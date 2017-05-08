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Все про:дисквалификация (31) легкая атлетика (67) Лондон (269) Россия (70334)

 Российских легкоатлетов не пригласили на престижные соревнования в Лондоне

Совет директоров лондонского этапа Бриллиантовой лиги - соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций - решил не приглашать российских легкоатлетов на соревнования в 2017 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом рассказала Ольга Назарова - менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене.

"Совет директоров турнира объявил, что было принято решение в этом году россиян не приглашать. Это одно из условий IAAF, что последнее слово в данном вопросе всегда остаётся за организаторами, так что мы достаточно спокойно на это реагируем", - сказала Назарова.

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Бриллиантовая лига (Diamond League) - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике. Этап в Лондоне пройдет 9 июля.

Напомним, что международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалификацировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики после обвинения в допинге спортсменов. Однако в марте IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для спортсменов из России, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

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Это же надо так нагнуть вЯличие !!! НЕЗАБУДУТ-НЕПРОСТЯТ!!!
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ОРКИ должны быть изолированы от ЛЮДЕЙ - что сейчас и начинает происходить !!!
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во времена союза закрылись забором кстати сами. потехонечку вылезли к людям их звали приглашали. 10 лет вставания с колен и все начали срать где попадя вот весь мир и закрыл это подобие.
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Кацапы Олимпиаду-2014 в Сочи выиграли за счет зарубежных
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан; 2 медали
американец (пендос) Вик Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого
7 из 13 на счету легионеров!

А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу ,но жидко
обосрасались!
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Забыли В.Григорьев -- эстафета шорт-трек.
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Ізгої...
Нема вам місця серед цивілізованих людей.
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Захару пора на ландон))))Уже взял,но только не лондон)))
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ОБРАЩЕНИЕ К БРАТЬЯМ УКРАИНЦАМ! Недавно в Республике Беларусь появилась реклама фирмы "Белэкспресс", сайт http://vkrim.by Эта фирма предлагает пассажирские перевозки из Беларуси в оккупированный украинский Крым. Через территорию роССии. ПРИ ЭТОМ, эта же фирма предлагает пассажирские туры из Беларуси в украинские Одессу и в Коблево! И похоже, в официальной Украине это никого особо не волнует. После истории с несостоявшейся роССийской участницей Евровидения-2017 Юлией Самойловой, многие беларусы боятся ехать в Крым. Боятся, что их не будут потом пускать в Украину. Но работники упомянутой фирмы успокаивают беларусов и говорят, что для них никаких проблем с будущим въездом в Украину не будет. Ведь между Беларусью и роSSией НЕТ ОФИЦИАЛЬНОЙ границы и печать в паспорт не ставят. Затем я зашёл на известный украинский интернет ресурс "МИротворец", сайт https://myrotvorets.center И на сайте прочёл вот что:" ПОСЕЩЕНИЕ ОККУПИРОВАННОЙ РФ АР КРЫМ ЛЕГАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ВОЗМОЖНО ЛИШЬ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ КПВВ (пункты пропуска) КАЛАНЧАК, ЧАПЛЫНКА И ЧОНГАР В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ. Любой иностранный журналист, который нарушит законодательство Украины путем незаконного пересечения государственной границы нашей страны будет в обязательном порядке идентифицирован Центром Миротворец и помещен в Чистилище сайта Миротворец. Что будет дальше вы хорошо знаете. Желаете ли вы в дальнейшем посещать нашу страну без проблем и последствий - решать вам." УВАЖАЕМЫЕ УКРАИНЦЫ! Ваша страна должна ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В УКРАИНУ ВСЕМ ИНОСТРАНЦАМ, которые посетили оккупированные Крым и восток Донбасса не через Украинские погранпереходы и таможню! Но как же узнать, что простой человек посетил Крым или восток Донбасса?! Друзья, многие из Вас имеют аккаунты в российских социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир. Mail.ru" и т.п. СОБИРАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ВСЕХ ИНОСТРАНЦАХ, посетивших Крым! Передавайте эту информацию патриотическим сайтам и государственным службам Украины. Этим мы приблизим освобождение украинских земель! Слава Русі-Украіне!
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..мой знакомый (таксист ) любитель Абхазии и Крима )) Всегда перед путешествием в эти края , ставит в известность посольства Грузии и Украины и берет там какие то сопроводительные бумажки..
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Ну прям бяда, никто не хочет любить казламордых!
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Начинается подготовка к выборам в Германии,покопаемся в архивах Штази
Российских легкоатлетов не пригласили на престижные соревнования в Лондоне - Цензор.НЕТ 9988

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питаясь человеческой кровью , почему бы и не жить.......
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Просто за них никто не взялся,-но так будет не всегда,и они спасая свою шкуру будут сдавать друг-друга на поток.
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это все равно, что "петуха" к себе за стол , в зоне , посадить
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что они с детства жрут? какой диагноз у их родителей?
Российских легкоатлетов не пригласили на престижные соревнования в Лондоне - Цензор.НЕТ 4602
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мелкие колорады, так и хочетца, гранату кинуть
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Діагноз - синдром Дауна. Фізіономії даунів, незалежно від раси батьків, нагадують монголоїдів.
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Буряты более породистые потомки воинов Орды, чем пропившие свой генофонд кацапы.
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А куда их пригласят, если путлер их всех на "мельдоний" подсадил.
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 20 ч.20 часов назад

В жизни каждого крымского сепаратиста наступает такой момент,когда Миротворец становится страшнее ФСБ Ибо безвиз почему то желаннее Кызыма

Российских легкоатлетов не пригласили на престижные соревнования в Лондоне - Цензор.НЕТ 1959
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вы это вот, это-самое, я вам скажу вот что, доиграетесь с этой, как его, допингофобией, вот!
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Эх, "поперло" кацапам.........
Не удивлюсь, если )(уйло начнет "лютовать" (обострение на "фронтах" Сирии, Украины, терракты в Европе/на росии)
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Францию он уже предупредил о необходимости сотрудничества в связи с растущей угрозой терроризма, прямо сразу в поздравительной речи Макрону. Не хватило терпения дождаться очередных официальных контактов.
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Не сумуйте кацапчеги - смокчіть "перемогу" ...
Российских легкоатлетов не пригласили на престижные соревнования в Лондоне - Цензор.НЕТ 4026
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Пуйло еще не предупредило о "растущей угрозе терроризма в мире"?
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Да им рано утром на работу вставать, вот и не поедут)))
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Как Путен оправдал свой позорный побег с австралийского саммита:
-Владимир Владимирович, почему вы не остались на G-20?
- Да рано утром на работу надо...
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Расскажу Вам историю как я первый раз попал в Юту в 2000-году, там как-раз была Олимпиада. Звонит мне приятел из Харькова Гришка (он был ватерполист, вечно в институте куда-то "плыл и шо-то бросал") "весь в слезах", --- выручай, там наши в Солт-Лейк Сити пропадают, вся украинская Олимпийская сборная --- заслали на 1.5 месяца на Олимпиаду, а там "сухой закон". Выиграть ничего не могут, депресняк у всех, спасай, ты-ж там недалеко ("я в Сан-Франциско, но 1 000км не крюк для бешенной собаки..."). Ну короче уговорил --- дал мне контактный телефон руководителя делегации (некто Степаныч из МОК Украины), я связался с ним, услушал повторение "плача Ярославны" ("привези хоть шо-нибудь, хто-ж знал шо у Вас тут такое, Америка тоже называется..."). Ну так шо долго говорить --- "престиж страны", надо поддержать. На выходные рентовал здоровенный пикап, нарастил в нем борта фанерой, подьехал в оптовый ликеро-водочный и на 1 500$ (теми деньгами) загрузился водкой, пивом, шампанским и вином. В магазине мне всё это погрузчиком в пикап грузили и всю дорогу (10 часов), пока я ехал в Солт-Лейке волновался тупа "хто-ж и как будет разгружать". Волнения мои были напрасны... Навигатор привёл меня прямо в Олимпийскую деревню на окраине Солт-Лейка, расспропсил я местный народ, нашёл где наши живут и подкатил прямо к домикам. Пикап --- он открытый, сразу видно шо везу --- там ящики эти "с пойлом", с надписями, с этикетками --- я по дороге к Украинской сборной голландцев проезжал, (а скорость движения в Олимпийской деревне была 10км в час, ну как в Киеве в пробке на бульваре Шевченко) --- я боялся шо голландцы прямо на ходу начнут меня "разгружать". Но как оказалось это были ещё "цветочки". По дороге и по соседству с Украинской сборной жили "русские" ---- как только я подьехал, запарковался и вылез из пикапа, я был окружён толпой русских баскетболистов --- а должен Вам сказать шо это незабываемые ощущения, при моём среднем росте 174, я чувствовал себя лилипутом в компании мрачных и голодных Гулливеров. Слава Богу шо хоть нихто из них по-английски сносно не говорил и в акцентах не разбирался, я сделал вид шо я американец --- но на мою "русскую морду" они смотрели с большим подозрением. Теперь задача, пикап открытый их человек 20 --- я только спиной повернусь и всё, "разгрузят в миг"... Ну по счастью мино проходил я так думаю, тяжелоатлет в жовто-блакитной форме, я ему шо-то там бредил по английски и втихаря подсунул бумажку с номером Степаныча и сопутствующим воплем "right now" (шо в переводе означало "прямо сейчас"). Тяжелоатлет, хотя специализия в его спорте и не подразумевала никаких мозговых действий, кинул быстрый волчий взгляд на пикап и всё шо в нём было загружено, медленным взором обвёл "русскую команду", прикидывая шансыи варианты и принял единственно верное как показало последующее развитие событий решение --- куда-то быстро исчез оставив меня опять наедине с баскетболистами. Жутко дело --- нет, с Американской точки зрения всё нормально, Человек общается с Олимпийцами, всё нормально --- но я-же видел их "взгляды" на пикап, я-же вырос в СССР, мне не надо ничего рассказывать, я по взгляду могу всё понять... Продержался, буквально через 2 минуты (наверно больше я-бы не выдержал, прыгнул-бы в кабину и закрылся там --- а шо толку, эти амбалы-бы пикап запросто перевернули) на полном Олимпийском ходу из домиков неслась мне на подмогу "вся королевская рать" жовто-блакитного цвета. Больше всего меня тогда поразил лозунг под который они кричали --- нет, это было не "Миру-Мир", на "Спорт, это дружба" --- кричали они "русским", как-бы это выразиться (так-шо-б цензурно), ну воощем в сильно "смягчённом" варианте это звучало примерно как "Уходите с пляжа"... А правда так и не понял какой-именно пляж и шо конкретно имелось ввиду, ну в конце-концов так и не всё-ж я обязан понимать. Главное, шо "под напором превосходящих сил противника" русские баскетболисты ретироварись (недалеко и почти сразу вступили в мирные переговоры "о доле") и я (и пикап) остались окруженные жовто-блакитным "морем" Олимпийцев. Из "задних рядов" ко мне пробился "товарищ с рубленным лицом" одетый "решительно и просто" --- трусы, кроссовки и ремень... Сунув мне в руку свою ладонь он коротко "бросил": Я Степаныч... после чего по-отечески обняв меня произнёс, "СПАСИТЕЛЪ"!!! Короткая команда отданная им народу и в течении 10мин пикап был "девственно чист и пуст". Ничего "доброго и братско-соседного" не выражающий взгляд Степаныча "упал" на стоящую невдалеке "группировку русских баскетболистов" --- резанная фраза "Поделимся, куда денемся, уже звонили..." была сказана как-бы в пустоту... Я был с ходу приглашен "на творческий ужин и пожить" --- там среди тренеров были легенды, ещё Советского Спорта, а вот "новых" я практически никого и знал (Украинское ТВ появилось в Америке где-то с 2004 года). Ну ничего, познакомились, подружились... --- Степаныч мне как "уважаемому Человеку" контрамарки на все выступления организовал, вход в раздевалки у меня был свободный, вообщем всё шо душа пожелает... Но я "жутко извинился", пил не много (в конце-концов я "им" это пойло привёз, так шо-ж я буду уменьшать их "пайку" и потом мне с утра "за руль" садиться и ехать 10 часов шо-б на работе быть в Понедельник ---- ночь провели в открытом бассейне и джакузи (Слава Богу, шо тренерский состав Батькивщины со спортсменами вместе не пьёт, а то нетрезвые пловчихи это жуткое дело...) и с утра я двинул назад в Сан-Франциско. Доехал без приключений, сдал пикап, приехал домой --- звонок от Степаныча "Ддавай адрес --- мы взяли первое для команды Олимпийское серебро взяли, тебе медаль от МОК Украины с благодарственной грамотой" (де-то в гараже лежит...). Я потом месяцев через 8 после это был заслан в конадировку в Киев ---- зашёл, от нечего делать, к Степанычу в МОК --- не буду Вам живописать картину встречи, Слава Богу шо на следующее утро нашел в себе силы явиться на работу (к обеду). Ещё хватило ума Степанычу адрес гостиницы, где я жил в Киеве не давать. Вообщем вот так я первый раз в жизни посетил Юту и повстречался с Олимпийской сборной Батькивщины...
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Вместо соревнований пусть писают мельдониевой мочой на святую для них Кремлевскую стену.
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давно писают, ты думаешь под стенами кремля это ёлочки растут?
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Ну что там захерченко? Собирается на Лондон или уже устал Европу завоевывать?
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В Ухте полиция потренировалась разгонять митинги на студентах. Видео очевидца

Тренировка разгона митинга в Ухте

В роли протестующих - студенты горно-нефтяного колледжа при Ухтинском государственном техническом университете

Накануне «7х7» сообщило со ссылкой на сообщение в группе «Ухта и ее автомобили» в социальной сети «ВКонтакте» и родственника одного из студентов, что молодых людей сняли с пар и под предлогом экскурсии вывезли на учения. Там им раздали плакаты и сказали выкрикивать антиправительственные лозунги. В это время полицейские отрабатывали действия при разгоне массового мероприятия.

«Применяли силу, били дубинками, забрасывали в автозак, среди них было много несовершеннолетних, мало того, что их сняли с занятий, многие были легко одеты и их там держали два часа», - рассказал автор сообщения.

Ректор Ухтинского государственного университета в разговоре с изданием назвал эту информацию «чушью собачьей». При этом представители ухтинского колледжа подтвердили участие студентов в учениях агентству «БНК», но позже агентство удалило эту новость.

МВД по Республике Коми 7 мая начало служебную проверку после появления информации о проведении тренировочного митинга с участием студентов.

Уполномоченный по правам студентов сообщил, что проверит информацию о привлечении студентов к учениям. Он заявил, что в случае ее подтверждения руководство колледжа должно быть уволено.
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больше похоже на подталкивание к акции протеста со стороны ментов.
особо радуют коменты под видео )
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Во всем мире уже от этой орды как от зачумленных шарахаются, вяличие, блядь...
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Ну и правильно.А то еще покусают кого нибудь.
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Пресс-галерея Конгресса США, занимающаяся аккредитацией СМИ, отказалась предоставить российскому информационному агентству Sputnik пропуск для прессы
Глава пресс-галереи Джастин Уилсон обвинил Sputnik, являющися частью российской государственной медиагруппы "Россия сегодня", что оно занимается распространенем российской пропаганды и вмешательством в политический процесс в других странах.
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на сталагмиты пусть киздуют!они с хуйлом как прокаженные стали!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийских легкоатлетов не пригласили на престижные соревнования в Лондоне
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