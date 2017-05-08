 Российских легкоатлетов не пригласили на престижные соревнования в Лондоне

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом рассказала Ольга Назарова - менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.
"Совет директоров турнира объявил, что было принято решение в этом году россиян не приглашать. Это одно из условий IAAF, что последнее слово в данном вопросе всегда остаётся за организаторами, так что мы достаточно спокойно на это реагируем", - сказала Назарова.
Бриллиантовая лига (Diamond League) - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике. Этап в Лондоне пройдет 9 июля.
Напомним, что международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалификацировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики после обвинения в допинге спортсменов. Однако в марте IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для спортсменов из России, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.
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легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан; 2 медали
американец (пендос) Вик Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого
7 из 13 на счету легионеров!
А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко
обосрасались!
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Нема вам місця серед цивілізованих людей.
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жопуспину ?
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В жизни каждого крымского сепаратиста наступает такой момент,когда Миротворец становится страшнее ФСБ Ибо безвиз почему то желаннее Кызыма
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Не удивлюсь, если )(уйло начнет "лютовать" (обострение на "фронтах" Сирии, Украины, терракты в Европе/на росии)
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Как Путен оправдал свой позорный побег с австралийского саммита:
-Владимир Владимирович, почему вы не остались на G-20?
- Да рано утром на работу надо...
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пишите мемуары ..
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Тренировка разгона митинга в Ухте
В роли протестующих - студенты горно-нефтяного колледжа при Ухтинском государственном техническом университете
Накануне «7х7» сообщило со ссылкой на сообщение в группе «Ухта и ее автомобили» в социальной сети «ВКонтакте» и родственника одного из студентов, что молодых людей сняли с пар и под предлогом экскурсии вывезли на учения. Там им раздали плакаты и сказали выкрикивать антиправительственные лозунги. В это время полицейские отрабатывали действия при разгоне массового мероприятия.
«Применяли силу, били дубинками, забрасывали в автозак, среди них было много несовершеннолетних, мало того, что их сняли с занятий, многие были легко одеты и их там держали два часа», - рассказал автор сообщения.
Ректор Ухтинского государственного университета в разговоре с изданием назвал эту информацию «чушью собачьей». При этом представители ухтинского колледжа подтвердили участие студентов в учениях агентству «БНК», но позже агентство удалило эту новость.
МВД по Республике Коми 7 мая начало служебную проверку после появления информации о проведении тренировочного митинга с участием студентов.
Уполномоченный по правам студентов сообщил, что проверит информацию о привлечении студентов к учениям. Он заявил, что в случае ее подтверждения руководство колледжа должно быть уволено.
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особо радуют коменты под видео )
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Глава пресс-галереи Джастин Уилсон обвинил Sputnik, являющися частью российской государственной медиагруппы "Россия сегодня", что оно занимается распространенем российской пропаганды и вмешательством в политический процесс в других странах.
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