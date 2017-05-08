 Боевики из минометов обстреляли жилые дома Попасной, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай.
"В течение суток 7 мая боевики из минометов обстреливали г. Попасная и прилегающие территории. В результате обстрела повреждены окна в доме по ул. Грушевского. На ул. Первомайская в результате разрыва мины повреждены окна дома, хозяйственное здание, автомобиль и линия электропередачи. Также повреждены окна в здании технической конторы станции Попасная Донецкой железной дороги по ул. Ватутина", - сообщила она.
На месте происшествия работают сотрудники Главного управления Нацполиции в Луганской области и местного отдела полиции.
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Привет. У тебя, случайно, георгиевской ленточки нет? Просто какой-то мудак… , - ИванищевПривет. У тебя, случайно, георгиевской ленточки нет?- Ти йобнувся? Навіщо тобі ця колорадська хуйня? Тільки не кажи, що підеш на той блядський полк, - бо я сам тебе відпизджу!- Та нет, что я больной. Просто какой-то мудак, уже третий день, паркуется у нас возле дома на тротуаре.- І, що…???- Хочу ему эту ленточку на антенну привязать. Наши малолетки ночью колеса пробьют, или вообще спалят нахрен, если увидят эту хрень сепарскую.Читайте также: Георгиевская лента никакого отношения не имеет к войне- )))Максим Иванищев
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А почему нацполиция не пойдет и не арестует их, не конфискует оружие и не привлечет к ответственности? Ведь это как- бы хулиганские действия с точки зрения украинской власти. Не война так - как ее не кому не объявляли а всего лишь полицейская операция под названием АТО.
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