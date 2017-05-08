EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Происшествия, Общество
  684  18
Все про:взрывчатка (724) Вторая мировая война (203) Одесса (5588) Нацполиция (7245) ГСЧС (997)

 Мину времен Второй мировой войны обнаружили в Одессе в мусорном контейнере

В центре Одессы сегодня обнаружена мина времен Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и ГСЧС. Взрывоопасный предмет изъято и направлено на утилизацию.

"В 9.40 к Портофранковського отделение полиции Приморского отдела полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Дегтярной, 12, в мусорном контейнере обнаружен ржавый металлический предмет, внешне похожий на военный снаряд", - рассказали в отделе.

Предварительно установлено, что указанный предмет является минометной миной времен Второй мировой войны. Выясняются обстоятельства и источник его появления в мусорном контейнере.

Читайте также: Пиротехники обезвредили боеприпасы, которые обнаружили на Донетчине
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Достал сосед - привяжи ему на машину "ГЕЙОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ "!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо быть дебилом, что бы прикоснуться к ржавому снаряду и, вдвойне, дебилом, что бы выбросить, его, в мусорный бак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За статистикою офіційно дибілів і ман"яків десь 3% від загальної кількості (якщо не помиляюсь). Візміть кількість населення, де ви проживаєте і помножте на 3% і побачите скільки серед ваших односельчан\місцян є уродів...
 показать весь комментарий
Ответить
 
с такой, статистикой, не знаком. Но, вполне, вероятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вы говорите во Львове мусор не вывозят...
вон в Одессе со второй мировой в контейнер никто не заглядывал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возьмите бак с этой хренью и метните в виллис с калифорнийскими номерами...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМину времен Второй мировой войны обнаружили в Одессе в мусорном контейнере
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти