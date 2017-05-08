 Продажа порта "Черноморск" Hutchison Ports приведет к массовым сокращениям, - глава профсоюза Брызгалов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель профсоюзного комитета порта "Черноморск" Сергей Брызгалов.
По его словам, на первых шести причалах порта, к которым сегодня "приценивается" Hutchison Ports, работают около тысячи портовиков, а иностранная компания готова трудоустроить не более 150 человек.
"Сейчас почти все контейнерные терминалы полностью или частично автоматизированы. И Hutchison Ports для работы нужны максимум 150 человек. Остальных он не загрузит работой, потому что в Украине нет сегодня рынка контейнерных перевозок… Я еще 7 ноября 2016 года говорил заместителю министра (инфраструктуры) Надежде Казначеевой: на тех условиях, которые мы можем предложить, Hutchison Ports не возьмет этот комплекс с первого причала по шестой", - заявил Брызгалов.
В случае массовых увольнений работников, предупреждает председатель профсоюзного комитета, портовики намерены отстаивать свои законные права.
"Тысячи наших людей, которые связали свою жизнь с портом, будут выброшены на улицу. Что вы прикажете сделать: отдать порт Hutchison Ports, а людей оставить без работы? Мы против этого", - отметил Брызгалов.
Он также напомнил, что летом 2015 года государство обязалось защищать интересы трудового коллектива. Поэтому передача причалов гонконгской компании будет заблокирована в судах.
"Еще 17 июня 2013 года состоялась конференция трудового коллектива, которая утвердила программу развития порта. В ней были прописаны условия, при которых трудовой коллектив соглашается на реформирование. Это решение утверждено приказом №302 Министерства инфраструктуры 4 августа 2015 года. Программа четко предусматривает, что все рабочие места, существующие на момент передачи инвестору, должны быть сохранены. Зарплата людей не может снижаться", - отметил Брызгалов.
По мнению профсоюзного лидера, у Hutchison Ports в Украине нет перспектив. Приход в Украину не выгоден самой международной компании.
"Если сесть за стол и говорить профессиональным языком, то разговор о Hutchison Ports в порту "Черноморск" закончится через 15 минут. Это политическое заявление на уровне поезда "Шелковый путь". Уже полтора года прошло - где этот "Шелковый путь? В Hutchison Ports нет мощностей загрузить этот мощный комплекс. Ему сейчас хватило бы территории контейнерного терминала", - отметил Брызгалов.
Как сообщалось, в декабре 2016 года гонконгская компания Hutchison Ports подписала меморандум о взаимопонимании с ГП "Морской торговый порт "Черноморск". Компания интересуется развитием и управлением контейнерными терминалами на территориях 1-6 причалов. Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Великобританию в апреле 2017 года заявил, что Hutchison Ports планирует выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок в ближайшее время.
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В Англії , в той час , також була така тотальна корупція і розкрадання всього ?
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Тоді ж звідки , в наших олігархів , такі шалені статки ? Звідки береться те величезне бабло , якщо "на нуле, доходность тоже.." ?
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Компания является крупнейшим портовым оператором в мире и обрабатывает 13% всех контейнерных перевозок. Hutchison Port Holdings представлен в портах Гонконга, Джакарты, Кланга, Пусана, Кванъяна, Сиднея, Брисбена, Лондона, Харвича, Филикстоу, Дуйсбурга, Виллеброка, Александрии, Буэнос-Айреса, Фрипорта. Также компания обслуживает контейнерные перевозки через Панамский канал[8].
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В Аншлії (і загалом на Заході) профспілки - охороняли права трудящих , а в совку - профсоюзи були "школой комунізьма" ... ))
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https://hutchisonports.com/en/
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Важно акцентировать, в данный момент предприятие порт "Черноморск" является убыточной организацией минус 14 миллионов гривен за первые два месяца 2017 года, почему налогоплательщики должны дотировать зарплату тысячи убыточных рабочих, если нету возможности выйти на прибыль нужно давно такие предприятия ликвидировать...
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Украина должна строить государство социально ориентированное, как например Швеция или Финляндия, а не государство для олигархов, богачей в котором народ находится для них в качестве прислуги, беззащитных рабов.
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Тетчер, ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ (!), на яку так люблять посилатись наші "оптимізатори" з її жорсткими рішеннями, ЦЕ ЗАБЕЗПЕЧИЛА (!!) - і перенавчання, і працевлаштування шахтарів.
Не всі того хотіли, бо могла бути втрата в зарплатні і пенсіях, але то таке. АЛЕ Ж ЗАБЕЗПЕЧИЛА! Забезпечте й ви, срані "оптимізатори" - і будете необматюкані. Але де там - краще отримати "відкат" і перекласти дуже не просте питання на іноземного власника, потенційно роблячи з нього цапа-відбувайла.
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