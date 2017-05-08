 Водоснабжение Авдеевки восстановлено, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 7 мая работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена. Водоснабжение в г.Авдеевка осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении.
Напомним, 2 мая в результате обстрела боевиков произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тыс. жителей).
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а у меня , киевлянки , горячей воды нет...
хотя за куб вдвое платим...
160 за квадратный метр...
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