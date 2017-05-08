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Все про:дети (3127) ДТП (5736) Житомирщина (617) смерть (4870)

 Микроавтобус на Житомирщине сбил 3-летнего мальчика, ребенок умер в "скорой", - Нацполиция

В Житомирской области под колеса микроавтобуса Mercedes Vito попал 3-летний мальчик, от полученных травм он умер в карете скорой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации местной полиции.

Согласно сообщению, трагедия произошла 6 мая в с. Радогоща.

По предварительной информации, около 11:30 водитель автомобиля Mercedes Vito, 40-летний житель Днепропетровской области, совершил наезд на мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.

"Ребенку оказывалась медицинская помощь, однако от полученных телесных повреждений мальчик скончался в автомобиле "скорой", - говорится в сообщении.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2. ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители продолжают выяснение причин и обстоятельств ДТП.

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А родители совсем не при делах? Вообще не отвечают за своего ребенка? Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей например!!!
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Коксу: Родители - УЖЕ НАКАЗАНЫ!!! Хуже некуда!!! Не дай Бог никому такого наказания...
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Да что ты говориш, -наказаны? А как быть водиле, ему это может сниться до конца его дней...
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Ну да ,а носится со скоростью 90-100 км/ч по населённым пунктам это типа нормально или игнорировать пешеходные переходы(в данном случае не конктретно об этом информации нет)
Как водитель скажу что много пешеходов неадекватов, как пешеход (да и как водитель) скажу что половина за рулём сейчас реально дебилы.Лет 25 назад "водятлов" было намного меньше
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Гыг с Вами вот у тебя всегда а БАБА ЯГА против,в скобках читал что написано?
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Не торопитесь ругать родителей (или того, кто ребенка выгуливал). Они виноваты по определению, но уследить за активным ребенком не всегда легко, а выбрать место подальше от дороги не всегда возможно. Мой сын весьма активный, и я знаю, что это такое. Однажды, гуляя на оборудованной площадке (метрах в 20 от дороги), я не успел помешать ему выскочить на проезжую часть (к счастью, его поймала мама другого малыша). С тех пор стараюсь "занимать позицию" между ребенком и дорогой.
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Трагедия в селе произошла,мальчик мог выйти со двора и сразу дорога,когда дороги проходят через село всегда стараюсь на минимальной скорости проходить ибо то куры то гуси и прочая живность под колёса лезет,дети сельские тоже опасности особой не ощущают(особенно если транспорт через село редко ходит)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМикроавтобус на Житомирщине сбил 3-летнего мальчика, ребенок умер в "скорой", - Нацполиция
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