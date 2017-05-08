 "Оккупанты начали обыск в квартале компактного проживания крымских татар возле Судака. Повод - анонимное письмо", - Чубаров

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.
"С утра - обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвер агъа Аметова. Повод - анонимное письмо. Одновременно в поселке Къапсихор (ныне - Морское), расположенном в 20 км. от Судака, вооруженными людьми, прибывшими на трех бусиках, оцеплен квартал компактного проживания крымских татар. Стала понятна причина утреннего оцепления вооруженными российскими оккупантами квартала компактного поселения крымских татар в поселке Къапсихор (ныне - Морское), расположенного в 20 км. от Судака. Начался обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза", - пишет Чубаров в своих сообщениях.
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Поэтому будут массовые беседы про рузькаговорящие челюсти и вопросы этнокультуры с нашими патриотами. И утилизация сразу же по месту их незаконного пребывания на крыме.
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(2017-1937г.)
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Я к стати был в этот день на симферополе и видел все это.
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И теперь всё идёт к тому что уже современные путлинские фашисты оккупанты опять как и раньше начнут свой кровавый геноцид против коренных народов Украинцев и Крымских татар... если это допустит мировое сообщество и их не защитит на своей родной но временно оккупированной украинской земле Крыма многомиллионный украинский народ.
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А про 12 апреля 1944 она не рассказывала???
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Об этом Жадан написал в блоге на сайте ТСН, опубликованном 6 мая.
Поэт напомнил о вынужденных переселенцах, покинувших свои дома, и несправедливости, которая происходит с крымчанами. При этом Жадан написал, что, когда он говорит о Крыме, то испытывает не ностальгию по чему-то утраченному, а злость и желание поддержать тех, кто столкнулся несправедливостью, в том числе крымчан, которых в России и Крыму удерживают в заключении.
«Крым не потерян. Крым - отнят. А все отнятое так или иначе надо возвращать. Поэтому дело вовсе не в ностальгии. Дело в чувстве справедливости. Все вернется, все станет на свои места. Изгнанники будут снова обживать дома, которые они вынуждены были оставлять, преступники должны будут отвечать за совершенные преступления, а всем нам придется смириться с тем, что мир никогда не будет таким, как раньше. Он будет другим. Надеюсь - более ответственным и справедливым», - написал Сергей Жадан.
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кацапы выздыхают
Вы будете жить вечно!
Аминь!
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