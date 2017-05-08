 Эстонский суд приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за шпионаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в пресс-службе государственной прокуратуры Эстонии.
По данным прокуратуры, Зинченко завербовали в Главном разведуправлении РФ в 2009 году. С 2013 года вплоть до задержания он активно принимал участие в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности Эстонии.
Отмечается, что в основном в его задачи входило сбор информации об объектах государственной безопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны. Ему также поручали добывать образцы военной техники, например, средств связи. По имеющейся информации, собранные данные и образцы Зинченко периодически передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и во время личных встреч в Санкт-Петербурге.
"Зинченко является гражданином России, который проживает в Эстонии с 2013 года на основании разрешения на жительство", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на пресс-конференции 12 апреля генеральный директор полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу сообщил, что мужчину, который сотрудничал с ГРУ, задержали 9 января.
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