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 Открытие Евровидения прошло без нарушений, - Нацполиция

Открытие песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве прошло без нарушений общественного порядка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Twitter.

"Мероприятия по случаю открытия #esc2017 прошли без нарушений общественного порядка", - сообщает полиция. В ведомстве добавили, что возобновлено движение транспорта в центральной части столицы.
Напомним, вчера вечером в Киеве состоялась официальная церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2017".

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Це тільки перший день. Потрібно пильнувати до останнього.
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кто знает на каком сайте по смотреть можно будет?
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моцкали в знак протесту мочат в сортире Димона денег нет.им некогда Скор будут мочить Путлера за Сталамиты и Виолончели..,всему своё время..
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Могли бы свой конкурс провести...Раша, Сев. Корея, Венесуэла, ну и лояльные Африканские режимы......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОткрытие Евровидения прошло без нарушений, - Нацполиция
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