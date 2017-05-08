 Боевики на Донбассе продолжают мародерствовать, "национализировали" катер местного жителя, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"В частности, мародеры из 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК ВС (армейский корпус вооруженных сил. - Ред.) РФ совершили ограбление дачного дома, который принадлежал инвалиду, а военнослужащими 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК ВС РФ был "национализирован" катер у жителя населенного пункта Безымянное", - сообщает ГУР.
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Или мы хозяева в своей стране ?
Да хрен там .
Порошенко , Пашинский , Авякян - те , да , хозяева .
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...
Советы теперь именуются Радой.
Земля и заводы - кому это надо?
Уже догнивают иллюзий останки.
ОН грабит теперь исключительно… банки.
За каждой копеечкой лень нагибаться
Владыке украинской титульной нации.
Сказал: «кто не спрятался - тот виноват!»
И стырил для нации фирму «Приват»
Вот так образуется рост поколений.
Заерзал в гробу облапошенный Ленин,
Который царя расстрелял и не думал,
Что в будущем Петя его переплюнул.
А что ему - он повторяться не хочет.
Мол, землю крестьянам, заводы - рабочим.
Не модно с Декретами нынче играться,
Когда все в кармане у самодержавца.(полностью: ДекретЪ о банках )
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