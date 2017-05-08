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 Политика Украины
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Все про:визит (2142) МИД (4073) США (12500) Климкин (1265)

 Климкин едет в США с трехдневным рабочим визитом

8-10 мая Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в Вашингтон для участия в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"8-10 мая 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в г. Вашингтон (США) для участия в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в ходе которой обсудит с участниками мероприятия современную ситуацию по безопасности на востоке Украины и ее влияние на безопасность Европы в целом", - сказано в сообщении.

Как отметили в МИД, во время визита также планируется ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия и американскими высокопоставленными должностными лицами с целью обсуждения актуальных двусторонних и международных вопросов.

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и я хочу с 3х дневным!.-понту там от них?все равно все без их согласия решается!
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хоче новий айфончик прикупити без накруток? )))
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Сподіваюсь, що Трамп його зустрічатиме................
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Всенепременно.
Обсудят санкции и дальнейшую стратегию против раши.
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Американцы сейчас "уши накрутят" за "плодотворную работу" по внедрению в Украине "кращого європейського досвіду".
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09.11.2016 Кацапы
в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США… Дебилы б….
они еще Обамушку будут вспоминать…
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Саме зараз. Москва. Дощ зі снігом. У кремлівській стелі якесь дурне дійство. Якби переносять вічний вогонь??? Повертаьть.....??? .....Чухаються газовики. Оркестр, військові. Люду - три каліки.
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Дозвольте поцікавитись,а нік Глеб Жеглов також ваш?
Бо суть його коментарів мають дещо іншу направленність,навіть протилежну.
Дивно якось...
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Ви асоціюєте себе з Трампом,а я думала з путіним...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин едет в США с трехдневным рабочим визитом
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