 "Поле на "Зенит-Арене" хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины", - экс-тренер "Шахтера" Луческу

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 27-го тура премьер-лиги от "Терека" (0:1).
"Если я сказал, что сегодня было плохое поле, то оно действительно было плохим, не позволяло быстро действовать в атаке. Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды в Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у "Полтавы", ни у кого", - сказал Луческу.
"Зенит-Арена" - один из стадионов, который планируется использовать во время проведения ЧМ-2018 года. Его строительство длилось десять лет, а на его возведение были потрачены огромные деньги - порядка 852,3 миллиона долларов.
Для сравнения, НСК Олимпийский был реконструирован за 568 миллионов долларов, а сверхсовременная Донбас-Арена обошлась украинскому олигарху Ринату Ахметову в 400 миллионов.
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Донбасс Арена 350 млн "СКМ" частная компания получилась одна из лучших европейских арен
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"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня - одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже.
В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город", - рассказал Луческу в интервью каналу МатчТВ.
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-Чаво..?
- Картошка..
- Не, нету, не растёть..
- Чого не "растёть"..?
-Не сажаем и не растёть..
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Лечение тут бесполезно....
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они йобнутые
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это кто то умный таким способом какает на пабеду дедываеваль..
а раисяне принимают за чистую монету..
ведь только вдуматься , носить на )(ую и пи-зде день пабеды , а на немытых ногах тапки с фотками дедываеваль..
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
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"Сунетесь в Одессу - получите еще!" Украинец устроил фурор на ПутинТВ, видео.
https://www.obozrevatel.com/abroad/68597-sunetes-v-odessu-poluchite-esche-ukrainets-ustroil-furor-na-putintv.htm
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