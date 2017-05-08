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 Политика Украины, Общество
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Все про:Евровидение (669) Нацполиция (7249) правонарушение (20) Крищенко (142) День памяти и примирения (6)

 "Все спокойно. Никаких нарушений не было. Считаем, что обострения не будет", - глава киевской полиции Крищенко

Столичная полиция продолжает нести службу по охране общественного порядка во время мероприятий ко Дню памяти и примирения, а также во время открытых репетиций участников Евровидения, обострение обстановки не прогнозируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня все спокойно. Никаких нарушений не было. Официальные мероприятия проходят, ночью еще будут продолжаться, но мы считаем, что сегодня никаких обострений не будет", - заявил Крищенко.

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Он напомнил, что сегодня поздно вечером запланированы еще мероприятия ко Дню примирения, а также в 20:00 в Международном выставочном центре начнутся репетиции первого полуфинала Евровидения. "Там будет усиленная охрана, а также на станциях метро, на подъездах", - добавил Крищенко.

По его словам, завтра, 9 мая, в охране общественного порядка будут задействованы 3 тыс. правоохранителей. "Это и сотрудники Нацгвардии, Нацполиции Киева, силы, добавленные из других регионов. Вообще расчетам на все эти праздники, на период проведения конкурса "Евровидения" в Киеве будут задействованы до 10 тыс. правоохранителей", - сказал глава столичной полиции.

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Ветерани АТО вшанували пам'ять загиблих воїнів Другої світової війни. ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=Ld4vQ9CwnAA
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Сплюньте, не бьіло им. Какой-то козел на Харьковском мину взорвал вчера, а идиотов олно.
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Ви там на дівятомай провокації не прозівайте. Козлятня не впустить шанс побити ветеранів перевдягнувши тітушок в форму правого сектору. А тут ще й Євробачення...
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ветеранам по 90-100 і більше років. Вони майже нікуди не ходять. А ті гівнюки, які "косять" під ветеранів і комуністи, якщо відгребуть, то нічого страшного...
До того ж менти самі попередили, що будуть затримувати гандонів з георгіївськими стрічками і іншою комуняцькою символікою. поживемо-побачимо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все спокойно. Никаких нарушений не было. Считаем, что обострения не будет", - глава киевской полиции Крищенко
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