 Масштабные двухнедельные учения НАТО стартовали в Эстонии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом говорится в сообщении размещенном на сайте Министерства обороны страны.
Учения пройдут на севере и северо-востоке страны с 8 по 25 мая. В них будут участвовать около 9 тыс. человек. Более 2 тыс. из них - иностранные военнослужащие. В частности, своих военных в Эстонию направили: Великобритания, Германия, Франция, Литва, Латвия, Польша, Канада, США, Украина, Нидерланды, Финляндия, Грузия, Швеция и Испания.
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умирающая организация… но Окурок дал ей второе дыхание…. О таком финансировании
генералы НАТО могли только мечтать, как порядочные должны Моли % отдать…
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Крым.Пропагандоны пишут,что понаехавшие должны особо относиться к Севастополю,а вата скулит,что рф должна прогнуться http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/sevastopol_sevastopolcy_mentalitet/ …
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