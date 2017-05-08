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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (12813) День памяти и примирения (4)

 "Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских защитников с Днем памяти и примирения во время открытия фотовыставки "Четвертое поколение".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, Порошенко подчеркнул особый вклад украинцев в победу антигитлеровской коалиции во второй мировой войне.

"Дорогие защитники украинского государства! Уважаемые украинцы! Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения. Отмечает его вместе со всей Европой. Имея на это полное право. Безусловным является подвиг украинского народа и наш большой вклад в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне", - сказал президент.

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Также Петр Порошенко выразил глубокое уважение и дань уважения всем борцам против нацизма.

"Я выражаю нашу глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма. Низкий поклон вам, за ваш подвиг, за вашу победу, дорогие наши ветераны! Когда наши деды и прадеды в 1944 и 1945 годах наступали на Берлин, они тогда и понятия не имели и в самых страшных снах представить не могли, что через 70 лет свое войско в Украину пришлет Москва и хладнокровно будет убивать их внуков и правнуков", - добавил президент.

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Нравится кому-то День Победы, не нравится... Но как ни крути, а параноика Гитлера нужно было уничтожить, несмотря ни на какие жертвы, которым в эти дни СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! Точно так же, как сейчас нужно уничтожить Путина и, теперь уже, российский фашизм. Дай Бог, что бы этот праздник было кому праздновать.
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Танки, которые вошли в Париж
(лето 1940), самолеты, которые бомбили Лондон, были заправлены топливом, изготовленным
из советского сырья. Два года СССР был сырьевым придатком Германии: на Запад
шло - нефть, зерно, дерево и т.д., на Восток - оборудование и технологи….Сентябрь
1939 - самолеты Luftwaffe, которые бомбили Варшаву - наводились из Минска… во
многих этих самолетах и танках сидели командиры, учившиеся в СССР.
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Когда наши деды и прадеды в 44-м и в 45-м наступали на Берлин, они понятия не имели, - и в самых ужасных снах представить себе не могли, - что через семьдесят лет свое войско в Украине пришлет Москва. И будет хладнокровно убивать их внуков и правнуков...

Рашизм в лицо улыбается, а в спину стреляет и мародерствует над убитыми. Это сущность тюремщиков народов.
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ПАРАНОИКОВ там БЫЛО 2 - СТАЛИН, а уж потом - ГИТЛЕР!!! И именно первый взрастил второго!!!
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Ну и что? Это ничуть не умаляет героизма простых солдат, победивших Гитлера.
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А кто взрастил Гитлера? Кто еще в 1916 году хотел 2 мировую? Гитлер? Да нет, вроде Ленин. И все делалось Совком для создания и усиления Гитлера.
А простые солдаты 6 июля 1941 года должны были пойти на Германию.
Украина и весь мир давно написали равно между Гитлером и Сралиным, а Раисса все штурмует деревянный Рейхстаг.
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не поняла так Гитлера пральна сделали что победили или не пральна?
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Героизм простых солдат? Истинные Герои-патриоты своей Родины есть всегда и в любой стране. Таких людей уважают даже враги. Но когда я впервые узнал о существовании заградотрядов в ВОВ я был в шоке!!! Убивать своих солдат? Как это можно расценить? Я до сих пор в шоке от всего, что узнаю о прошлом большевиков и коммунистов. Пропагандонская машина работает с тех самых времен. Правду знали только те, кто сталкивался лично с делами кгб и тот, кто под одеялом, рискуя жизнью слушал радио "Свобода", остальным вешалась лапша с радужных новостей тв.
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Первые заградотряды были еще в 1919 году. Придумал их Троцкий. Не могли остановить Колчака, когда он взял Казань и Нижний Новгород -- пришлось иудам "изобретать велосипед". Сам от них в шоке!
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сейчас рискуют жизнью на диване храбрые цензорята,до последнего москаля готовы по клавишам стучать
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Да, говорят от этого героизма немецкие пулеметчики подолгу нервы в специальных санаториях лечили. Потому как, хоть и война, но от убийства тысячами героев, тупо прущих под чутким руководством великих сралинских полководцев на пулемет, идущих в атаку, используя в качестве укрытия трупы предыдущей волны, даже у них крыша ехала. А Гитлера, конечно, раздавить надо было. Отакэ.
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это пишет какой-нибудь пресс-секретарь. и пишет на русском, а переводит гуглом.
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Ну а чего напрягаться? Быдлолохторат и так схавает.
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Для Варравана
Ну тоді уже і параноїка Сталіна треба було теж знищувати будь-якими методами. Він був ще більшим ЗЛОМ ніж гітлер. У США була зброя, Черчель зі своїм генштабом розробили план нападу на СРСР і знищення , але ... Рузвельт чи то засцяв, чи то не захотів...
Одне ЗЛО - СРСР перемогло інше Зло - гітлерівську Німеччину, а виграли від цього всього американці, які після другої світової стали найсильнішою державою світу. До цього найсильнішими були англійці. До речі за всю поставлену техніку і озброєння англійці розраховувались з американцями до кінця 20 століття... Війна війною, а бабло-баблом... такі вони, американці...
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Надо было параноика Сталина уничтожить и заниматься обороной, а не нападением. Не мечтать о том, как после "хорошей войны" (!) будет вместо Европы Советский Союз из 30-40 республик. Кто е верит смотрите кино 39-го года "Великий Гражданин".
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22 июня 1941 года. Разгар 2й Мировой войны. Союзные, дружественные армии Германии и СССР, нарушая свои договоренности по разделу Европы, наперегонки стремились нанести друг другу первый удар. Германия была вынуждена атаковать первой. История СССР стёрла и переиначила эти исторические события по принципу "победителей не судят".

...
Два монстра, кровью чавкая,
Законы все поправ,
Одной на всех удавкою
Людей лишили прав.
Кровавые страдания.
( Какие тут права! )
Придумали название -
Священная война.
Вставай страна огромная,
Без прошлого народ.
Сегодня сила темная
К тебе опять идет.(полностью: Вставай, страна огромная! )
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Виктор АСТАФЬЕВ, писатель, фронтовик: «Те, кто врет о войне
прошлой, приближают войну будущую. Ничего грязнее, жестче, кровавее,
натуралистичнее прошедшей войны на свете не было. Надо не героическую войну
показывать, а пугать, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать о ней
людям, чтобы не забывали. Носом, как котят слепых тыкать в нагаженное место, в
кровь, в гной, в слезы, иначе ничего от нашего брата не добьешься.»

«Сколько потеряли народу в
войне-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если
назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День
Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно
выигранную войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови.»
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Та пох. Официально 40 млн со стороны СССР, но "можем повторить". Может всё-таки гвоздь из головы у идеолога вынуть ?
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почти 42 (41,8)... при Сралине 7 при Бровях 15 при Горби 25 ..... ЭТО МИЛЛИОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А те кто, победил и выжил, вознаграждены Великой Родиной
"Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения - Цензор.НЕТ 6518
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Зараз з ветеранів позалишались майже самі нквдісти та тиловикі,вони і так не ображені.
Тих,що дійсно воювали одиниці.
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Люди, которые на войне действительно воевали, обязательно должны были либо погибнуть, либо оказаться в госпитале. Не верьте тому, кто говорит, что прошел всю войну и ни разу не был ранен. Значит, либо ошивался в тылу, либо торчал при штабе. Ранение, -только не тяжелое, не в живот и не в голову, что равносильно смерти, - это очень хорошо!
/ Н. Никулин/
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Ну чего только в тылу, или при штабе? Есть еще один вариант:

"Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения - Цензор.НЕТ 8163
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А тебе обязательно в карман нужно вдячнисть положить? Это к пуйлу.
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Какой он отвратный ,почему не собрал пресс конференцию и не рассказал,с каких это дел его сынок гуляет по Лондону в майке с надписью "Россия",Петя раз ты детей своих ни смог воспитать,то какой из тебя президент ,иди ты Петя на ......
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так он же ж у нас известный прызыдент мымра, еще во время Майдана всех призывал. ну так и сынок весь в папу.
"Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения - Цензор.НЕТ 7551
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Если есть факты реальные, то их нужно показывать всем и доказать что не фотошоп.
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Порошенко воспринимаю как регионала , и в президенты воюющей страны он не подходит, но нужны факты,
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Минские договорняки это неожиданный злочин, но речь идёт о сыне.
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Що означає "неожиданный злочин" - це добре чи погано ?
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Павло Нусс, политтехнолог Порошенка, не отрицает подлинности фото:
"Фото сына Порошенко Михаила было сделано для выпускного альбома.
Судя по тематическому характеру этого снимка, каждый из участников сессии изображал "темные силы", "силы зла".
Миша, как участник действия, выбрал образ "Россия", тем самым продемонстрировал своё видение роли этой страны - агрессора.
Россия - зло для всего мира, и это хорошо понимают тинейджеры, особенно в Украине."
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не ведитесь на гэбнявые вбросы...они и так уже себя за ж"пу кусают от бессилия...
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А прыгающая марЫнка со скакалкой на ахметовской "Украине" -- это факт или фотошоп? Какие еще факты? Все и так в шоко.. дерьме!
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Харе вже цей фейк російський про ту майку розганяти. Русня вкине брехню, а зрадофіли раденько його розтягують по всьому українському медіапросторі.
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новая порция футболок подоспела - наш ответ Чемберлену!
"Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения - Цензор.НЕТ 2063
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Борцам против руССофашисткой чумы.
Слава Героям!
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Скучали мы без его поздравления, что ли. Лучше бы паспорт у своей невестки проверил.
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История - это наука о прецедентах. Сталин подал пример гитлеру, как надо оболванивать свой народ, тот передал "опыт" муссолини. Спустя много лет хуйло воспользовалось "заветами" этих обоих зверей и стало воплощать их в жизнь. Но, из истории известно, чем закончили эти трое. Такой же вонючий конец ожидает и их способного "последователя"
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Сталин (1926) подал пример гитлеру (1933), как надо оболванивать свой народ, тот передал "опыт" муссолини.(1922)

То хто кому що передав , якщо Мусоліні прийшов до влади за 11 років ДО Гітлера ...?
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Тут главное логическую цепь создать, а временные привязки - это дело второстепенное. Или может, такая передача опыта Муссолини произошла из временной дыры!
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.... г. участники фашистского марша на .... вступили в столицу, и в тот же день.....возглавил правительство, которое поначалу носило коалиционный характер.
Правительство ........ сразу же начало расширять собственные полномочия. В 2015 г. была проведена избирательная реформа, выгодная правящей партии. В Большом фашистском совете, которым руководил ....., осуществлялась разработка законодательных инициатив. Фашистские вооруженные отряды (беркут) приобрели статус государственного института, подчиненного лично ......
Имена и даты вставьте по своему усмотрению, а также усмотрите аналогии.
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Сегодня проезжал улицами Одессы, видел, как на Армейской у кафе толпились 70-80 летние "ветераны-фронтовики", обвешанные юбилейными медалями. По самым скромным подсчётам, самому молодому фронтовику на сегодня должен быть 91 год...
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RSSIA? Куди загубили букву "U" рукожопі козломорді фейкомети?
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Буква "U" нашлась давно - в складочке затерялась. А шо, методички не обновили еще?
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Хера собі складочка! Букви на тій кофті занадто великі, щоб просто "затєряться" в складочці, брехунець зрадовський.
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"Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения - Цензор.НЕТ 411

Пройдите по ссылке в полноразмерную
https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/14717461_337103346654525_2960783749001773056_n.jpg
Там прекрасно видно куда делась буква U..
фото сохранилось в кэше Facebook и было опубликовано .. в ноябре 2016 года.. разве так давно?
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Тут бы подошло "Ну що, синку, допомогли тобі твої кацапи?", але у нас не Гетьман, нажаль...
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От тебя, ватаголовое и ольгинское, ничего путного услышать не приходится. Привык крутиться в путиновском говне, где только и делают, что восхваляют дидов и путина, и думаешь что везде так должно быть. Хер тебе. Весь мир ненавидит именно твою рашу и ее идеологию, и не зря именно против нее, фвшисвующей сейчас, ввел и держит санкции. Так что вали к себе.
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Rig Sec‏ @Rigsector 34 мин.34 минуты назад
МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ Брошенные сбежавшим командованием солдаты и матросы сдаются в плен. 35-я батарея.

"Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения - Цензор.НЕТ 7768
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Rig Sec‏ @Rigsector 39 мин.39 минут назад
МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ До 80 тысяч брошенных своим командованием умирать(половина раненых)на 35 батарее мыса Херсонес.Эвакуировали только комсостав

"Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения - Цензор.НЕТ 4989
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Настоящих ветеранов ВОВ которым сей час больше чем 92 года в Украине осталось не так много , не думаю что их больше чем тысяча человек ну от силы две , по тому Педро бы вполне их мог взять на содержание Рошена , не хрена не обеднел бы .Но учитывая его патологическую жадность это из области фантастики.
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У нас в населенном пункте ( 15 тыс. населения) осталось в живых 5 ветеранов. Всем за 90.
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Підар паРашенка вообше не в темі,при чому тут нацизм,він невмєняємий,бажаю йому подохнути як собака
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Плывет по Нилу крокодил, видит - на берегу обезьяна шкурку от банана стирает.
- Обезьяна, ты чего делаешь-то?
- Дай стольник, скажу.
Ну, крокодил думал, думал, думал, думал, а самому очень интересно.
- Ну, ладно, - думает, - дам уж.
Дал. Та ему отвечает:
- Шкурку от банана стираю.
- Ты что, дура, что-ли?
- Дура не дура, а свою тысячу в день имею.

Это про невменяемого, если шо.
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Крымец‏ @Krymiets 3 ч.3 часа назад
В надписях "На Берлин!" - видится мне нереализованное желание русского человека хоть как-то попасть в европейский город
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Вооще-то поздравлять всех борцов с нацизмом - это поздравлять Сталина, Берию, Мехлиса, Кагановича, мародера и преступника перед человечеством Жукова и многих упырей меньшего калибра. К тому же как бы, кроме Героев УПА(а липецкий балабол их даже не упомянул), все остальные поздравляемые офшорным Кренделем персонажи, включая и дожившие до сегодня единицы настоящих ветеранов, были борцунами с нацизмом и Гитлером ПОНЕВОЛЕ. Напомню, что если бы Германия не нарушила Договор о дружбе между СССР и Рейхом от ноября 1939 года, то все дедываивале есессно продолжали миролюбивую жисть и не думали даже обуздать Гитлера, а кормили его и дальше хлебом, поставляли сталь, лес и многое другое. Так шо в отличие от Британии и Франции, воевавших с 1-го дня Мировой, все савецкие борцуны - лохи, которых кинул Гитлер. И повторюсь, борцуны с нацизмом поневоле. Точно также как и сам Крендель - борец с Хуйлом поневоле. Если б не его нападение на нашу страну, то этот "великий дипломат" и "дальновидный политик" и дальше кормил кацапов карамелью, неподозревая о враждебной сути кацапизма к Украине. Так шо его тоже можно поздравить.
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Отличить настоящего ветерана легко. В 1985 году орденом Великой Отечественной Войны 2 степени наградили всех, кто был в форме (в том числе тыловые части) в 1941-1945. Если ордена на груди ветерана 2 и более - значит это участник войны (до 1985 награда давалась за подвиги на фронте). Кроме орденов у ветерана должна быть медаль «За победу над Германией» (давалась всем), либо «За победу над Японией» (участники Японского похода 1945). Если перед вами человек с такими медалями, орденами, скажите ему спасибо, поклонитесь. Если нет - пройдите мима и сплюньте - вы увидели ряженного.
"Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения - Цензор.НЕТ 6148
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Все це дурниці. Кожен громадянин Північної Кореї знає, що 90 % земної кулі займає Північна Корея, а 10 % - все інше, в т.ч. США з головою колгоспу Трампом, а Україна взагалі на півсела, в якому Порошенко бригадир. Все це Північна Корея давно би вже розтоптала, але зберігають лише для збереження мультикультурності і для прикладу загнивання капіталізму юним північнокорейцям.
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Мій дід по батькові - поліг в серпні 1944 року в селі Леушени в Молдові, майже під румунським кордоном.. Місце поховання знайшов батько десь в 1975 році, дуже довго шукали.. Дід по матері - теж воював, помер в 1972 році.. Були дуже пораненими ноги, кожного року пізньої осені розпочинали відкриватися та гноїтися рани на ногах..Солодкуватий запах гнилої людської плоті - ніколи не забуду..Мені хлопчакові було дивним те, що його ногам було холодно навіть в спеку, одягав теплі штани.. Говорив мені - "Пройде ще з десяток років, і нікого, хто був в окопах - серед живих вже не залишиться"..
Просто тихо сьогодні потрібно згадати своїх полеглих в тій страшній війні, поставити свічку в церкві.. Не потрібно влаштовувати сварок, шабашів та танців на кістках полеглих..
Про теперішніх молодих ветеранів , котрі захищають нашу країну від російського окупанта - треба піклуватися, та дякувати їм.. Та про дарування Перемоги Україні та ЗСУ просити Всевишнього..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения
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