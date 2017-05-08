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 Политика Украины
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Все про:память (812) СНБО (3184) Турчинов (3193) День памяти и примирения (3)

 В горниле Второй мировой войны сгорели более 14 млн украинцев, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Сегодня весь мир отмечает День памяти и примирения, когда мы вспоминаем тех людей, те десятки миллионов, которые стали жертвами Второй мировой войны. Мы помним и чтим всех героев, отдавших свою жизнь, защищая Украину от фашизма и сталинизма! В горниле этой страшной войны сгорело более четырнадцать миллионов украинцев. Они погибли на фронтах, умерли от голода и болезней, были вывезены с Родины...", - отметил он.

Турчинов добавил, что после десятилетий мира в Украине снова идут боевые действия, из-за агрессии РФ оккупирован Крым, пылает восток страны.

"Параллели между событиями в Европе в конце тридцатых годов прошлого века и сегодняшним днем очевидны: поведение и мотивация агрессоров во все времена одинакова. Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить - ждать следующего шага агрессора, или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину. Уверен, мы с честью пройдем наш путь - путь к победе! С нами Бог, с нами Украина, с нами будет Победа!", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО. ФОТО
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статью читал?там про 14 млн своих героев...а не кацапских под флагом германии...
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причём тут "какапских под флагом Германии"? Я про то, что твоё кацапское победобесие в Украине насаждается, а своих современных героев почему не ценят? Сам почитай сначала.
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та я понял,шо про твое кацапское победобесие....чо дальше?
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Чем дальше от войны - тем больше потерь? россия, раша-ТВ: "42 миллиона потерял Советский Союз" (недавно услышал!!!). Турчинов: "В горниле этой страшной войны сгорело более четырнадцать миллионов украинцев". когда уже это совковое мышление отомрет? Видимо - только с его носителями!!!
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На самом деле погибло тогда 8-9 млн. украинцев, что составляло около 20% населения. В Польше тоже погибло около 20% населения. Это были самые большие потери из всех стран - в Польше и Украине, конечно "благодаря" СССР, начавшему 2-ю мировую в 1939 году с раздела Польши.
Зачем завышать и так сверхвысокие потери украинцев - мне непонятно. Из тогдашних республик СССР мы и так пострадали больше всех.
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они не завышаются...там потери и "бандеровцев" тоже...и партизан...
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Вот, нашла источник цифры в 14 млн. потерь украинцев. Это с депортированными и эвакуированными. А погиб каждый пятый украинец, т.е. 20% населения или примерно 8,5 млн. человек.
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Надо понимать, что смерти среди депортированных и эвакуированных просто не засчитали в 8,5 млн. Т е. никто точно не посчитает - 9 млн. или 10 млн.
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Там СРС почав війну 17 вересня 1939 року чи може Гітлер на два тижні раніше?
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опечатка и намного,около 25 процентов населения
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Каждый четвертый в поле дубочек, каждый четвертый сбит на лету...так пели мои любимые < Песняры>.
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Ну не разделил бы СССР в 39 Польшу и тогда 2 мировой не было бы ?
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Европу стали делить чуть раньше. Вспомни Чехословакию и т.д.
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Объясняю не совсем умственно развитым а проще говоря дЫбилам:
По последним рассекреченным данным Госплана СССР, обнародованным 14 февраля 2017 года, на специальных слушаниях в Государственной Думе, потери СССР во Второй Мировой войне составили 41 млн 997 тыс. Без трех тысяч 42 млн (!).
Население Украины составляло на то время примерно 25% населения СССР. Но, если учесть. что Украина, в отличие от России была полностью оккупирована, то и потери (за счет потерь среди мирного населения) были выше. Это и есть те 14 млн., о которых говорит Турчинов.
Что же касается "8-9 млн. украинцев" (подумаешь - миллион туда, миллион сюда), то хочу тебе сказать, Кобыла: эти данные соотносились с цифрой общих потерь в 27 млн., о которых нам объявил Горбачев, а не обновленной - 42 млн....
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Беларусь потеряла каждого четвёртого жителя!
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Вообще-то да, не менее 40 миллионов. Эту цифру давно вывел историк и демограф Соколов. Очень нелюбимый властями. И выводы его признавались, как предательские. И анафема. И тд. Угу. А вот тут в феврале сами придворные, целый рой, доклад сделали основанный на рассекреченных данных росстата и прочего. Да, около 42 милионов погибло в общей сложности. Цифру эту признали очевидно с целью всем продемострировать своё вяличие, типа, фигли вы там со своими сотнями тысяч, у нас десятки миллионов убитых, выиграли войну мы!
Дебилы...
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Володе: 42 миллиона погибших в ВОВ - это для того, чтобы СПРЯТАТЬ ПОТЕРИ В 30-ТЫЕ ГОДЫ - ГОЛОДОМОР, ГУЛАГИ, РЕПРЕССИИ.... Мнение - мое, но - и не только мое.
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42 миллиона - это из победобесия! Никто эту цифру не признал, окромя самих расеян. Наиболее известная на сегодняшний день картотека, а точнее картотеки, советских потерь - это картотеки ЦАМО. Итог посчетов получился таким: 12 434 398 красноармейцев и сержантов потеряла Красная армия в 1941 - 1945 гг. Это без потерь гражданского населения. Кстати эту цифру давали сами расеяне в 2000 году и ни у кого это не вызвало возражений. А с потерями гражданского населения - это составит около 20 миллионов человек. Именно эта цифра была официально принята ещё Брежневым в 1980 году. Эти цифры потерь хорошо соотносятся с потерями немцев и их союзников.
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А сколько украинцев вывезли в казахские степи на целину? Ведь именно украинцы подняли целину. Выпускников вузов отличников отправляли туда принудительно.
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Якраз з точністю навпаки. Після вузів існувала система розприділення. Випускники самі вибирали куди їхати. У відмінників вибір був більший. ніж у трієчників
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Слышь, нулёвка . Я знаю что пишу. Какое распределение в момент Цилины? В одесских вузах ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НА ЦИЛИНУ ВЫВЕЗЛИ ВСЕХ ОТЛИЧНИКОВ И ХОРОШИСТОВ. В городе остались работать троечники и молодые родители. Так мне отец всегда рассказывал.
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Ти хоч на кацапській своїй писати навчись перед тим, як намагатись когось повчати. "Цилина", блін, недороблена...
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Главное, что ты умеешь писать. А в остальном у тебя никакой эрудиции. Слово " эрудиция" обьяснить или сам найдешь в Википедии?
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Ух ти! Які телепатичні здібності в людини ))) Безграмотне нещастя на відстані, жодного разу не спілкувавшись з людиною, визначає рівень ерудиції! Бидло - воно й в Словаччині лишається бидлом...
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Я смотрю , ты специально украинский язык своим хамством позоришь, тролькацапский.
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Та досить вже доводити свою тупість кожним постом ))) Жаль витрачати час на спілкування з "таким" - тому щасливо залишатись.
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Що за дурниці тут пишуть про те, що міг вибрати куди їхати після навчання . При совку був вибір ахаха . Хто міг відкупався , інші правдами і не правдами шукали лазійки , щоб поближче до дому , або взагалі нікуди не їхати .
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Ну, Софа, моя мама поехала на целину сама - после БСХА! Да, была отличницей. Правда, быстро вернулась назад. Про целину, кстати, рассказывала очень мало т неохотно. А Целиноград иначе и не называла, как "Белая могила".
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Если мы обсуждаем уменьшение украинцев в Украине, то целина тоже забрала часть МОЛОДОГО И ВОСПРОИЗВОДЯЩЕГО РОД украинского населения. И перемешала все в общий совковый котел.
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"На слушаниях сопредседатель движения «Бессмертный полк России» представил доклад «Документальная основа Народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества», в рамках которого были проведены исследования убыли населения СССР в 1941-45 гг. Он изменил представление о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне.
Согласно рассекреченным данным... потери Советского союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч, а не 27 миллионов, как считалось ранее... Общая убыль населения СССР 1941-45 гг. - более 52 миллионов 812 тысяч человек."
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День Перемоги.
Коли я бачу цей кривавий стяг,
Відрази відчуття на серці виникає,
Це знак насилля, щастя і надії крах
І кров безвинно убієнних промовляє.
Волає про життя, що мати сину дала,
Яке ці комуністи - людожери відібрали,
Мільйони вбито ними, а їм усе ще мало,
Ну нащо це все їм? Кого перемагали?
Говорите про перемогу в Другій світовій війні,
Яку самі ж в союзі з Гітлером почали,
І до сих пір ніхто не відає на цій землі
Де, як, коли і скільки душ ви в землю закопали.
Це Перемога тих, хто ліг в могилу
У землю рідну за Вітчизну милу,
А ви, як в спину тупорилі "комісарські свині",
Життя "розстрілюєте" людям і донині.
9 травня - свято горя особливе, і тяжке, і миле,
Ти пам'ятай і поминай своїх захисників,
В цей день ти молишся лише до братської могили,
Де наші рідні з їхньої вини спочили.
***
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Віктор Астаф'єв, письменник-фронтовик, для тих, кому "дєнь пабєди" свято.

"Днепровские плацдармы! Я был южнее Киева, на тех самых Букринских плацдармах (на двух из трёх). Ранен был там и утверждаю, до смерти буду утверждать, что так могли нас заставить переправляться и воевать только те, кому совершенно наплевать на чужую человеческую жизнь. Те, кто оставался на левом берегу и, «не щадя жизни», восславлял наши «подвиги». А мы на другой стороне Днепра, на клочке земли, голодные, холодные, без табаку, патроны со счёта, гранат нету, лопат нету, подыхали, съедаемые вшами, крысами, откуда-то массой хлынувшими в окопы.

Ох, не задевали бы Вы нашей боли, нашего горя походя, пока мы ещё живы. Я пробовал написать роман о Днепровском плацдарме - не могу: страшно, даже сейчас страшно, и сердце останавливается, и головные боли мучают. Может, я не обладаю тем мужеством, которое необходимо, чтоб писать обо всём, как иные закалённые, несгибаемые воины!"
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Никто не вспоминает взятие Киева. Когда " чернопиджачников" из всех левобережных сел погнали вплавь под немецкий огонь- такая себе ХИТРОЖОПАЯ военная уловка. Днепр был красным от крови.
А в это время армия форсировала днепр в другом месте.
Сколько погубили простых украинских мужчин?
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Сколько положили - никто не знает точно, но - СОТНИ ТЫСЯЧ! И в основном - молодые пацаны с освобожденной Левобережной Украины. У моего коллеги батя там как раз был. Так он так и говорил "ПИДЖАЧНИКИ". Им (многим) не выдали не то что оружия, а даже и форму!!! Просто утопили в Днепре!!! Как говаривал Жуков "чем больше хохлов потопим в Днепре - тем меньше потом посылать в Сибирь". А главный исполнитель сего - вАТУТИН. За что и приговорен воинами УПА к смерти.
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Ну почему "никто не знает"? 650 тыс погибло при форсировании Днепра...
Ну и потом гражданских, только-что наспех мобилизованных на "освобожденных" землях восточной Украины называли не "чернопиджачниками" (так их называли кацаПсины), народ называл "черносвиточники". В Украине никто не называл "свитку" "пиджаком".
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Все равно, больше всех немцы погубили евреев.
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В Москве Берия и Сталин прекрасно знали о происходящем из детальных докладов, в одном из которых сообщалось:
Многие немцы полагают, что все немки, оставшиеся в Восточной Пруссии, были изнасилованы солдатами Красной Армии .
Приводились многочисленные примеры групповых изнасилований как несовершеннолетних, так и старух .
Маршалл Рокоссовский издал приказ №006 с целью направить чувство ненависти к врагу на поле брани .
Это ни к чему не привело
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Мой тесть был "чорносвитником". Их гнали в атаку на пулеметы немцев даже не переодев хотя бы в рваную б/у форму с одной трехлинейкой и 10 патронами на нее на 10 мальчишек. Позади, естественно, откормленные палачи-НКВДисты, т.е. так называемые заградотряды. И это все под вопли кацапов-командиров, что "мы кровь проливали, а вы у мамки под юбкой сидели". Как вроде бы они сами себя в оккупацию сдали, а не сделала это "славная" сралинская РККА в 1941. В том избиении тесть был ранен и попал в госпиталь. А вообще из 26 хлопцев-односельчан, одногодков моего тестя, которых забрали в РККА после "освобождения" от румын, с войны вернулись двое. Тесть умер в 2009 году.
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Об этом надо писать почаще. Надо и памятники чернопиджачникам поставить - молодежь должна знать правду не в Кремле писанную
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А у моей бабки, 4 брата было, не один не вернулся....
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Кто победил Гитлера? Кто спас СССР и Сталина? "«История не знает сослагательного наклонения». Друзья мои, никогда больше не повторяйте эту чушь. Сослагательное наклонение невозможно в хронологических таблицах - действительно, странно смотрится фраза «король Луи XIV мог бы родиться в… году». Тут уж одно из двух: или родился, или нет. Но для истории как составной части гуманитарного знания (до науки она в любом случае не дотягивает) виртуальный эксперимент, формулирование и рассмотрение альтернативных вариантов развития столь же важны, как и натурный эксперимент в физике. И уж в любом случае, «альтернативная реконструкция» событий 2МВ обойдется нам гораздо дешевле штурма картонного рейхстага, а понимания причин и механизмов развития реальных событий может прибавить.

Итак, легенда игры. До утра 22 июня 1941 года всё развивается так, как оно и было в реальной истории. Изменения начинаются в 9 вечера 22 июня. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль выступает по радио с обращением к нации, произносит свою знаменитую фразу «нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма», напоминает о том, что «за последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я», и сообщает решение правительства: прекратить военные действия против Германии, дабы не мешать двум исчадиям ада (Гитлеру и Сталину) уничтожать друг друга. На следующий день, 23 июня Гитлер выступает в рейхстаге с заявлением о том, что ненужная война между братскими германским и англо-саксонским народами, спровоцированная жидо-большевистскими олигархами с Уолл-стрита, прекращается."

Блоги / Марк Солонин: Кто победил Гитлера

«История не знает сослагательного наклонения». Друзья мои, никогда больше не повторяйте эту чушь. Сослагательное наклонение невозможно в хронологических таблицах - действительно, странно смотрится фраза «король Луи XIV мог бы родиться в… году». Тут уж одно из двух: или родился, или нет

ECHO.MSK.RU
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Ну да... Перепису не було, а пан точно знає скільки є ...

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Издеваться над больными зомбированными людьми тупо и я не шучу !
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Не спорю!!! Впрочем, ПОБЕДОБЕСИЕ там уже с неделю!!!
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я живу в Казахстане и знаю,казахов в вмв погибло гораздо меньше чем при сталинизме
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И много казахских городов біло разрушено бомбежками?
Сколько гитлеровці сожгли казахских деревень или аулов, как у вас там правильно?
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Не треба "іронії", пане. Вони там народилися. Не винні, вони, що нацисти з Германії до них не дійшли.
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Что тебе "не так" в посте "казастанца"? Или тебе мало своей крови тебе еще и казахскую подавай?
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Может еще и Панфиловская дивизия Москву не защищала ?
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Иди ты нах со своей Москвой и со своими "поцфиловцами". Уже достали, блеать, со своими мифами, росказнями и х*еплётством.
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О масштабе потерь свидетельствует снижение численности населения УССР с 41657 тысяч человек на июнь 1941 года до 27382 тысяч к началу 1945-го. Основную долю ужасающей разницы в 14275 тыс. человек составляют безвозвратные потери. К ним относят: фронтовые потери - более 3 млн. военнослужащих Советской Армии; потери советских и антисоветских партизан в борьбе между собой и с оккупантами; потери гражданского населения во время боев и боевых действий, из-за голодного истощения и эпидемических болезней; потери от акций оккупационного режима: планомерного уничтожения военнопленных (1366 тысяч человек), абсолютного уничтожения евреев и ромов, выборочного уничтожения населения на большей части территории Украины. Часть лиц, эвакуированных в восточные регионы СССР (3,5 млн. человек) и вывезенных в Германию остарбайтеров (2,4 млн. человек), возвратилась на Родину...

Если гибнет человек в расцвете сил, то не рождаются его дети и дети его детей. Следовательно, прямые и косвенные демографические потери ХХ века нельзя считать меньше 45 млн. человек. В условиях нормального демовоспроизводства в ХХ веке мы могли бы быть стомиллионным народом.

Демографические потери Украины в XX веке
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Еще и Голодомор забрал мильоны. Также вывоз украинцев в Сибирь .
Украину уничтожали умышленно.
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Це має назву-асиміляція !! Хто не погоджувався на добровільну асиміляцію, до тих застосовували дії примусового характеру--депортацію або фізичне знищення !!!)))
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Доречі процес асиміляціі триває- це такі чинники , як мовне питання , існування в Україні Московського патріархату та пропаганда параноїдальної маячні "Русского мира" !!!!)))
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Пане, не треба змішувати прямі і демографічні втрати.
Тих прямих і так достатньо, щоб оцінити масштаб втрат.
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Модер, я пишу доволі нейтральні коменти. Не треба їх видаляти.
Честі "Цензору" це не добавляє.
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Може вже хватить в цифри гратись ,а то чим далі тим нікчемніша виглядає та перемога ,при сталіні говорили про 7 млн втрат ,при Брежнєву вже 20 млн втрат ,при Горбачову вже 27 млн загиблих ,а сучасніи' паРаші вже 41 млн , невже немає якоїсь правдивої статистики ,а не гратись політикам цифрами .
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У нас есть институт национальной памяти. Он мог бы и сделать официальное заключение, чтобы споров не было.
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Інститут є, точних даних нема.
Наприклад, інститут демографії щось рахує, але, коли відкривають дані у Москві, чомусь не сходяться з розрахунковими.
Знаю на прикладі даних по Голодомору - є контакт у інст. демографії.
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Самовлюбленный комсомольский петух Трупчинов. Этому предателю еще верят наивные лохи.
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Петух, это твой отец-сосед, изнасиловавший по-пяни папу-маму.
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ты тоже комсомольская пАдаль, обиделось за своего пархатого кумира. Жри, ссукка, не подавись шкурками своих иудиных обрезков.
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"Повернення росіян у 1943-1944 роках не було ніяким "визволенням" України, як про це досі галасують російські шовіністи. Російська Червона Армія ніколи не була ані національною українською армією, ані армією союзної Україні держави. Присутність в її складі мільйонів насильно і незаконно мобілізованих громадян УНР не свідчить про її "українськість".

В царській російській армії теж проходили військову службу мільйони підневільних українців, але ні в кого язик не повернеться сказати, що це була українська, або якась "інтернаціональна" армія.

Червона Армія була окупаційною армією Російської Федерації і призов до неї українців служба був незаконним з погляду міжнародного права, а добровільна служба - була колаборацією, злочином.

Це російська Червона Армія знищила Українську Народну Республіку і встановила в Україні владу чекістів і комуністів. Це під охороною російської Червоної Армії чинилися в Україні політичні репресії, організовувалися голодомори.

Червона Армія не визволяла Україну від німців у 1943-1945 роках, а відвойовувала для своїх московських хазяїв" - http://www.ukrop-ua.net/history/894-okupacya-teritoryi-unr-vyskami-rsfsr-u-1918-1921-rokah.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ горниле Второй мировой войны сгорели более 14 млн украинцев, - Турчинов
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