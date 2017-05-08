EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины
  217  2
Все про:память (811) праздник (1532)

 Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

день и памяти примирения

В Украине в понедельник, 8 мая, отмечают День памяти и примирения.

Впервые новая традиция чествования жертв Второй мировой войны была начата в 2015 году, и таким образом Украина присоединилась к общеевропейской традиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Закон был принят согласно рекомендационной резолюции ООН от 2004 года, которая провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и предложила государствам-членам ООН, кроме празднования своих Дней победы или освобождения, ежегодно отмечать один или два дня как дань памяти всех жертв Второй мировой войны.

Во время празднования Дня памяти и примирения в Киеве и областных центрах возле памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и чествованию памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов, устанавливается почетный караул, а также возлагаются венки и цветы.

С 2014 года символом Дня примирения и Дня Победы в Украине стал красный мак. Это международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Отметим, что 8 мая в большинстве европейских стран и в США отмечается День победы во Второй мировой войне (V-E Day, или Victory in Europe Day), поскольку 7 мая был подписан акт капитуляции Германии, а 8 мая он вступил в силу по среднеевропейскому времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре 12 мая откроется Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции Достоинства и АТО. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Светлая память Героям и погибшим. Хорошо что не видите агрессивного победобесия и того что ваши ватные внуки творят на Донбассе.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мда и я от сегодня уже 4 года в Германии. Помню как немцы нам накрывали стол и спрашивали-какая дата сегодня и только я одна среди португалов знала.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня в Украине отмечают День памяти и примирения
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти