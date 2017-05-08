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Все про:порт (251) профсоюз (222)

 Продажа порта "Черноморск" Hutchison Ports приведет к массовым сокращениям, - глава профсоюза Брызгалов

Трудовой коллектив порта "Черноморск" выступил против передачи мощностей предприятия гонконгской компании Hutchison Ports, так как это приведет к массовым сокращениям и является незаконным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель профсоюзного комитета порта "Черноморск" Сергей Брызгалов.

По его словам, на первых шести причалах порта, к которым сегодня "приценивается" Hutchison Ports, работают около тысячи портовиков, а иностранная компания готова трудоустроить не более 150 человек.

"Сейчас почти все контейнерные терминалы полностью или частично автоматизированы. И Hutchison Ports для работы нужны максимум 150 человек. Остальных он не загрузит работой, потому что в Украине нет сегодня рынка контейнерных перевозок… Я еще 7 ноября 2016 года говорил заместителю министра (инфраструктуры) Надежде Казначеевой: на тех условиях, которые мы можем предложить, Hutchison Ports не возьмет этот комплекс с первого причала по шестой", - заявил Брызгалов.

В случае массовых увольнений работников, предупреждает председатель профсоюзного комитета, портовики намерены отстаивать свои законные права.

"Тысячи наших людей, которые связали свою жизнь с портом, будут выброшены на улицу. Что вы прикажете сделать: отдать порт Hutchison Ports, а людей оставить без работы? Мы против этого", - отметил Брызгалов.

Он также напомнил, что летом 2015 года государство обязалось защищать интересы трудового коллектива. Поэтому передача причалов гонконгской компании будет заблокирована в судах.

"Еще 17 июня 2013 года состоялась конференция трудового коллектива, которая утвердила программу развития порта. В ней были прописаны условия, при которых трудовой коллектив соглашается на реформирование. Это решение утверждено приказом №302 Министерства инфраструктуры 4 августа 2015 года. Программа четко предусматривает, что все рабочие места, существующие на момент передачи инвестору, должны быть сохранены. Зарплата людей не может снижаться", - отметил Брызгалов.

По мнению профсоюзного лидера, у Hutchison Ports в Украине нет перспектив. Приход в Украину не выгоден самой международной компании.

"Если сесть за стол и говорить профессиональным языком, то разговор о Hutchison Ports в порту "Черноморск" закончится через 15 минут. Это политическое заявление на уровне поезда "Шелковый путь". Уже полтора года прошло - где этот "Шелковый путь? В Hutchison Ports нет мощностей загрузить этот мощный комплекс. Ему сейчас хватило бы территории контейнерного терминала", - отметил Брызгалов.

Как сообщалось, в декабре 2016 года гонконгская компания Hutchison Ports подписала меморандум о взаимопонимании с ГП "Морской торговый порт "Черноморск". Компания интересуется развитием и управлением контейнерными терминалами на территориях 1-6 причалов. Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Великобританию в апреле 2017 года заявил, что Hutchison Ports планирует выйти на рынок отечественных морских контейнерных перевозок в ближайшее время.

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Головна цінність морського порту в Чорноморську це 1-2 причал, тобто контейнерні термінали, які дають головний оборот вантажів та грошей для порту і саме за ці причали мафія веде постійну боротьбу щоб вкрасти їх в України на 50-60 років за копійки! Саме за спробу віддати ці причали в оренду белізькому офшору на 50 років Саакашвілі вигнав місцевого мафіозі начальника порту - Юрія Крука, якого міністр Півоварський, інший мафіозі, миттєво зробив своїм радником, бо порт Іллічівський МТП (Чорноморський морський торговий порт) це найбільший порт на Чорному морі, а мафія робить все щоб через порт йшло якомога менше вантажів, і якомога більше грошей йшло в кишеню мафії! ІМТП зараз обробляє менше вантажів ніж менші порти Южного та Одеси, а має обробляти в рази більше, саме тому і потрібно усунути мафію від прийняття рішень! Потрібно весь порт передати в управління відомій іноземній компанії, щоб мафії не було місця в порту!
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а чем саака от крука отличается?мятыми штанами шоле?
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Блин, уже ж в Англии 70-х такое проходили. Разгонять всех к чертовой бабушке. Еще одни шахтеры нашлись.
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уже ж в Англии 70-х такое проходили

В Англії , в той час , також була така тотальна корупція і розкрадання всього ?
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Нет такой же социализм: "Нельзя людей на улицу у них семьи" и т.д. Производительность на нуле, доходность тоже, зато все при деле.
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Производительность на нуле, доходность тоже
Тоді ж звідки , в наших олігархів , такі шалені статки ? Звідки береться те величезне бабло , якщо "на нуле, доходность тоже.." ?
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Только не ржать, но профсоюзные портовые бандиты до сих пор уже лет 30 получают легальную мзду с каждого контейнера в портах западного побережья типа за то что это их работы лишило. Не ударив пальца об палец. Только потому что контейнеры разгружаются. Теперь подумайте во сколько раз увеличился оборот контейнеров с Китаем. И конца-краю этому не видно. Раз в пять лет сволочи блокируют порты, чтобы сохранить потоки бабла.
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Интересно . Какая гнида стоит за гонконгской компанией ? Обычно когда объект хочет захапать фирма , не имеющей мощностей , то за ней стоят обычно жулики типа чмо Сени или другой около Петиной шушеры . Помню когда чмо Сеня обосралось на тендере по дноуглублению портов при помощи фирмы пустышки . )))))))
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ты, саша, другим вопросом задайся - какая гнида "профсоюзного лидера" спонсирует?..
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Hutchison Port Holdings
Компания является крупнейшим портовым оператором в мире и обрабатывает 13% всех контейнерных перевозок. Hutchison Port Holdings представлен в портах Гонконга, Джакарты, Кланга, Пусана, Кванъяна, Сиднея, Брисбена, Лондона, Харвича, Филикстоу, Дуйсбурга, Виллеброка, Александрии, Буэнос-Айреса, Фрипорта. Также компания обслуживает контейнерные перевозки через Панамский канал[8].
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Гонконгская регистрация. Владельцы могут быть европейцами .
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Угу ...як і "українські" підприємства в ОРДЛО .... із Кіпрською реєстрацією !...
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и много ненапозволяли?сравни англию и совок,где абсолютная профсоюзиация была...
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Гига знову , як завжди , лажанув
В Аншлії (і загалом на Заході) профспілки - охороняли права трудящих , а в совку - профсоюзи були "школой комунізьма" ... ))
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не...обьективный.громче всего прославились тред-юнионы англии.и самый большой неудачный пример именно рашка .бо только взносы собирали .а потом недвигу продали
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Ага, не позволяют. "Зарплату вам не увеличат, зато мы добились создания футбольной площадки за счет работодателя"
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Так что, надо содержать тысячу человек и делать убыточным предприятие? Но лишь бы эти люди были трудоустроены? Поэтому с экономикой у нас жопа, мы все время должны кого-то "трудоустраивать" лишь бы они не подняли бунт против власти. Надоело. Для всех хорошим не будешь.
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и самое интересное из этой тысячи от силы человек 200 занимается непосредственно грузопереработкой а остальное балласт на не плохой зарплате
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Испанскому ватану на заметку
https://hutchisonports.com/en/
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В первую очередь нужно разогнать бездельников и мафию гордо именунующее себя "Профсоюз" --- это само по себе даст немедленную экономию процентов в 30% личного состава. Обычный работяга как работал так и будет работать --- куда-ж без него деваться.
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В Штатах еще не до конца, но мы стараемся. В бизнесе их остались рожки да ножки, окопалась сволота в гос. органах и школах, там где менеджменту по барабану - денежки не их а налогоплательщиков.
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Приход в Украину не выгоден самой международной компании))) вам никто не будет платить взяток и возвращать откаты !
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Эта контора, которая Hutchison Ports, владеет 48 портами, в 25 странах!!! Это- монстр! Какой-то профсоюз... какой-то Брызгалов... Если они положили глаз, значит будет так, как они скажут! А Брызгалов... иногда, для здоровья, лучше помолчать. Целее будешь.
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за брызгаловыми и трудовыми коллективами стоят Ахметовы.
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Та хоть и все остальные! Они, оптом и в розницу,- рядом не стояли с этим монстром!
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Ну как сказать. Как посмотрит этот монстр скоко надо на взятки-откаты.... Другое дело что через ЕС/МВФ могут зайти - это да.
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Один раз- можэ и дадут. Это- нормально. Но! И фсё! Далее- не выйдет. Ни у кого не выйдет.
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Здесь правит Ахметов и подобная братва и чхать они хотели на монстров. Если только США не прикажут пропустить этого "монстра".
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Оптимизм это хорошо, но скептицизм полезнее. Отсутствует разочарование....
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Прахфаюзами прикрываются петькины кореша,ну и вообщем все олигархи.Уволят сколько захотят.Потом петро будет в европе рассказывать,видите то не я то народ.
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Старая песня - иностранцы придут и всем будет плохо.
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"Тысячи наших людей, которые связали свою жизнь с портом, будут выброшены на улицу. Что вы прикажете сделать: отдать порт Hutchison Ports, а людей оставить без работы? Мы против этого", - отметил Брызгалов.

Важно акцентировать, в данный момент предприятие порт "Черноморск" является убыточной организацией минус 14 миллионов гривен за первые два месяца 2017 года, почему налогоплательщики должны дотировать зарплату тысячи убыточных рабочих, если нету возможности выйти на прибыль нужно давно такие предприятия ликвидировать...
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Полностью поддерживаю профсоюз. Если будут сокращения, то такая компания не нужна.
Украина должна строить государство социально ориентированное, как например Швеция или Финляндия, а не государство для олигархов, богачей в котором народ находится для них в качестве прислуги, беззащитных рабов.
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Нах, нах такие государства, в которых сидеть на пособиях выгоднее чем пахать
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Дивлячись на те ЩО САМЕ вважати вигодою - наші (і не наші) емігранти , роками із задоволенням сидять на "велфері" в США , а в ЄС - цілі родини , з покоління в покоління , вже звично сидять на соцдопомозі ...
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Отож, вместо того, чтобы проводить политику "работай или сдохни", позволяют сидеть на шее тех кто все еще работает..
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Причалы могут сдать в аренду. Без приватизации.
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от я не розумію, а ЩО заважає зараз ДЕРЖАВІ бути ефективним власником? Тим більше державі набагато простіше вирішували питання працевлаштування чи перенавчання працівників, що вивільняться в результаті оптимізації роботи порту та автоматизації операцій?

Тетчер, ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ (!), на яку так люблять посилатись наші "оптимізатори" з її жорсткими рішеннями, ЦЕ ЗАБЕЗПЕЧИЛА (!!) - і перенавчання, і працевлаштування шахтарів.

Не всі того хотіли, бо могла бути втрата в зарплатні і пенсіях, але то таке. АЛЕ Ж ЗАБЕЗПЕЧИЛА! Забезпечте й ви, срані "оптимізатори" - і будете необматюкані. Але де там - краще отримати "відкат" і перекласти дуже не просте питання на іноземного власника, потенційно роблячи з нього цапа-відбувайла.
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Важко щось сказати з цього приводу. Змінюється техніка і технології. Хтось із фахівців йде вперед за технологіями, а хтось уходить в історію.
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Интересное кино..........то есть сам заявляет, что "Сейчас почти все контейнерные терминалы полностью или частично автоматизированы. И Hutchison Ports для работы нужны максимум 150 человек. Остальных он не загрузит работой, потому что в Украине нет сегодня рынка контейнерных перевозок… А остальным 850 человек значит нужно за безделье платить
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Это означает что нужно создать рабочие места для 850 человек, а не выбросить их на улицу. Именно наличие независимых профсоюзов реально отстаивающих права наемных работников и отличает цивилизованный мир от мира дикого капитализма в котором мы сейчас все живем и только слюни пускаем на то как живет золотой миллиард (а начали им там хорошо платить и устраивать социальные льготы не только потому что они много работают, а и потому что они объединились в профсоюзы и умеют отстаивать свои права). Ну а если вас устраивает безработица и мизерные зарплаты, то и дальше дрочите на дикий капитализм, сдохните в нищете, зато все будет либеральненько, а очередной олигарх-инородец купит себе яхту или виллу за кордоном.
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Опять гниды профсоюзные раскукарекались. Луддиты ХХІ века.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПродажа порта "Черноморск" Hutchison Ports приведет к массовым сокращениям, - глава профсоюза Брызгалов
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