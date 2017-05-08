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Все про:взрыв (4044) Захарченко Александр (174)

 На оккупированной территории вблизи Саур-Могилы перед приездом Захарченко прогремели два взрыва

На оккупированной территории, на трассе в Шахтерском районе Донецкой области, куда должен был направиться главарь "ДНР" Александр Захарченко, прогремели два взрыва, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

У мемориального комплекса "Саур-Могила" планировалось проведение мероприятия с участием главаря "ДНР".

Трасса временно перекрыта. Транспорт пускают в объезд.

В Донецке взрывы у мемориального комплекса Саур-могила назвали терактом.

"Официальная версия произошедшего - теракт", - сказала журналистам представитель "администрации" "ДНР".

Саур-Могила - курган в Шахтёрском районе Донецкой области. После Второй мировой войны на Саур-Могиле был создан мемориальный комплекс. В ходе боев в августе 2014 года комплекс получил значительные повреждения.

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Ага! Это моя родня, на Восточном. Вот они меня и снабжают инфой.
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цЕ ЩОБ ВСЯКИ ГАДИ КОЛОРАДСЬКІ ЗАВТРА шабаш НЕ ВЛАШТУВАЛИ, МАБУТЬ. а ТОБІ ТО ЧОГО БОЯТИСЯ, ДРУЖЕ... Чи боїшся, що під роздачу азовців попадеш...
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Я??? Напротив! Я собираюсь туда пойти вот-вот... И откушать.
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Непременно! Тока не знаю- там наверное соточку не потянуть, бо всё строго,- сразу за палаткой- детская площадка. А вот перед выходом- непременно!
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Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 7 ч.7 часов назад
Вот ведь удивительно-если вывесить в окне флаг Франции,большинство подумает что ты патриот России.
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Укр. версія ЦЕНЗОРА
..... куди мав летіти ватажок "ДНР" Олександр Захарченко,.......Джерело: http://ua.censor.net.ua/n439115
З яких це пір повітряний простір над денере не закритий і звідки в них авіація?
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Це чучело саме й організувало вибухи, щоб лугандон потрапив у стрічки новин, у яких зараз домінує тема Євробачення.
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Вася Барабаненко‏ @baraban040867 17 ч.17 часов назад
В Білій Церкві виправили дату початку війни на правильну. Гарний приклад для інших українських міст!

На оккупированной территории вблизи Саур-Могилы перед приездом Захарченко прогремели два взрыва - Цензор.НЕТ 1340
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Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @A_Vitauskas 20 ч.20 часов назад
Фантазия победобесцев не знает границ! Следующий сюжет - танцы на лесоповале на Колыме, а также на допросе в НКВД. Очень будет зрелищно!

На оккупированной территории вблизи Саур-Могилы перед приездом Захарченко прогремели два взрыва - Цензор.НЕТ 5833
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В 2007 году российский неонацистский власовский "Фонд для создания в Москве Храма, Музея и других сооружений в память жертв политических репрессий с 1917 по 1985 год" направил внуку барона Врангеля (главнокомандующего белой Русской армии в Крыму), проживающего за рубежом, предложение о перезахоронении праха генерала в РФ. В апреле 2007 года от внука барона Врангеля был получен ответ, в котором говорилось: " …с тяжёлым сердцем сожалеем, что время для перезахоронения генерала Врангеля на родине ещё не наступило… доколе существует мавзолей на Красной площади и захоронения красных палачей в стенах Кремля… ". Вот так, внук барона Врангеля, одним махом записал в палачи Рокоссовского К.К. - маршала Советского Союза, командующего Парадом Победы, Жукова Г.К. - маршала Советского Союза, маршала Победы и многих других советских военачальников, прах которых захоронен в некрополе на Красной площади. Как известно, власть барона Врангеля, как и Деникина, в Крыму удерживалась насилием и террором, барона называли "кровавый", а его армию - грабьармией.
Русский советский писатель Исаак Бабель в своем очерке "Недобитые убийцы" писал о зверствах армии барона Врангеля: "Мы застали еврейское население местечка ограбленным дочиста, зарубленным, израненным… В жалких, разбитых до основания лачугах валялись в лужах крови голые семидесятилетние старики с разрубленными черепами, часто еще живые крошечные дети с обрубленными пальцами, изнасилованные старухи с распоротыми животами, скрючившиеся в углах, с лицами, на которых застыло дикое невыносимое отчаяние. Рядом с мертвыми копошились живые, толкались об израненные трупы, мочили руки и лица в липкой зловонной крови, боясь выползти из домов, думая, что не все еще кончено. По улицам омертвевшего местечка бродили какие-то приниженные напуганные тени, вздрагивающие от человеческого голоса, начинающие вопить о пощаде при каждом окрике. Мы натыкались на квартиры, объятые страшной тишиной - рядом со стариком дедом валялось все его семейство. Отец, внуки, все в изломанных, нечеловеческих позах. Всего убитых свыше 30, раненых около 60 человек. Изнасиловано 200 женщин, из них много замучено. Спасаясь от насильников, женщины прыгали со 2-го, 3-го этажей, ломали себе руки, головы. Наши медицинские силы работали весь день, не покладая рук, и не могли хотя бы в полной мере удовлетворить потребность в помощи… "…
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Кто посмел? Зоран, Шкиряк, Рембо-Яценюк? Куры не пострадали???
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InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 23 ч.23 часа назад
Под Санкт-Петербургом (РФ) рухнула строящаяся (на минуточку) школа. Настоящая школа рухнула, а фанерный "Рейхстаг" выстоял...

На оккупированной территории вблизи Саур-Могилы перед приездом Захарченко прогремели два взрыва - Цензор.НЕТ 4684
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Обламался праздничек!!!Хороший мог получиться подарок!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа оккупированной территории вблизи Саур-Могилы перед приездом Захарченко прогремели два взрыва
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