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Все про:НАТО (5412) учения (1706) Эстония (495)

 Масштабные двухнедельные учения НАТО стартовали в Эстонии

В Эстонии стартовали масштабные двухнедельные учения НАТО "Весенний шторм - 2017".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом говорится в сообщении размещенном на сайте Министерства обороны страны.

Учения пройдут на севере и северо-востоке страны с 8 по 25 мая. В них будут участвовать около 9 тыс. человек. Более 2 тыс. из них - иностранные военнослужащие. В частности, своих военных в Эстонию направили: Великобритания, Германия, Франция, Литва, Латвия, Польша, Канада, США, Украина, Нидерланды, Финляндия, Грузия, Швеция и Испания.

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и по кацапам шмальнуть не мешало бы!сталагмития рядом совсем!
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НАТО до 2014 года было
умирающая организация… но Окурок дал ей второе дыхание…. О таком финансировании
генералы НАТО могли только мечтать, как порядочные должны Моли % отдать…
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Все, пи...дец! Арматы срочно эвакуировать с красной площади!
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 23 ч.23 часа назад
Крым.Пропагандоны пишут,что понаехавшие должны особо относиться к Севастополю,а вата скулит,что рф должна прогнуться http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/sevastopol_sevastopolcy_mentalitet/ …

Масштабные двухнедельные учения НАТО стартовали в Эстонии - Цензор.НЕТ 1825
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