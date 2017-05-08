 Микроавтобус на Житомирщине сбил 3-летнего мальчика, ребенок умер в "скорой", - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации местной полиции.
Согласно сообщению, трагедия произошла 6 мая в с. Радогоща.
По предварительной информации, около 11:30 водитель автомобиля Mercedes Vito, 40-летний житель Днепропетровской области, совершил наезд на мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.
"Ребенку оказывалась медицинская помощь, однако от полученных телесных повреждений мальчик скончался в автомобиле "скорой", - говорится в сообщении.
Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2. ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители продолжают выяснение причин и обстоятельств ДТП.
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Как водитель скажу что много пешеходов неадекватов, как пешеход (да и как водитель) скажу что половина за рулём сейчас реально дебилы.Лет 25 назад "водятлов" было намного меньше
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