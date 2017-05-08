 "Выражаю глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма", - Порошенко поздравил украинцев с Днем памяти и примирения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, Порошенко подчеркнул особый вклад украинцев в победу антигитлеровской коалиции во второй мировой войне.
"Дорогие защитники украинского государства! Уважаемые украинцы! Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения. Отмечает его вместе со всей Европой. Имея на это полное право. Безусловным является подвиг украинского народа и наш большой вклад в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне", - сказал президент.
Также Петр Порошенко выразил глубокое уважение и дань уважения всем борцам против нацизма.
"Я выражаю нашу глубокую признательность и уважение всем борцам против нацизма. Низкий поклон вам, за ваш подвиг, за вашу победу, дорогие наши ветераны! Когда наши деды и прадеды в 1944 и 1945 годах наступали на Берлин, они тогда и понятия не имели и в самых страшных снах представить не могли, что через 70 лет свое войско в Украину пришлет Москва и хладнокровно будет убивать их внуков и правнуков", - добавил президент.
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(лето 1940), самолеты, которые бомбили Лондон, были заправлены топливом, изготовленным
из советского сырья. Два года СССР был сырьевым придатком Германии: на Запад
шло - нефть, зерно, дерево и т.д., на Восток - оборудование и технологи….Сентябрь
1939 - самолеты Luftwaffe, которые бомбили Варшаву - наводились из Минска… во
многих этих самолетах и танках сидели командиры, учившиеся в СССР.
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Рашизм в лицо улыбается, а в спину стреляет и мародерствует над убитыми. Это сущность тюремщиков народов.
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За немецкого фюрера пьет.
https://www.youtube.com/watch?v=ZviqkLtD79E
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А простые солдаты 6 июля 1941 года должны были пойти на Германию.
Украина и весь мир давно написали равно между Гитлером и Сралиным, а Раисса все штурмует деревянный Рейхстаг.
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Ну тоді уже і параноїка Сталіна треба було теж знищувати будь-якими методами. Він був ще більшим ЗЛОМ ніж гітлер. У США була зброя, Черчель зі своїм генштабом розробили план нападу на СРСР і знищення , але ... Рузвельт чи то засцяв, чи то не захотів...
Одне ЗЛО - СРСР перемогло інше Зло - гітлерівську Німеччину, а виграли від цього всього американці, які після другої світової стали найсильнішою державою світу. До цього найсильнішими були англійці. До речі за всю поставлену техніку і озброєння англійці розраховувались з американцями до кінця 20 століття... Війна війною, а бабло-баблом... такі вони, американці...
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https://www.youtube.com/watch?v=1-M6CyxwOwg
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...
Два монстра, кровью чавкая,
Законы все поправ,
Одной на всех удавкою
Людей лишили прав.
Кровавые страдания.
( Какие тут права! )
Придумали название -
Священная война.
Вставай страна огромная,
Без прошлого народ.
Сегодня сила темная
К тебе опять идет.(полностью: Вставай, страна огромная! )
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прошлой, приближают войну будущую. Ничего грязнее, жестче, кровавее,
натуралистичнее прошедшей войны на свете не было. Надо не героическую войну
показывать, а пугать, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать о ней
людям, чтобы не забывали. Носом, как котят слепых тыкать в нагаженное место, в
кровь, в гной, в слезы, иначе ничего от нашего брата не добьешься.»
«Сколько потеряли народу в
войне-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если
назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День
Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно
выигранную войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови.»
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Тих,що дійсно воювали одиниці.
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/ Н. Никулин/
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"Фото сына Порошенко Михаила было сделано для выпускного альбома.
Судя по тематическому характеру этого снимка, каждый из участников сессии изображал "темные силы", "силы зла".
Миша, как участник действия, выбрал образ "Россия", тем самым продемонстрировал своё видение роли этой страны - агрессора.
Россия - зло для всего мира, и это хорошо понимают тинейджеры, особенно в Украине."
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шоко..дерьме!
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Слава Героям!
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То хто кому що передав , якщо Мусоліні прийшов до влади за 11 років ДО Гітлера ...?
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Правительство ........ сразу же начало расширять собственные полномочия. В 2015 г. была проведена избирательная реформа, выгодная правящей партии. В Большом фашистском совете, которым руководил ....., осуществлялась разработка законодательных инициатив. Фашистские вооруженные отряды (беркут) приобрели статус государственного института, подчиненного лично ......
Имена и даты вставьте по своему усмотрению, а также усмотрите аналогии.
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Пройдите по ссылке в полноразмерную
https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/14717461_337103346654525_2960783749001773056_n.jpg
Там прекрасно видно куда делась буква U..
фото сохранилось в кэше Facebook и было опубликовано .. в ноябре 2016 года.. разве так давно?
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МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ Брошенные сбежавшим командованием солдаты и матросы сдаются в плен. 35-я батарея.
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МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ До 80 тысяч брошенных своим командованием умирать(половина раненых)на 35 батарее мыса Херсонес.Эвакуировали только комсостав
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- Обезьяна, ты чего делаешь-то?
- Дай стольник, скажу.
Ну, крокодил думал, думал, думал, думал, а самому очень интересно.
- Ну, ладно, - думает, - дам уж.
Дал. Та ему отвечает:
- Шкурку от банана стираю.
- Ты что, дура, что-ли?
- Дура не дура, а свою тысячу в день имею.
Это про невменяемого, если шо.
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В надписях "На Берлин!" - видится мне нереализованное желание русского человека хоть как-то попасть в европейский город
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https://www.youtube.com/watch?v=-qUqGloRy58&list=PL3yXeRNNyIPXgmuhpIHJvyCVev45Whvf8
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Просто тихо сьогодні потрібно згадати своїх полеглих в тій страшній війні, поставити свічку в церкві.. Не потрібно влаштовувати сварок, шабашів та танців на кістках полеглих..
Про теперішніх молодих ветеранів , котрі захищають нашу країну від російського окупанта - треба піклуватися, та дякувати їм.. Та про дарування Перемоги Україні та ЗСУ просити Всевишнього..
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