 В горниле Второй мировой войны сгорели более 14 млн украинцев, - Турчинов

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Сегодня весь мир отмечает День памяти и примирения, когда мы вспоминаем тех людей, те десятки миллионов, которые стали жертвами Второй мировой войны. Мы помним и чтим всех героев, отдавших свою жизнь, защищая Украину от фашизма и сталинизма! В горниле этой страшной войны сгорело более четырнадцать миллионов украинцев. Они погибли на фронтах, умерли от голода и болезней, были вывезены с Родины...", - отметил он.
Турчинов добавил, что после десятилетий мира в Украине снова идут боевые действия, из-за агрессии РФ оккупирован Крым, пылает восток страны.
"Параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и сегодняшним днем очевидны: поведение и мотивация агрессоров во все времена одинакова. Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить - ждать следующего шага агрессора, или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину. Уверен, мы с честью пройдем наш путь - путь к победе! С нами Бог, с нами Украина, с нами будет Победа!", - сказал он.
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Зачем завышать и так сверхвысокие потери украинцев - мне непонятно. Из тогдашних республик СССР мы и так пострадали больше всех.
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По последним рассекреченным данным Госплана СССР, обнародованным 14 февраля 2017 года, на специальных слушаниях в Государственной Думе, потери СССР во Второй Мировой войне составили 41 млн 997 тыс. Без трех тысяч 42 млн (!).
Население Украины составляло на то время примерно 25% населения СССР. Но, если учесть. что Украина, в отличие от России была полностью оккупирована, то и потери (за счет потерь среди мирного населения) были выше. Это и есть те 14 млн., о которых говорит Турчинов.
Что же касается "8-9 млн. украинцев" (подумаешь - миллион туда, миллион сюда), то хочу тебе сказать, Кобыла: эти данные соотносились с цифрой общих потерь в 27 млн., о которых нам объявил Горбачев, а не обновленной - 42 млн....
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Дебилы...
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Согласно рассекреченным данным... потери Советского союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее... Общая убыль населения СССР 1941-45 гг. - более 52 миллионов 812 тысяч человек."
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Коли я бачу цей кривавий стяг,
Відрази відчуття на серці виникає,
Це знак насилля, щастя і надії крах
І кров безвинно убієнних промовляє.
Волає про життя, що мати сину дала,
Яке ці комуністи - людожери відібрали,
Мільйони вбито ними, а їм усе ще мало,
Ну нащо це все їм? Кого перемагали?
Говорите про перемогу в Другій світовій війні,
Яку самі ж в союзі з Гітлером почали,
І до сих пір ніхто не відає на цій землі
Де, як, коли і скільки душ ви в землю закопали.
Це Перемога тих, хто ліг в могилу
У землю рідну за Вітчизну милу,
А ви, як в спину тупорилі "комісарські свині",
Життя "розстрілюєте" людям і донині.
9 травня - свято горя особливе, і тяжке, і миле,
Ти пам'ятай і поминай своїх захисників,
В цей день ти молишся лише до братської могили,
Де наші рідні з їхньої вини спочили.
***
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"Днепровские плацдармы! Я был южнее Киева, на тех самых Букринских плацдармах (на двух из трёх). Ранен был там и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переправляться и воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь. Те, кто оставался на левом берегу и, «не щадя жизни», восславлял наши «подвиги». А мы на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счёта, гранат нету, лопат нету, подыхали, съедаемые вшами, крысами, откуда-то массой хлынувшими в окопы.
Ох, не задевали бы Вы нашей боли, нашего горя походя, пока мы ещё живы. Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме - не могу: страшно, даже сейчас страшно, и сердце останавливается, и головные боли мучают. Может, я не обладаю тем мужеством, которое необходимо, чтоб писать обо всём, как иные закалённые, несгибаемые воины!"
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А в это время армия форсировала днепр в другом месте.
Сколько погубили простых украинских мужчин?
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Ну и потом гражданских, только-что наспех мобилизованных на "освобожденных" землях восточной Украины называли не "чернопиджачниками" (так их называли кацаПсины), народ называл "черносвиточники". В Украине никто не называл "свитку" "пиджаком".
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Многие немцы полагают, что все немки, оставшиеся в Восточной Пруссии, были изнасилованы солдатами Красной Армии .
Приводились многочисленные примеры групповых изнасилований как несовершеннолетних, так и старух .
Маршалл Рокоссовский издал приказ №006 с целью направить чувство ненависти к врагу на поле брани .
Это ни к чему не привело
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Итак, легенда игры. До утра 22 июня 1941 года всё развивается так, как оно и было в реальной истории. Изменения начинаются в 9 вечера 22 июня. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль выступает по радио с обращением к нации, произносит свою знаменитую фразу «нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма», напоминает о том, что «за последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я», и сообщает решение правительства: прекратить военные действия против Германии, дабы не мешать двум исчадиям ада (Гитлеру и Сталину) уничтожать друг друга. На следующий день, 23 июня Гитлер выступает в рейхстаге с заявлением о том, что ненужная война между братскими германским и англо-саксонским народами, спровоцированная жидо-большевистскими олигархами с Уолл-стрита, прекращается."
Блоги / Марк Солонин: Кто победил Гитлера
«История не знает сослагательного наклонения». Друзья мои, никогда больше не повторяйте эту чушь. Сослагательное наклонение невозможно в хронологических таблицах - действительно, странно смотрится фраза «король Луи XIV мог бы родиться в… году». Тут уж одно из двух: или родился, или нет
ECHO.MSK.RU
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Сколько гитлеровці сожгли казахских деревень или аулов, как у вас там правильно?
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Если гибнет человек в расцвете сил, то не рождаются его дети и дети его детей. Следовательно, прямые и косвенные демографические потери ХХ века нельзя считать меньше 45 млн. человек. В условиях нормального демовоспроизводства в ХХ веке мы могли бы быть стомиллионным народом.
Демографические потери Украины в XX веке
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Украину уничтожали умышленно.
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Тих прямих і так достатньо, щоб оцінити масштаб втрат.
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Честі "Цензору" це не добавляє.
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Наприклад, інститут демографії щось рахує, але, коли відкривають дані у Москві, чомусь не сходяться з розрахунковими.
Знаю на прикладі даних по Голодомору - є контакт у інст. демографії.
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В царській російській армії теж проходили військову службу мільйони підневільних українців, але ні в кого язик не повернеться сказати, що це була українська, або якась "інтернаціональна" армія.
Червона Армія була окупаційною армією Російської Федерації і призов до неї українців служба був незаконним з погляду міжнародного права, а добровільна служба - була колаборацією, злочином.
Це російська Червона Армія знищила Українську Народну Республіку і встановила в Україні владу чекістів і комуністів. Це під охороною російської Червоної Армії чинилися в Україні політичні репресії, організовувалися голодомори.
Червона Армія не визволяла Україну від німців у 1943-1945 роках, а відвойовувала для своїх московських хазяїв" - http://www.ukrop-ua.net/history/894-okupacya-teritoryi-unr-vyskami-rsfsr-u-1918-1921-rokah.html
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