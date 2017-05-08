 Климкин едет в США с трехдневным рабочим визитом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.
"8-10 мая 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в г. Вашингтон (США) для участия в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в ходе которой обсудит с участниками мероприятия современную ситуацию по безопасности на востоке Украины и ее влияние на безопасность Европы в целом", - сказано в сообщении.
Как отметили в МИД, во время визита также планируется ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия и американскими высокопоставленными должностными лицами с целью обсуждения актуальных двусторонних и международных вопросов.
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Обсудят санкции и дальнейшую стратегию против раши.
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в ГосДуре официально приветствовали избрание Трампа президентом США… Дебилы б….
они еще Обамушку будут вспоминать…
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Бо суть його коментарів мають дещо іншу направленність,навіть протилежну.
Дивно якось...
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