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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (2874) День памяти и примирения (3)

 "Никакая цель не может служить оправданием для развязывания войны", - Гройсман

день и памяти примирения

В мире не существует таких ценностей, ради которых можно жертвовать человеческими жизнями, поэтому развязыванию войны не может быть оправданий.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в обращении по случаю Дня памяти и примирения, а также годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Вторая мировая война унесла десятки миллионов человеческих жизней, уничтожила тысячи городов и населенных пунктов, оставила глубокие травмы у многих народов мира. Никакая цель не может служить оправданием для развязывания войны, нет таких ценностей, ради которых можно жертвовать человеческими жизнями", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В горниле Второй мировой войны сгорели более 14 млн украинцев, - Турчинов

Гройсман подчеркнул, что украинский народ, как никто другой, знает цену нашествию нацизма. "Миллионы украинцев были уничтожены, замучены, перевезены на чужбину. На нашей земле происходили одни из самых трагических событий той страшной войны. За победу над нацизмом мы заплатили огромную цену, которую сложно осмыслить и невозможно представить", - отметил Премьер.

Он добавил, что для объективного определения потерь историкам еще придется провести большую работу, учитывая появление новых фактов ранее неизвестных страниц тех событий.

"В эти дни мы чествуем всех, кто на полях войны приближал мир, кто боролся против тоталитарных идеологий, кто положил жизнь за свободу своей семьи, своего народа, своей родины. В День памяти и примирения и великой победы мы склоняем головы перед всеми жертвами Второй мировой войны. Память о них всегда будет жить в наших сердцах. И она должна стать залогом того, что эта ужасная для всего человечества трагедия больше никогда не повторится", - сказал Гройсман.
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Кто победил Гитлера? Кто спас СССР и Сталина? "«История не знает сослагательного наклонения». Друзья мои, никогда больше не повторяйте эту чушь. Сослагательное наклонение невозможно в хронологических таблицах - действительно, странно смотрится фраза «король Луи XIV мог бы родиться в… году». Тут уж одно из двух: или родился, или нет. Но для истории как составной части гуманитарного знания (до науки она в любом случае не дотягивает) виртуальный эксперимент, формулирование и рассмотрение альтернативных вариантов развития столь же важны, как и натурный эксперимент в физике. И уж в любом случае, «альтернативная реконструкция» событий 2МВ обойдется нам гораздо дешевле штурма картонного рейхстага, а понимания причин и механизмов развития реальных событий может прибавить.

Итак, легенда игры. До утра 22 июня 1941 года всё развивается так, как оно и было в реальной истории. Изменения начинаются в 9 вечера 22 июня. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль выступает по радио с обращением к нации, произносит свою знаменитую фразу «нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма», напоминает о том, что «за последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я», и сообщает решение правительства: прекратить военные действия против Германии, дабы не мешать двум исчадиям ада (Гитлеру и Сталину) уничтожать друг друга. На следующий день, 23 июня Гитлер выступает в рейхстаге с заявлением о том, что ненужная война между братскими германским и англо-саксонским народами, спровоцированная жидо-большевистскими олигархами с Уолл-стрита, прекращается."

Блоги / Марк Солонин: Кто победил Гитлера

«История не знает сослагательного наклонения». Друзья мои, никогда больше не повторяйте эту чушь. Сослагательное наклонение невозможно в хронологических таблицах - действительно, странно смотрится фраза «король Луи XIV мог бы родиться в… году». Тут уж одно из двух: или родился, или нет

ECHO.MSK.RU
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У цапорилих є така ціль: - Дайош рашізм вавсьоммірє!
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Убогий, твой комментарий - это твоё признание собственной убогости.
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Людство воює з початку створення світу. Головне - перемогти ворога, мати сильну боєздатну армію, національну ідею і відданого народу і країні керівництво. А у нас зараз - чорті шо.
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Необоснованные тарифы - это тоже вид войны против людей.
Только более подлый и изощренный.
Гнойсману бы сидеть тихо и не высовываться.
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Это называется Геноцид собственного народа, а в духе времени - гибридный.
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Грося, вот уже четвёртый год БАБЛО оправдывает шакаблядную мразоту.
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Десь він вичитав розумну думку................. Немає і не буде прощення злочинцям які розпочинають війни. І всерівно - якими ідеями вони прикриваються!
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"Субсидиями" и тарифами Гнойсман воюет с украинцами не менее эффективно,
чем путин.
Гнойсман - ахметовская сошка.

Пятая колонна.
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Це саме стосується вашого путлєра та його ідею рузького миру.
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А при торговле с оккупантами, какую цель преследуете?
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Шобы не было войны. Ну, тобишь, шобы Путин не напал.
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Паважаныя браты, русіны-украінцы! Мы, літвіны-беларусы, віншуем Вас з Днём Перамогі над нацызмам у вайне 1939-1945 гадоў! Шчыра жадаем Вам перамогі над Масковіяй-раSSіяй у вайне за Незалежнасць і еўрапейскую будучыню Украіны! Слава Русі-Украіне!
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грося -ты пока еще ничего не сделал!-завали и работай!
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хтойто спісділ міліярд- єто гітлеґ виноват !
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Та то фигня - прочитать готовую написанную речь.
Додик, лучше импровизируй, у тебя это искренно и честно получается.
Гройсман: "Буду робити все, аби ПОКРАСТИ"
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Почему в Украине реформы буксуют и почему мы не приближаемся к ЕС? А всё потому что когда Украина вылезла в 1991году из подчинения московской Орды, украинская власть так и осталась в коррупционном поле,а всем понятно что любой коррупционнер-чиновник это обычный предатель своей страны,потому что своё "нажитое" ближе и он знает что если сдаст свою Родину московской Орде,то у него "нажитое" не заберут всё,а если жить по законам ЕС то совсем добром нужно будет распрощаться.Московская Орда потому и разрослась , что завоевав своего соседа обложила его налогом "ДЕСЯТИНОЙ" и им этого достаточно,потому что соседей (колоний) у Московии много, так вот в этих соседних государствах правители (московско ордынские ХОЛУИ),у себя устанавливают свои правила и облагают своё население до 70% налогом и все живут "довольные", Так что я хочу сказать , наше государство пытается уйти от Орды ,но мешает уйти коррупция. ...Читал как гитлеровской Германии немцы бесплатно катались на поездах, так однажды эсэсовцы остановили поезд вывели всех безбилетников в поле и расстреляли.на следующий день все стали брать билеты. Ну как то так получилась мысль. "Никакая цель не может служить оправданием для развязывания войны", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6993
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какя была цель поднимать тарифы бедному народу Украины??? все та же цель ,что и у войны-сделать жизнь хуже.
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Эх, сказал бы это Гройсман Турчинову перед тем, как он открыл боевые действия на Донбассе...
Впрочем - не дошло бы... Как не дошло предупреждение, что Майдан окончательно добьет нормальные перспективы развития Украины. Не в том, видимо интерес этих хлопцев.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Никакая цель не может служить оправданием для развязывания войны", - Гройсман
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