 Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

Впервые новая традиция чествования жертв Второй мировой войны была начата в 2015 году, и таким образом Украина присоединилась к общеевропейской традиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Закон был принят согласно рекомендационной резолюции ООН от 2004 года, которая провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и предложила государствам-членам ООН, кроме празднования своих Дней победы или освобождения, ежегодно отмечать один или два дня как дань памяти всех жертв Второй мировой войны.
Во время празднования Дня памяти и примирения в Киеве и областных центрах возле памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и чествованию памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, устанавливается почетный караул, а также возлагаются венки и цветы.
С 2014 года символом Дня примирения и Дня Победы в Украине стал красный мак. Это международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.
Отметим, что 8 мая в большинстве европейских стран и в США отмечается День победы во Второй мировой войне (V-E Day, или Victory in Europe Day), поскольку 7 мая был подписан акт капитуляции Германии, а 8 мая он вступил в силу по среднеевропейскому времени.
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