Кремлём.
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А сколько еще мрази из НКВД уничтожили?Сколько забрал жизней искусственный голод?Правв был Рейган, Совок - был империей зла и спасибо ему за уничтожения этой империи ,которая была построена на лжи,мракобесии и крови миллионов людей.....
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Завтра в Москве в "Бессмертном полку" понесут портреты лугандонских террористов. Днище..
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Ничего, их Коломойский поздравит, с кончиной х№йла. Похоже, на москве началось хододное лето 53-го, снег выпал.
Путин проигнорировал Порошенко и Маргвелашвили в приветственном обращении по случаю годовщины победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 7079
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От если бы в москве бомбы выпали, это было бы здорово!
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рузкие бежали в Узбекистан пока Украинцы и Белорусы освобождали сэсэсэр от нацистов
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Как-то тяжело себе представить, что бы Сталин во время войны поздравлял Гитлера с какой-то датой, с днем рождения, с какой-то победой. Поэтому мне очень не понятна позиция Порошенко и его поздравления оккупанту собственной страны - Путину с победой, к которой он не имеет никакого отношения. Может, Порошенко в поздравлении написал, что скоро мы развалим кремль и тебя сука достанем, и будем судить. Тогда такое поздравление одобряю.
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Повторюсь еще раз.
Внимание красножопым недобитым комунякам! Сейчас на канале НТН идет ФРАНЦУЗСКИЙ, подчеркиваю, Французский док.фильм "Апокалипсис. Вторая мировая война.
В этом фильме во второй серии было сказано, когда Гитлер победил Францию, Сталин прислал ему поздравительную телеграмму.
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Это быдло когда-то заявило,что они и без украинцев победили бы в Великой Отечественной.С.ка.
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Вторая Мировая началась с нападения Германии и СССР на Польшу . После окупации Польши , в Бресте состоялся совместный парад германских и советских войск
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А сегодня люди празднуют победу маньяка Сталина над маньяком Гитлером
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Не розумію, в паРаші перемогу відзначають 9-го.... Чи Хуйло погодився з мировою спільнотою що правильно святкувати 8-го?
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гадаю наш Порох дуууууже засмутився як і весь Український народе ))))
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Горе-то какое....
Теперь всю ночь спать не буду.
Сделай хоть одно доброе дело в своей жизни - откинь лапти!
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Та ні, нехай спершу відкине лапті кацапстан. Остаточно і безповоротно. А то почнеться потім, гласность, потепління відносин з заходом, "ніжки Трампа" для голодної кацапні. Пройде з десяток другий років і ця орда знов на нас полізе. Нафіг таке щастя.
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в лугандоне уже образовался бурятский полк .... и у нас Тандит заявляет что всё будет хорошо все нормальные страны отказались от это херни

Союз добровольцев Донбасса намерен выйти на акцию «Бессмертный полк» с портретами погибших в боях на востоке Украины
В интервью «Эху Москвы» пресс-секретарь Союза Мария Коледа отметила, что среди них может быть и портрет Мотороллы
Свою акцию Союз называет «Бессмертный полк Новороссии».
Несмотря на предупреждения из Кремля, региональные власти продолжили собирать людей по разнарядке на праздничные мероприятия 9 мая. Об этом свидетельствует множество сообщений из соцсетей.
«Явка строго обязательна», «приходить в парадной форме», «пропуск повлияет на оценку» - эти и другие похожие сообщения стали массово появляться в соцсетях перед 9 мая. В основном речь идет о сообществах школ, вузов и колледжей, где их администрация набирает необходимую квоту по числу людей. Судя по количеству сообщений, это не единичные случаи, а вполне массовая практика. География этих злоупотреблений тоже очень широка - в учебных заведениях Пскова и Ноябрьска, Тюмени и Йошкар-Олы не стесняются говорить о плановых показателях по явке, а в отдельных случаях прямо угрожать снижением успеваемости за неактивность.
Школьников и студентов сгоняют на праздничные линейки, парады и марши. Ранее стало известно, что в Обнинске и вовсе устроили репетицию шествия «Бессмертный полк», хотя эта инициатива несколько лет назад начиналась как максимально искренняя и полностью добровольная.
Судя по всем этим сообщениям из регионов, усилия администрации президента, которая попыталась отказаться от уже привычного принципа разнарядки, закончились ничем. О том, что внутриполитический блок АП отдал распоряжения главам регионов не сгонять людей на «Бессмертный полк», сообщало издания «Югополис». В похожем ключе выступил и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, призвавший «не входить в административный раж». Он назвал принуждение к участию в акции «верхом циничного отношения к нашим предкам». Впрочем, в регионах, похоже, его не услышали.
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Томске в 2012 году по инициативе местных журналистов, которые призвали людей пройти по улицам города с фотографиями своих предков-участников Великой Отечественной войны. Позднее акция приобрела известность по всей стране, но вместе с тем стали регулярно появляться сообщения о том, что на шествие сгоняют людей.
Участие в акции «Бессмертный полк» должно быть только добровольным, - считает сопредседатель совета историко-патриотического движения с таким же названием, Сергей Лапенков.
По словам Лапенкова, во многом организация акции зависит от кураторов по регионам.
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Да как то фиолетово) может граждан Украины, так же не поздравлять! От вора и убийцы украинцев поздравления даже слышать не хочется!
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На передовой сидели штрафники , а за ними заградительные отряды НКВД с пулемётами . Потом ветераны НКВД расказывали пионерам , как " героически " защищали Родину
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"Путин проигнорировал Порошенко и Маргвелашвили в приветственном обращении по случаю годовщины победы над нацизмом" - это было бы равносильно тому, если бы гитлер и сталин поздравили бы Польшу в 1939 г. с днём победы.
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В смертельной схватке с германскими окупантами , советский народ защитил свои цепи ( ланцюги )
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Фашист путин - верный продолжатель дел Гитлера!
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Плешивый карлик решил новую тактику применить. ПНХ пуйло.
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путинюгенд и дети Украины! Вся правда в этих фото...Путин проигнорировал Порошенко и Маргвелашвили в приветственном обращении по случаю годовщины победы над нацизмом - Цензор.НЕТ 6958
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мне как то покуй его поздравления!!! как и их праздники!!!!!
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ПолтаваНаш: в фильме Форсаж-8 Полтава и Ялта были названы русскими городами и этот фильм крутят на Украине Что ха херня, куда смотрит СБУ
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шо хуйло?даже питра обосралося?ну да -ле пэннисс ведь проипла!!!!!!!!!!!моль када ж тебе черенок засунут уже!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин проигнорировал Порошенко и Маргвелашвили в приветственном обращении по случаю годовщины победы над нацизмом
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