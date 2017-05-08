EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  1036  28
Все про:ДТП (5735) Гройсман (2874)

 За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман

За последние три года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 12,4 тысяч украинцев, более сотни тысяч получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Недавно во время коллегии МВД я озвучил ужасающие цифры: за последние 3 года и три месяца в ДТП погибли 12,4 тысяч человек, искалечены более 100 тыс. С этим нельзя мириться!" - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, перебегавший дорогу на Тернопольщине, погиб под колесами. ФОТО

Гройсман подчеркнул, что поставил перед руководством "Укравтодора" задачу разработать программу безопасности дорожного движения, в том числе опираясь на польский опыт. "Такая программа уже разрабатывается и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства", - сообщил Премьер.

При этом Гройсман напомнил, что с 8 по 14 мая в Украине проходит неделя безопасности дорожного движения. "Очень хочется, чтобы она была не просто формальным мероприятием, а действительно привела к уменьшению смертности и увечий на дорогах", - резюмировал он, напомнив несколько основных правил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ДТП на трассе Одесса-Мелитополь погибли пять человек, двое травмированы, - ГСЧС. ФОТО

За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман 01За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман 02За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман 03За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман 04За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман 05За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман 06За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман 07


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В первую очередь виноваты дороги,пьяные и мажоры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В первую очередь виноваты те, кто превышает допустимую скорость. Остальные перечисленные - во вторую.
 показать весь комментарий
Ответить
 
составляющих этойт статистики - тысячи. Если глобально смотреть - я бы сказал - что это удел стран 3го мира, со слабой экономикой, малоразвитой цивилизаций относит западых. что в свою очередь продиктовано историческими причинами и так можно до бесконечности рассуждать...
Луше подумать, когда эта ситуация начнет иметь положит динамику? Я очень надеюсь, что уже имеет. Чем богаче будет становится страна, а это зависит от скорейшего прекращения войны и начала экономич роста, борьбы с коррупцией и т.д. со временем - модель общественного строя превратится в уже проверенные на западе и тогда станут появлятся качественные дороги, со знаками разметки, автобаны, которые не идут через нас пункты а будут построены в обход. Согласитесь, одго только это сильно повлияет на смертности.
Уже начали сильно наказывать пьяных, нужно еще сильнее, что б прям очень было больно.
Проводит и вкладывать деньгие, которых пока не много в соц работу с населением, как водит так и пешеходами. комплекс мер короче - целая программа...Вот тогда статистика начнет улучшаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не там ищите. Виновата ВЛАСТЬ, которая разворовывает деньги на дороги, возвела в государственный ранг коррупцию, это когда не наказывают лишением прав пьяных (ведь всегда можно откупиться?!) и в упор не замечает шалости богом избранных (народных слуг) и их отпрысков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в ссре помню ежегодно 100 000 трупов и 200 000 калек.Купил "Яву" копай Яму..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ява їхала 130 і мала вагу 350 кг.
Мій китайський скутер їде 110 і має вагу 70 кг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дорог нету.Так ,что пусть этот винницкий "талант" идет лесом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поки суддів і прокурорів,які пьяні розїзжають,не будуть карати як простих смертних - порядку в цій країні не буде.У нас вибіркова відповідальність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо пригласить "дорожного бальчуна из жечи посполитой- пшыяцеля украинского гросмена" и усьо будет отрихтованно...ни денег ,ни дорог...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дирехтор винницкого рынка рыдает. В подушку...меньше песионеров- больше миллиардеров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я чув що Гройсман по ночам виїзджає на своєму лексусі і примушує майбутніх пенсіонерів пити за кермом і ганяти вулицями зі швидкістю 200 км. на годину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давайте побольше машин с молдаволитовскопольскими номерами и будет ещё круче!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот на хрена постить такую чушь? Прямо по заказу наших производителей автоговна в виде Таврий и прочей хрени!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боба, если бы сам с подобным дерьмом на дорогах не сталкивался, то и не писал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше посчитай, сколько машин с нашими номерами создают ДТП. Машины на иностранных номерах появились недавно и их не так уж и много, а ДТП были всегда и всегда менты говорили, что тысячи людей ежегодно гибнут в авариях. В Киеве, где я живу, я не так часто вижу ДТП со смертельными исходами, а езжу я каждый день. А если и встречаются такие события, то это либо пьяный мажор, либо просто пьяное быдло на каком нибудь корче!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем тебе на Мадагаскаре авто? Там и дорог нет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гройсман желает деньги за тех осмотр вернуть в свой карман.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да. Неспроста эти намёки. Техосмотры, гаишников по кустам, видеокамеры, письма счастья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обитателям шикарных дач Укравтодора эти люди по ночам не снятся? А жаль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чему удивляться если основная часть авто это хлам который разваливается на ходу и который еще 20 лет назад нужно было сдать в металлолом.Пусть сделают растаможку как в Грузии или Прибалтике и люди будут ездить на Живых авто!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напомним, в марте 2017 года сообщалось, что потери украинских военных на Донбассе с начала АТО составляют 2629 человек убитыми и свыше 9 тысяч раненными.

Т.е., потери в АТО сопоставимы с потерями ДТП... Мда...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Манипуляция цифрами. Последние годы, после упразднения ГАИ - количество ДТП и количество погибших в них УМЕНЬШИЛОСЬ. Когда называются цифры, но без сравнения с предыдущим периодом - дешевый разводняк для восстановления армии пузатых гайцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти