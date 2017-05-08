 Порошенко: Быть украинским военным почетно, а РФ без зазрения совести отрекается от своих погибших солдат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия фотовыставки "Четвертое поколение" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
"Сегодня со снятыми погонами и закрашенными краской бортовыми номерами танков и бронетранспортеров российские военные тайно, под покровом ночи, пересекают границу Украины. Чтобы без имен, без документов, без мундира выжигать украинскую землю и заливать ее кровью. Сейчас быть украинским военным - почетная обязанность. А быть российским военным - значит выполнять приказы государства, которое не ценит жизни своих воинов, которое безо всякого зазрения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что современная Россия как правопреемница Советского Союза "не смогла и не успела стать миролюбивой нацией". "Вспомним молдавское Приднестровье, грузинские Абхазию и Южную Осетию, украинские Крым и Донбасс. И Сирия ей не дает спать спокойно. Представьте себе, что все это только за 25 лет существования Российской Федерации. А перед тем были Афганистан в 79-м, Чехословакия и Прага в 68-м, Будапешт и Венгрия в 56-м", - отметил Президент.
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почётно , да
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РАБссия сегодня в ситуации с Украиной оказалась у разбитого корыта..
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Складывается впечатление, что у семейки поroshenко есть роSSийское гражданство. Может быть и ещё какое-то.
Надо было бы досконально проверить. Заслан?
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а ?
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Воїн України отримує копійки -зарплатню,погано вдягнений, і майже голодний, погана зброя,а що добре є так то від Волонтерів,,,,,
сім*ї Воїнів України потерпають від жебрацтва,і вони без житла.... У чому від тебе почьот,?,, Думаю почьот тому у тебе хто є офшорний ........
Воїну України ви богоізбхганні заборонили навіть стріляти у відповідь, """не провокуйте!!"""а де межа провокації ворога що прийшов вбивати ????
вИ заборонили та звільняти свою Україну, А ЦЕ ДЛЯ Українця ,як і для любої нації САМЕ СВЯТЕ !
Тому тИ та твій каLaл відвовісте за ВСЕ ,відповісте за цей Геноцид над Українською нацією КРАПКА
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