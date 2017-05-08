 "Все спокойно. Никаких нарушений не было. Считаем, что обострения не будет", - глава киевской полиции Крищенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".
"Сегодня все спокойно. Никаких нарушений не было. Официальные мероприятия проходят, ночью еще будут продолжаться, но мы считаем, что сегодня никаких обострений не будет", - заявил Крищенко.
Он напомнил, что сегодня поздно вечером запланированы еще мероприятия ко Дню примирения, а также в 20:00 в Международном выставочном центре начнутся репетиции первого полуфинала Евровидения. "Там будет усиленная охрана, а также на станциях метро, на подъездах", - добавил Крищенко.
По его словам, завтра, 9 мая, в охране общественного порядка будут задействованы 3 тыс. правоохранителей. "Это и сотрудники Нацгвардии, Нацполиции Киева, силы, добавленные из других регионов. Вообще расчетам на все эти праздники, на период проведения конкурса "Евровидения" в Киеве будут задействованы до 10 тыс. правоохранителей", - сказал глава столичной полиции.
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Самая жесть может быть завтра.
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До того ж менти самі попередили, що будуть затримувати гандонів з георгіївськими стрічками і іншою комуняцькою символікою. поживемо-побачимо...
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