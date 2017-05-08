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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 "Оккупанты начали обыск в квартале компактного проживания крымских татар возле Судака. Повод - анонимное письмо", - Чубаров

чубаров

Российские оккупанты начали обыски в квартале компактного проживания крымских татар в поселке Капсихор возле Судака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

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"С утра - обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвер агъа Аметова. Повод - анонимное письмо. Одновременно в поселке Къапсихор (ныне - Морское), расположенном в 20 км. от Судака, вооруженными людьми, прибывшими на трех бусиках, оцеплен квартал компактного проживания крымских татар. Стала понятна причина утреннего оцепления вооруженными российскими оккупантами квартала компактного поселения крымских татар в поселке Къапсихор (ныне - Морское), расположенного в 20 км. от Судака. Начался обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза", - пишет Чубаров в своих сообщениях.

Читайте также: РФ проводит в Крыму политику ликвидации основ украинской идентичности: с начала оккупации количество украинских классов на полуострове сократилось в 31 раз, - правозащитники




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только что ТВ показывало "Список Шиндлера" , там тоже оцпеляли кварталы компактного проживания ......... правда другие фашистские оккупанты ....
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После освобождения Крыма все, кто понаехал за время оккупации должны быть высланы в свои мухосрански а уж потом...
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они все без разбору и те кто засветился в поддержке рашистов тоже , с лишением гражданства выслать в паРашку
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Ну вот опять... Кто эту русню вывозить будут? касабы - хер там. им иуды нужны на чужой территории да и транспорта у них просто нету столько чтобы вывезти всю мордву из крысма.
Поэтому будут массовые беседы про рузькаговорящие челюсти и вопросы этнокультуры с нашими патриотами. И утилизация сразу же по месту их незаконного пребывания на крыме.
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А в это время бойко воришка и продавшаяся пуйлу гавнишка пляски на костях павших устроил и зовёт нас в ватный мир. При поддержке шоколадного барыги. Спасибо украинцы. Ходим по кругу, ну теперь уже харкая кровью. А элита так званная жирует.
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Повод - то что трусливые татары за 4 года хоть бы стекло в полицейском участке ночью разбили. почему бы не прессовать безмолвное стадо! то что иногда кто то смело произносит какие то слова - пох всем!
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это правда. среди них единицы которые в противодействии русни замечены.
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Новые фашисты называют себя антифашистами.
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Терпели когда был шабаш сруського мирька, терпите дальше татары. А как вы думали... надо было как в Одессе "огнем и мечом" сруський "мирь" выгонять из дому!! А теперь поздновато трепыхаться!!!
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Как раз в начале татары и не терпели, тут их киевская шыкаладная петушня сдала.
Я к стати был в этот день на симферополе и видел все это.
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Рассказ крымской татарки Мунисы Шарифуллиной: в 1944 году тогда моей маме было семь лет, и сам момент депортации, она запечатлела навсегда. Некоторые из ее воспоминаний про кровавую депортацию она рассказывала,о том что 17 мая 1944 года к ним в дом зашел советский офицер, попросил воды, присел, взял маму на руки обнял и начал горько плакать. Бабушка, плохо владевшая русским языком, спросила, что случилось. Военный а он был Украинцем по национальности лишь ответил, что у него дома такая же дочь. А на следующий день он пришел уже в сопровождении вооружённых до зубов солдат - оккупантов и в течение 15 минут помогал бабушке собирать необходимые вещи. Мама вспоминала, как они около трех недель ехали на поезде в жутких условиях. Их кормили солёными сухарями, не давали воды, и люди умирали от жажды. Хоронить по дороге не разрешали, поэтому умерших выбрасывали на ходу прямо из вагонов. Люди были так плотно утрамбованы в вагоны, что даже стоять было негде. Маленьких детей брали на руки и поднимали наверх клали наголову, чтобы они хоть как-то могли дышать, доехали не все очень много погибло в дороге. По сути, Крым был зачищен от татар в течение двух-трех дней. Об этом сразу же доложили кровавому палачу главарю кремлёвских коммуно - фашистов маньяку Сталину. И тут вдруг оказалось, что на Арабатской стрелке забыли одну большую татарскую деревню, где жили много татар. Это обнаружилось где-то через месяц после всеобщей депортации. Когда оккупационная коммуно - фашистская власть это поняла она решила быстро исправить положение, в село нагнали солдат палачей НКВД, татар погрузили на баржу, вывезли в Азовское море и всех утопили.
И теперь всё идёт к тому что уже современные путлинские фашисты оккупанты опять как и раньше начнут свой кровавый геноцид против коренных народов Украинцев и Крымских татар... если это допустит мировое сообщество и их не защитит на своей родной но временно оккупированной украинской земле Крыма многомиллионный украинский народ.
___
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Татары как то хитро устроились! Сами не хотят диверсионно бороться и вредить с оккупантом, но кто то приди их освободи, землю крымскую за ними закрепи единолично, автономию опять дай, водопровод Украина им восстанови, а мы будем ровно на жопке сидеть когда нас русня как баранов режет и похищает
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Баржу с крымцами утопили спустя почти год в 1945...
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Рассказ крымской татарки Мунисы Шарифуллиной: в 1944 году тогда моей маме было семь лет, и сам момент депортации, она запечатлела навсегда.
============
А про 12 апреля 1944 она не рассказывала???
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Наследники нквдешников в работе. Петя учись как надо с врагами боротся. Если ты токосам не из врагоа.
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Только начали, а Чубаров уже знает, видно сам навел.
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Украинский поэт Сергей Жадан назвал аннексированный Крым «не потерянным, а отнятым», и призвал вернуть аннексированный полуостров.
"Оккупанты начали обыск в квартале компактного проживания крымских татар возле Судака. Повод - анонимное письмо", - Чубаров - Цензор.НЕТ 5750
Об этом Жадан написал в блоге на сайте ТСН, опубликованном 6 мая.
Поэт напомнил о вынужденных переселенцах, покинувших свои дома, и несправедливости, которая происходит с крымчанами. При этом Жадан написал, что, когда он говорит о Крыме, то испытывает не ностальгию по чему-то утраченному, а злость и желание поддержать тех, кто столкнулся несправедливостью, в том числе крымчан, которых в России и Крыму удерживают в заключении.
«Крым не потерян. Крым - отнят. А все отнятое так или иначе надо возвращать. Поэтому дело вовсе не в ностальгии. Дело в чувстве справедливости. Все вернется, все станет на свои места. Изгнанники будут снова обживать дома, которые они вынуждены были оставлять, преступники должны будут отвечать за совершенные преступления, а всем нам придется смириться с тем, что мир никогда не будет таким, как раньше. Он будет другим. Надеюсь - более ответственным и справедливым», - написал Сергей Жадан."Оккупанты начали обыск в квартале компактного проживания крымских татар возле Судака. Повод - анонимное письмо", - Чубаров - Цензор.НЕТ 3371
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Многострадальный Татарский Народ(
кацапы выздыхают
Вы будете жить вечно!
Аминь!
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ОБРАЩЕНИЕ К БРАТЬЯМ УКРАИНЦАМ! Недавно в Республике Беларусь появилась реклама фирмы "Белэкспресс", сайт http://vkrim.by Эта фирма предлагает пассажирские перевозки из Беларуси в оккупированный украинский Крым. Через территорию роССии. ПРИ ЭТОМ, эта же фирма предлагает пассажирские туры из Беларуси в украинские Одессу и в Коблево! И похоже, в официальной Украине это никого особо не волнует. После истории с несостоявшейся роССийской участницей Евровидения-2017 Юлией Самойловой, многие беларусы боятся ехать в Крым. Боятся, что их не будут потом пускать в Украину. Но работники упомянутой фирмы успокаивают беларусов и говорят, что для них никаких проблем с будущим въездом в Украину не будет. Ведь между Беларусью и роSSией НЕТ ОФИЦИАЛЬНОЙ границы и печать в паспорт не ставят. Затем я зашёл на известный украинский интернет ресурс "МИротворец", сайт https://myrotvorets.center И на сайте прочёл вот что:" ПОСЕЩЕНИЕ ОККУПИРОВАННОЙ РФ АР КРЫМ ЛЕГАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ВОЗМОЖНО ЛИШЬ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ КПВВ (пункты пропуска) КАЛАНЧАК, ЧАПЛЫНКА И ЧОНГАР В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ. Любой иностранный журналист, который нарушит законодательство Украины путем незаконного пересечения государственной границы нашей страны будет в обязательном порядке идентифицирован Центром Миротворец и помещен в Чистилище сайта Миротворец. Что будет дальше вы хорошо знаете. Желаете ли вы в дальнейшем посещать нашу страну без проблем и последствий - решать вам." УВАЖАЕМЫЕ УКРАИНЦЫ! Ваша страна должна ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В УКРАИНУ ВСЕМ ИНОСТРАНЦАМ, которые посетили оккупированные Крым и восток Донбасса не через Украинские погранпереходы и таможню! Но как же узнать, что простой человек посетил Крым или восток Донбасса?! Друзья, многие из Вас имеют аккаунты в российских социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", "Мой мир. Mail.ru" и т.п. СОБИРАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ВСЕХ ИНОСТРАНЦАХ, посетивших Крым! Передавайте эту информацию патриотическим сайтам и государственным службам Украины. Этим мы приблизим освобождение украинских земель! Слава Русі-Украіне!
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Это так Россия выполняет решение суда ООН.
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Почему кацапская совкота так панически сцыт крымских татар? Боится, что будут мстить за депортацию и геноцид 70-летней давности?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Оккупанты начали обыск в квартале компактного проживания крымских татар возле Судака. Повод - анонимное письмо", - Чубаров
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