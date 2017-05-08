 "Никакая цель не может служить оправданием для развязывания войны", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман в обращении по случаю Дня памяти и примирения, а также годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Вторая мировая война унесла десятки миллионов человеческих жизней, уничтожила тысячи городов и населенных пунктов, оставила глубокие травмы у многих народов мира. Никакая цель не может служить оправданием для развязывания войны, нет таких ценностей, ради которых можно жертвовать человеческими жизнями", - заявил он.
Гройсман подчеркнул, что украинский народ, как никто другой, знает цену нашествию нацизма. "Миллионы украинцев были уничтожены, замучены, перевезены на чужбину. На нашей земле происходили одни из самых трагических событий той страшной войны. За победу над нацизмом мы заплатили огромную цену, которую сложно осмыслить и невозможно представить", - отметил Премьер.
Он добавил, что для объективного определения потерь историкам еще придется провести большую работу, учитывая появление новых фактов ранее неизвестных страниц тех событий.
"В эти дни мы чествуем всех, кто на полях войны приближал мир, кто боролся против тоталитарных идеологий, кто положил жизнь за свободу своей семьи, своего народа, своей родины. В День памяти и примирения и великой победы мы склоняем головы перед всеми жертвами Второй мировой войны. Память о них всегда будет жить в наших сердцах. И она должна стать залогом того, что эта ужасная для всего человечества трагедия больше никогда не повторится", - сказал Гройсман.
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Итак, легенда игры. До утра 22 июня 1941 года всё развивается так, как оно и было в реальной истории. Изменения начинаются в 9 вечера 22 июня. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль выступает по радио с обращением к нации, произносит свою знаменитую фразу «нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма», напоминает о том, что «за последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я», и сообщает решение правительства: прекратить военные действия против Германии, дабы не мешать двум исчадиям ада (Гитлеру и Сталину) уничтожать друг друга. На следующий день, 23 июня Гитлер выступает в рейхстаге с заявлением о том, что ненужная война между братскими германским и англо-саксонским народами, спровоцированная жидо-большевистскими олигархами с Уолл-стрита, прекращается."
Блоги / Марк Солонин: Кто победил Гитлера
«История не знает сослагательного наклонения». Друзья мои, никогда больше не повторяйте эту чушь. Сослагательное наклонение невозможно в хронологических таблицах - действительно, странно смотрится фраза «король Луи XIV мог бы родиться в… году». Тут уж одно из двух: или родился, или нет
ECHO.MSK.RU
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Интересно, сколько сотен тысяч оправданий найдет Гройсман для себя, любимого?
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Только более подлый и изощренный.
Гнойсману бы сидеть тихо и не высовываться.
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чем путин.
Гнойсман - ахметовская сошка.
Пятая колонна.
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Додик, лучше импровизируй, у тебя это искренно и честно получается.
Гройсман: "Буду робити все, аби ПОКРАСТИ"
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Впрочем - не дошло бы... Как не дошло предупреждение, что Майдан окончательно добьет нормальные перспективы развития Украины. Не в том, видимо интерес этих хлопцев.
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