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 Политика Украины
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 Порошенко: Быть украинским военным почетно, а РФ без зазрения совести отрекается от своих погибших солдат

порошенко

Сейчас быть украинским военным является почетным долгом, а российское государство не ценит жизни своих воинов и безо всякого зазрения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия фотовыставки "Четвертое поколение" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

"Сегодня со снятыми погонами и закрашенными краской бортовыми номерами танков и бронетранспортеров российские военные тайно, под покровом ночи, пересекают границу Украины. Чтобы без имен, без документов, без мундира выжигать украинскую землю и заливать ее кровью. Сейчас быть украинским военным - почетная обязанность. А быть российским военным - значит выполнять приказы государства, которое не ценит жизни своих воинов, которое безо всякого зазрения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат", - сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что современная Россия как правопреемница Советского Союза "не смогла и не успела стать миролюбивой нацией". "Вспомним молдавское Приднестровье, грузинские Абхазию и Южную Осетию, украинские Крым и Донбасс. И Сирия ей не дает спать спокойно. Представьте себе, что все это только за 25 лет существования Российской Федерации. А перед тем были Афганистан в 79-м, Чехословакия и Прага в 68-м, Будапешт и Венгрия в 56-м", - отметил Президент.
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Пока Илон Маск собирался запустить ракету на Марс, мэр Москвы Сергей Собянин запустил троллейбус на Берлин.
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«Сын президента пробыл в зоне АТО месяца два. Его привезли под чужим именем. Помню, что в военном билете он был Алексей Алексеевич, а фамилия была другая. Его доставили в 40-й батальон, Кировоградский. Он был командиром миномета и служил в батарее, которая находилась буквально в 200 метрах от штаба в Краматорске. Жил он отдельно от остальных солдат в штабе, там, где был министр тогдашний Валерий Гелетей. Их с министром охраняли двадцать спецназовцев. Конечно, ни в каких боевых операциях он не участвовал, еще этого нам не хватало! Он был мобилизован, а потом в сентябре ушел баллотироваться в депутаты, и когда стал депутатом - уволился. Вот и все», - сообщили в военном ведомстве о подвигах «минометчика».
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А пока петя трындит, волонтёры собирают средства на лечение и реабилитацию раненых.
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Зато быть президентом Пецей не почетно.
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"Порошенко: Быть украинским военным почетно, а РФ без зазрения совести отрекается от своих погибших солдат" - если взять все речи и выступления Шоколада, и не знать его второе "я", то можно было бы гордиться таким президентом, но к сожалению, его патологическая любовь к баблу и ко лжи, опустили его авторитет ниже его предшественника, зэка шапкокркда и казнокрада, и не знаю, что сейчас может вернуть к нему доверие народа.
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кацаПсинские матери отрекаются за 5 миллионов рублясов от своих пи...сов..,и бумагу подписывают чтобы их плучить.типа мой сын сдох при невыясненных обстоятельствах на Полигоне под Ростовом...обуительный Херой.. ..
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Не каждый увидит почет в военной службе в качестве раба под нынешним неадекватным главнокомандованием сотрудника оккупантов, в качестве как пушечного мяса и живой мишень для врага.
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Порошенко кинул Путлера с НовоОтсоссией до Одессы...,кого кинул Путлер?
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Отвечу словами гниды Гиркинда-Стрелкова :
РАБссия сегодня в ситуации с Украиной оказалась у разбитого корыта..
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Предположительно.
Складывается впечатление, что у семейки поroshenко есть роSSийское гражданство. Может быть и ещё какое-то.
Надо было бы досконально проверить. Заслан?
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ДЯКУЕМО пане Президенте за те шо Ви е! реально НАЙКРАЩИЙ Президент з усіх шо були до нього!
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Именно поэтому Семенченко бегал в балаклаве с год - чтобы от большого почоту поклоники на улице на тормозили.
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быть украинским военным является почетным долгом, - і саме тому , напевно , жоден із синків - мажорчиків тих хто при владі - Порох , Турч , Аваков і т.д - жоден із них не служить в АТО ?
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валь$$ман ,,,на скільки почьотно??? чому ваші синкиви*ляdки мажори не на фронті ???
Воїн України отримує копійки -зарплатню,погано вдягнений, і майже голодний, погана зброя,а що добре є так то від Волонтерів,,,,,
сім*ї Воїнів України потерпають від жебрацтва,і вони без житла.... У чому від тебе почьот,?,, Думаю почьот тому у тебе хто є офшорний ........

Воїну України ви богоізбхганні заборонили навіть стріляти у відповідь, """не провокуйте!!"""а де межа провокації ворога що прийшов вбивати ????
вИ заборонили та звільняти свою Україну, А ЦЕ ДЛЯ Українця ,як і для любої нації САМЕ СВЯТЕ !

Тому тИ та твій каLaл відвовісте за ВСЕ ,відповісте за цей Геноцид над Українською нацією КРАПКА
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Будет еще более почетно если служба в армии будет давать преимущество при поступлении на госслужбу и баллотировании на выборные должности. А лучше - обязательным условием.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Быть украинским военным почетно, а РФ без зазрения совести отрекается от своих погибших солдат
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