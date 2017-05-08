 На оккупированной территории вблизи Саур-Могилы перед приездом Захарченко прогремели два взрыва

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
У мемориального комплекса "Саур-Могила" планировалось проведение мероприятия с участием главаря "ДНР".
Трасса временно перекрыта. Транспорт пускают в объезд.
В Донецке взрывы у мемориального комплекса Саур-могила назвали терактом.
"Официальная версия произошедшего - теракт", - сказала журналистам представитель "администрации" "ДНР".
Саур-Могила - курган в Шахтёрском районе Донецкой области. После Второй мировой войны на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. В ходе боев в августе 2014 года комплекс получил значительные повреждения.
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Вот ведь удивительно-если вывесить в окне флаг Франции,большинство подумает что ты патриот России.
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..... куди мав летіти ватажок "ДНР" Олександр Захарченко,.......Джерело: http://ua.censor.net.ua/n439115
З яких це пір повітряний простір над денере не закритий і звідки в них авіація?
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В Білій Церкві виправили дату початку війни на правильну. Гарний приклад для інших українських міст!
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Фантазия победобесцев не знает границ! Следующий сюжет - танцы на лесоповале на Колыме, а также на допросе в НКВД. Очень будет зрелищно!
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Русский советский писатель Исаак Бабель в своем очерке "Недобитые убийцы" писал о зверствах армии барона Врангеля: "Мы застали еврейское население местечка ограбленным дочиста, зарубленным, израненным… В жалких, разбитых до основания лачугах валялись в лужах крови голые семидесятилетние старики с разрубленными черепами, часто еще живые крошечные дети с обрубленными пальцами, изнасилованные старухи с распоротыми животами, скрючившиеся в углах, с лицами, на которых застыло дикое невыносимое отчаяние. Рядом с мертвыми копошились живые, толкались об израненные трупы, мочили руки и лица в липкой зловонной крови, боясь выползти из домов, думая, что не все еще кончено. По улицам омертвевшего местечка бродили какие-то приниженные напуганные тени, вздрагивающие от человеческого голоса, начинающие вопить о пощаде при каждом окрике. Мы натыкались на квартиры, объятые страшной тишиной - рядом со стариком дедом валялось все его семейство. Отец, внуки, все в изломанных, нечеловеческих позах. Всего убитых свыше 30, раненых около 60 человек. Изнасиловано 200 женщин, из них много замучено. Спасаясь от насильников, женщины прыгали со 2-го, 3-го этажей, ломали себе руки, головы. Наши медицинские силы работали весь день, не покладая рук, и не могли хотя бы в полной мере удовлетворить потребность в помощи… "…
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Под Санкт-Петербургом (РФ) рухнула строящаяся (на минуточку) школа. Настоящая школа рухнула, а фанерный "Рейхстаг" выстоял...
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