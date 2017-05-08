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 Политика Украины
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Все про:боевик (18631) мародерство (252) разведка (1705) Донбасс (14461)

 Боевики на Донбассе продолжают мародерствовать, "национализировали" катер местного жителя, - разведка

На оккупированных российско-террористическими войсками территориях Донецкой и Луганской областей боевики продолжают совершать преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"В частности, мародеры из 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК ВС (армейский корпус вооруженных сил. - Ред.) РФ совершили ограбление дачного дома, который принадлежал инвалиду, а военнослужащими 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК ВС РФ был "национализирован" катер у жителя населенного пункта Безымянное", - сообщает ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики принудительно привлекают население Донбасса к празднованию "дня республики", - ГУР
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Па законам ваенного времени каторое вы сами к себе пазвали ваш катер будет передан асвабадителям вашим от биндераффцев!! Гардитесь!!
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У нас всю страну из-под носа национализировали , и ничего .
Или мы хозяева в своей стране ?
Да хрен там .
Порошенко , Пашинский , Авякян - те , да , хозяева .
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Одна из воронок от взрыва, по пути следования кортежа Захарченко.Боевики на Донбассе продолжают мародерствовать, "национализировали" катер местного жителя, - разведка - Цензор.НЕТ 5531
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Нет это прямой путь к прабабушке в концлагерь в РЕЙКЬЯВИК !
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Надеюсь ГУР не засветило сей ценной информацией нашего смелого разведчика, внедренного в ряды боевиков?
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Віддай останню сорочку защітнікам, не жмоться.
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не.... ну руський мир же, а чего хотели, местные обезьяны, когда. в 14 г.останавливали украинские танки, теперь лопайте гавно в полной мере
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Так себя и ведут"освободители".История тому подтверждение.
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А эти,ну которые жертвы мародерства, не пробовали кричать "путенпамаги"?
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пусть зеленкой помажутца, это даст им, хоть какой то эффект
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Это те же самые изверги, которые двери и унитазы с Донбасса домой отправляли?
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Весь английский флот её королевского величества ещё с утра был приведен в полную боевую готовность в связи с этой "новостью". Вопросец у меня --- а как это блядсво гордо называемое флотилией ЛНР/ДНР собирается в международные воды выходить? Под каким флагом? И какой порт приписки? Так-же-ж можно и по рогам получить "легко и небрежно"...
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Будут пиратами одноглазыми и одноногими
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А чему удивляться? тут чуваки в мирных Княжичах национализацию проводили, друг друга постреляли...
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В Украине самый крутой и прибыльный банк страны "национализировали". Жив ли хозяин банка, никто не знает. Вот это бандитизм высшей, кровавой пробы! Куда там днр\лнр-овцам...
...
Советы теперь именуются Радой.
Земля и заводы - кому это надо?
Уже догнивают иллюзий останки.
ОН грабит теперь исключительно… банки.

За каждой копеечкой лень нагибаться
Владыке украинской титульной нации.
Сказал: «кто не спрятался - тот виноват!»
И стырил для нации фирму «Приват»

Вот так образуется рост поколений.
Заерзал в гробу облапошенный Ленин,
Который царя расстрелял и не думал,
Что в будущем Петя его переплюнул.

А что ему - он повторяться не хочет.
Мол, землю крестьянам, заводы - рабочим.
Не модно с Декретами нынче играться,
Когда все в кармане у самодержавца.(полностью: ДекретЪ о банках )
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Чего не хватало этим местным жителям до оккупации? Жили лучше всех. Зарплаты выше чем по всей Украине .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики на Донбассе продолжают мародерствовать, "национализировали" катер местного жителя, - разведка
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