 За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Недавно во время коллегии МВД я озвучил ужасающие цифры: за последние 3 года и три месяца в ДТП погибли 12,4 тысяч человек, искалечены более 100 тыс. С этим нельзя мириться!" - пишет он.
Гройсман подчеркнул, что поставил перед руководством "Укравтодора" задачу разработать программу безопасности дорожного движения, в том числе опираясь на польский опыт. "Такая программа уже разрабатывается и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства", - сообщил Премьер.
При этом Гройсман напомнил, что с 8 по 14 мая в Украине проходит неделя безопасности дорожного движения. "Очень хочется, чтобы она была не просто формальным мероприятием, а действительно привела к уменьшению смертности и увечий на дорогах", - резюмировал он, напомнив несколько основных правил.
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Луше подумать, когда эта ситуация начнет иметь положит динамику? Я очень надеюсь, что уже имеет. Чем богаче будет становится страна, а это зависит от скорейшего прекращения войны и начала экономич роста, борьбы с коррупцией и т.д. со временем - модель общественного строя превратится в уже проверенные на западе и тогда станут появлятся качественные дороги, со знаками разметки, автобаны, которые не идут через нас пункты а будут построены в обход. Согласитесь, одго только это сильно повлияет на смертности.
Уже начали сильно наказывать пьяных, нужно еще сильнее, что б прям очень было больно.
Проводит и вкладывать деньгие, которых пока не много в соц работу с населением, как водит так и пешеходами. комплекс мер короче - целая программа...Вот тогда статистика начнет улучшаться.
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Мій китайський скутер їде 110 і має вагу 70 кг.
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Т.е., потери в АТО сопоставимы с потерями ДТП... Мда...
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