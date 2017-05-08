 Открытие Евровидения прошло без нарушений, - Нацполиция

"Мероприятия по случаю открытия #esc2017 прошли без нарушений общественного порядка", - сообщает полиция. В ведомстве добавили, что возобновлено движение транспорта в центральной части столицы.
Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку https://t.co/IDpX2oAnUN- Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 7 травня 2017 р.
Напомним, вчера вечером в Киеве состоялась официальная церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2017".
Рух транспорту у центральній частині столиці відновлено #поліція #новини #ДТП #Київ pic.twitter.com/Ls6Dz703bs- Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 7 травня 2017 р.
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