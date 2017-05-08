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Все про:Луческу (67) Санкт-Петербург (434) стадион (178) строительство (1710)

 "Поле на "Зенит-Арене" хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины", - экс-тренер "Шахтера" Луческу

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера", а ныне главный тренер российского "Зенита" Мирча Луческу заявил, что поле на "Зенит-Арене" хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на пресс-конференции после поражения в домашнем матче 27-го тура премьер-лиги от "Терека" (0:1).

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"Если я сказал, что сегодня было плохое поле, то оно действительно было плохим, не позволяло быстро действовать в атаке. Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды в Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у "Полтавы", ни у кого", - сказал Луческу.

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"Зенит-Арена" - один из стадионов, который планируется использовать во время проведения ЧМ-2018 года. Его строительство длилось десять лет, а на его возведение были потрачены огромные деньги - порядка 852,3 миллиона долларов.

Для сравнения, НСК Олимпийский был реконструирован за 568 миллионов долларов, а сверхсовременная Донбас-Арена обошлась украинскому олигарху Ринату Ахметову в 400 миллионов.

Смотрите: На петербургском стадионе, строящемся к Чемпионату мира 2018, вспыхнул пожар. ВИДЕО
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Мирча, наконец то, смог возглавить цыганский табор.
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А там судьи вообще подонки. У нас в каждом мачте 11 метровый давали.
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Запасаемся попкорном - будем смотреть на новые многоэтажки в центре москвы На сегодня смотрим новую обвалившуюся школу, запуск в 2017 году.
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Зенит Арена гос строительство 8 лярдов у.е и получилось ДНО
Донбасс Арена 350 млн "СКМ" частная компания получилась одна из лучших европейских арен
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что то ты загнал на счет 8 лярдов зелени может дерева??
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Рукожопые ж строили, что поле, что ракеты "в космос" - всё г*овно ненадежное мэйд ин параша
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Тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал об адаптации после переезда из Украины.

"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня - одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже.
В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город", - рассказал Луческу в интервью каналу МатчТВ.
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Обычное мнение европейца до недавнего времени , мы для них были одинаковыми , только сейчас начинают что то понимать .
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Ми самі, багато хто ,тільки починаєм усвідомлювати,які ми з кацапами різні.А деяким ще й досі не дійшло.
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Це залежить від місця проживання і кола спілкування .
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Погоджуюсь,але насамперед особистість повиненна сама прийти до усвідомлення свого та суспільства,і вже потім розвивати його.А не навпаки деградувати супільством (що ми спостерігаєм у лишньо хромосомних).
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-Іване, а картопля у вас є..?
-Чаво..?
- Картошка..
- Не, нету, не растёть..
- Чого не "растёть"..?
-Не сажаем и не растёть..
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Ну всем не угодить. расияшкам поле нравится, они им гордятся.
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а глаза какие грустные, "пристрелить не поднялась рука"
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Прогрес, раніше малюнки з солдатами вермахту вставляли, тепер американців
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они не больные, больных можно вылечить
они йобнутые
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это не больные и не йобнутые....
это кто то умный таким способом какает на пабеду дедываеваль..
а раисяне принимают за чистую монету..
ведь только вдуматься , носить на )(ую и пи-зде день пабеды , а на немытых ногах тапки с фотками дедываеваль..
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думаю без косых из поднебесной тут не обошлось..те ещё троляки ))
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читал я эту вьюху от румына...действительно так и заявил...и это на новейшем стадионе ,построенном за сумасшедшие деньги....кацапы воют от ненависти....румын вообще то нехило поработал в Зените...успешно слил все еврокубки,слил чемпионство в кацапии и теперь еще не факт,что Зенит в ЛЧ попадет...и это родной клуб хуйла-с огромным бюджетом...румынобандеровец видать...
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От на яку біду,ти поважний чоловік туди поперся.За стільки років роботи в Україні вже можна було б вивчити "Краще з розумним загубити,ніж з дурним знайти".
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Дык, до Полярного же круга рукой подать. Нужно было в Сочи работать цыгану устраиваться.
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Так выглядит газон на стадионе, на который только официально потратили 42 млрд. рублей.

"Поле на "Зенит-Арене" хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины", - экс-тренер "Шахтера" Луческу - Цензор.НЕТ 3220
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скоро там коз пасти будут... на лужайке стоимостью 852,3 миллиона долларов...
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Він все правильно сказав.Ворскла то вища ліга,там все вже по світовому зразку,а фк."Полтава" не такий багатий і там є беякі упущення,но вони є не суттєві в порівнянні з станом віщої ліги лапотніків.Це пан Луческу і мав на увазі.
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На «Зенит-Арене» сломалась хваленая выдвижная крыша. Стадион мерзнет при нулевой температуре и ветре

"Поле на "Зенит-Арене" хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины", - экс-тренер "Шахтера" Луческу - Цензор.НЕТ 5249
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Знатно Будулай парашинский бральянт протролил.
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К чертям собачим это кацапский стадион и ватоголового Луческу.
"Сунетесь в Одессу - получите еще!" Украинец устроил фурор на ПутинТВ, видео.

https://www.obozrevatel.com/abroad/68597-sunetes-v-odessu-poluchite-esche-ukrainets-ustroil-furor-na-putintv.htm
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Луческу скоро будет бывшим тренером Зенита. Так плохо команда давно не играла. Поговаривают, что игроки просто сливают румына. Не подошёл, наверное.
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Не бухає разом з ними.Да-а, такого кацапи в свій калєхтів не приймуть.
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Цыган абасрал казламордых северных пениссуэльцев...
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рукожопость ватников уже не удивляет, это национальная черта.....
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Хоч щось про Україну хороше ,а то тільки негатив .
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Наивный дурачок этот румын мистер Лучкску и свинособак не было цели построить этот чудо "стадион" была цель стырить 50 ярдов фублей что успешно и было сделано
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А он думал, что стадион до его приезда строят и его именем назовут.
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Луческу старая шлюха,если бы не сказали что летом выгонят он бы и дальше жопу кацапам лизал
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Новости украинского футбола: на Зенит-Арене плохое поле. Поэтому выиграл Терек. Даже странно, что Цензор не сообщает нам в Украине, что Спартак - чемпион. Наверное, болеет за ЦСКА.
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У тебя удивительное количество людей,которых ты себе выбрал в друзья,-как ты успеваешь всех любить и уважать?
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Вчера смотре концовку этого матча:стадо овец,что одни ,что другие,комментаторы плевались и втихую так,шепотом скулили о плохом поле.И такида,пенльти не поставили,потому что играли против ТЕРЕКА!!! А Чечня -это круто!а
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Мне в детстве говорили: "Будешь смешиваться с отрубями-съедят свиньи!" А Луческу,видать,этого не говорили...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Поле на "Зенит-Арене" хуже, чем у аутсайдеров чемпионата Украины", - экс-тренер "Шахтера" Луческу
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