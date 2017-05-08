 Мину времен Второй мировой войны обнаружили в Одессе в мусорном контейнере

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и ГСЧС. Взрывоопасный предмет изъято и направлено на утилизацию.
"В 9.40 к Портофранковського отделение полиции Приморского отдела полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на улице Дегтярной, 12, в мусорном контейнере обнаружен ржавый металлический предмет, внешне похожий на военный снаряд", - рассказали в отделе.
Предварительно установлено, что указанный предмет является минометной миной времен Второй мировой войны. Выясняются обстоятельства и источник его появления в мусорном контейнере.
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Шеврон бойца РККА .
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вон в Одессе со второй мировой в контейнер никто не заглядывал.
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https://www.youtube.com/watch?v=O7Mt9yCbR1w&list=PL3yXeRNNyIPXgmuhpIHJvyCVev45Whvf8&index=12
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