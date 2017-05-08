 Быть украинским военным почетно, а РФ без зазрения совести отрекается от своих погибших солдат, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия фотовыставки "Четвертое поколение" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
"Сегодня со снятыми погонами и закрашенными краской бортовыми номерами танков и бронетранспортеров российские военные тайно, под покровом ночи, пересекают границу Украины. Чтобы без имен, без документов, без мундира выжигать украинскую землю и заливать ее кровью. Сейчас быть украинским военным - почетная обязанность. А быть российским военным - значит выполнять приказы государства, которое не ценит жизни своих воинов, которое безо всякого зазрения совести отрекается от своих погибших и раненых солдат", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что современная Россия как правопреемница Советского Союза "не смогла и не успела стать миролюбивой нацией". "Вспомним молдавское Приднестровье, грузинские Абхазию и Южную Осетию, украинские Крым и Донбасс. И Сирия ей не дает спать спокойно. Представьте себе, что все это только за 25 лет существования Российской Федерации. А перед тем были Афганистан в 79-м, Чехословакия и Прага в 68-м, Будапешт и Венгрия в 56-м", - отметил Президент.
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На приморському напрямку українські військові готові до різних варіантів розвитку подій. Позиції ворога добре пристріляні. Час від часу тут бувають обстріли. Вогонь у відповідь змушує ворога затихати.
Українські морпіхи з початком літа очікують навали орків і готові їм дати відсіч та гнати з української землі. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=ZYD0Az8Kh9U
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А морпехи стоят, и будут стоять до тех пор, пока команды наступать не будет. Слава Украине!
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будущего" реально попал в 1941-45 с флагом нынешнего Коленовстана, то его бы расстреляли
как власовца… то же самое и с "георгиевской ленточкой", которую носили только
воюющие на стороне Гитлера.
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Ну призначив кума Хуйла - ні в кого не питаючись і пофігу , йому , на думку України ...
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РАБссия сегодня в ситуации с Украиной оказалась у разбитого корыта..
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Складывается впечатление, что у семейки поroshenко есть роSSийское гражданство. Может быть и ещё какое-то.
Надо было бы досконально проверить. Заслан?
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а ?
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Воїн України отримує копійки -зарплатню,погано вдягнений, і майже голодний, погана зброя,а що добре є так то від Волонтерів,,,,,
сім*ї Воїнів України потерпають від жебрацтва,і вони без житла.... У чому від тебе почьот,?,, Думаю почьот тому у тебе хто є офшорний ........
Воїну України ви богоізбхганні заборонили навіть стріляти у відповідь, """не провокуйте!!"""а де межа провокації ворога що прийшов вбивати ????
вИ заборонили та звільняти свою Україну, А ЦЕ ДЛЯ Українця ,як і для любої нації САМЕ СВЯТЕ !
Тому тИ та твій каLaл відвовісте за ВСЕ ,відповісте за цей Геноцид над Українською нацією КРАПКА
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Порошенко майские праздники провёл на Мальдивах в отеле за 25 000 долларов в суткиКак сообщили нашему изданию источники в Администрации президента, 30 апреля Петр Порошенко улетел чартерным рейсом на отдых на Мальдивские острова .
Для совершения перелёта Порошенко использовал самолёт компании IBE, которая принадлежит украинско-американскому миллиардеру Алексу Ровту (бортовой номер - T7-PRM ). Этот самолёт с ВИП пассажирами на борту вылетел рейсом ІСF-201 30 апреля в 20:29 на Дубай/Al Mactoum, где в связи с недостатком топлива для прямого перелёта была осуществлена дозаправка борта и далее самолет вылетел в аэропорт Мале (Мальдивские острова), где после пересадки в частный гидросамолёт был осуществлён 40 минутный рейс на фешенебельный отдельный, приватный остров отеля.
Назад в Украину (аэропорт Жуляны ) Порошенко вернулся 7.05 в 03:05 на запланированые мероприятия ко дню победы .
Заметим, что аренда самолёта такого класса и стоянка его в эти дни в Мале обходятся минимум 140.000 евро. А аренда виллы на приватном острове стоит порядка 25.000 долларов в день .
Наш источник в АП также сообщил, что Петр Порошенко очень любит этот отель на Мальдивах и уединённый отдых в нем.
Так, прошлый свой день рождения 26 сентября он отмечал здесь же вместе с супругой Мариной , сыном Алексеем, его супругой и 2-мя детьми и четой Ложкиных.
Там Порошенко провел 5 дней - с 23.09 до 27.09.
23.09 в 21:58 тем же бортом миллиардера Ровта (бортовой: T7-PRM) он вылетал по такому же маршруту из Жулян.
Отметим, что президент Украины не указал этот отдых в своей декларации за 2016 год. Хотя она явно подпадает под критерии попадания в декларацию.
Хочется отметить, что Петр Порошенко и АП и сейчас всячески скрывает свой новый вояж. Так, Администрация президента не обнародовала информацию об отсутствии президента в Украине, в суточных планах полётов отсутствуют данные рейса, самолёт вылетел без должного оформления со стороны пограничной и таможенной службы, без заявленных пассажиров на борту.
Вылет/ прилёт Порошенко в таких " вояжах " обычно осуществляется вдалеке от посторонних глаз непосредственно с ангара и рулежной полосы авиазавода 410, куда инкогнито прибывает без кортежа сопровождения и охраны .
Хочется отметить, что данными действиями президент нарушает порядок пересечения гос границы и попадает под 331 статью УК Украины: "незаконное пересечение госграницы" и наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет .
Как видно из новостных лент последних дней можно успешно управлять страной, отдыхая при этом в эксклюзивном и дорогостоящем отеле Мальдивских остров.
В эти дни АПУ готовила новости о работе президента для освещения в СМИ, чтобы скрыть его отсутствие в стране.Руслан Якушев.
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Убийцей детей Чечни, детей Алеппо, детей Донбасса, детей Осетии..
Убийцей мирных женщин и стариков, убийцей счастливой мирной жизни многих и многих сотен тысяч семей...
За всё в этой жизни придётся платить.. За всё. И ад у каждого убийцы будет свой!
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Кибератаку на предвыборный штаб президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон провели одни и те же хакеры из России. Об этом сообщает The Guardian.
«Хакеры, которые стоят за массированной и скоординированной атакой на кампанию избранного президента Франции Эммануэля Макрона, были связаны с целым рядом фирм по исследованию кибербезопасности, связанных с Россией, той же группой, которую обвинили в атаке на Демократическую партию незадолго до выборов в США», - отмечает издание.
Уточняется, что компания Flashpoint из Нью-Йорка и Trend Micro из Токио сообщили, что группа хакеров, известная как Advanced Persistent Threat 28 (APT28), Fancy Bear и Pawn Storm, несет ответственность за указанные кибератаки.
Также, подчеркивается, что эта группа сотрудничала с ГРУ РФ.
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Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия фотовыставки "Четвертое поколение" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
........
Красиво скАзАнуть - это конёк, шоколадного президента. У Крля и Гройса таже "паталогия".
Всё правильно говорит, разве он может говорить что-то другое. .........а мысли его, где-то там......там где гешефт
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