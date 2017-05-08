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Все про:корабль (861) Латвия (611) Россия (70332)

 Три российских военных корабля замечены у границ Латвии

В воскресенье, 7 мая, три российских военных корабля приблизились к границе Латвии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на странице в Twitter Национальных вооруженных сил страны.

Согласно сообщению, у берегов Латвии были замечены российские судна Liven 551, "Серпухов" и "Моршанск". Корабли были обнаружены в эксклюзивной экономической зоне в 6,4 км от территориальных вод Латвии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадская военная техника прибыла в Латвию
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Как нет?!!
А это:"три российских военных корабля приблизились к границе Латвии."?
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В Балтику також час від часу заходять скотовози..
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Ашот 7 спішить на допомогу.😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😊
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мочкуйте їх, втопити треба ці корита, може є у Латвійцев якійсь "крейсер"ну як у Того...?))
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Румынских овец туда,и загрузить на любое судно!
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и названия у них : "Самотопь", "Авось" и "Небось"
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Така як ви...
не сидиться путінцам в межах своїх кордонів,отже скоро їм їх підітруть...
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А чому б не наставити там сіток на якорі щоб їх намотало на винт? Більше не шнирили б там.
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Там со времён 2-ой мировой много мин болтается.....вот бы повезло им найти друг дружку.
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Из Чёрного моря экстренно выдвинулся дежурный Барановоз!
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не ну понятно, шо еще расийскому флоту у латвии длать, там же баранов невозят ... не так боязно
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кацапцкий троль, еды захотел ))))), пшел нах , защеканец
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Так вы же лишнехромосомные и спиздили в 90-е.....Иди скрепы перечитай.
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Есть простой способ поставить на место побирушек , не давать ничего , мы только за это .
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И как же ты себе ненавистный флажок прицепил? Хозяева кремляди не накажут?
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о... заблеял баран стойлового содержания из шириньки путлера
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Блин как хорошо вам , при вашей тупизне телек включил и все знаешь , Дністровська ГАЕС - одна з найбільших у світі гідроакумулювальних електростанцій 10 листопада 2009 - перший гідроагрегат ДГАЕС запущено в генераторному режимі, він видав в Об'єднану енергосистему України перші 325 тис. кВт/год.Три российских военных корабля замечены у границ Латвии - Цензор.НЕТ 4595
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Ухаха , проект ограничился выделением земли а все строительство велось при Украине , козломордые тоже до сих пор летают на советской ракете а туда же , космонавты йопта .

1999 - засновано та призначено замовником будівництва ВАТ «Дністровська ГАЕС».24 листопада 2005 - затверджено комплексний зведений висновок Укрінвестекспертизи щодо проекту завершення будівництва Дністровської ГАЕС (перша черга в складі 3 агрегатів).16 лютого 2006 - замовником будівництва визначено ВАТ «Укргідроенерго» (розпорядження Мінпаливенерго № 17-р від 16 лютого 2006) Виробництво електроенергії на ДГАЕС [2] Рік млн кВтг. 2009
0,45 2010
49,28 2011
148,14 2012
196,19 20 березня 2006 - затверджено розпорядження КМУ № 156 «Про затвердження проекту про завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС».2007 - замовником будівництва ДГАЕС з 1 червня 2007 стала ВАТ «Дністровська ГАЕС» (наказ Мінпаливенерго № 261 від 30 травня 2007).2008 - замовником будівництва ДГАЕС стало ВАТ «Укргідроенерго» (наказ Мінпаливенерго № 14 від 16 січня 2008).21 грудня 2008 - експериментальний пуск першого гідроагрегату[3]10 листопада 2009 - перший гідроагрегат ДГАЕС запущено в генераторному режимі, він видав в Об'єднану енергосистему України перші 325 тис. кВт/год.20 січня 2010 - передано замовнику проектну документацію на уточнений та перерахований проект, розроблену ВАТ «Укргідропроект».2010 - одержано позитивний висновок комплексної державної експертизи щодо скоригованої проектно-кошторисної документації на завершення будівництва першої черги ДГАЕС у складі 3 агрегатів.15 грудня 2010 - затверджено скоригований проект на завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС (розпорядження КМУ № 2266-р).22 грудня 2010 - отримано сертифікат відповідності на перший гідроагрегат.20 жовтня 2012 - розібрано тимчасову перемичку та збільшено обсяг водосховища до проектного[4].4 лютого 2013 - на Дністровську ГАЕС почало надходити обладнання для другого агрегату[5].20 грудня 2013 - запустили другий гідроагрегат.21 грудня 2015 - запустили третій і останній гідроагрегат в рамках першої черги[
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Отдельно дам , ты же кацап , 21 грудня 2015 - запустили третій і останній гідроагрегат в рамках першої черги[6]. .
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Это часть каскада Днестровской ГЭС построенной при совке. Клоуны брехливые.)
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Блин , это вообще не ГЭС , ГЭС в отдалении ,беленькое с голубым , это ГАЭС и она не имеет никакого отношения к ГЭС .
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Гройсман запустил третью и последнюю очередь , но тебе конечно лучше видно что у меня в области делается , не знаешь куда я носки засунул ?
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говорят что кур доят... что чумыдло на помойке рамблера постный день... опусти рыло в кормушку... и поправь кокошник
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Стоит только показаться на горизонте одному американскому эсминцу,и кацапы драпать будут на всех парах. Потому как великая морская держава,один "кузя" чего стоит.Ужос,ужос!
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Витя , а "деды " в супермаркетах продаются в хозяйственных отделах или продуктовых ?
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да пропагандисты и рузького гавна так себе, ну это обьясняет, почему расией всегда управляли украинцы, грузины и евреи ... а щас они допились и допустили до управления какую то моль , скотыбля
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особенно доставляет 3 звезды.. хыыы... это он, столько мусорок сбил ??, пока шёл на парад ... блевота мокшанская
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точно один моРшанкс или все таки моКшанкс ?
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Хе, а за мысом притаились три баржи с овечками. )
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это ж шо получаетца, этих победительниц будут драть, все у кого 3 рубля в кармане ... мда ... кацапы - скоты, без вариантов
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... рассєйскіє "суднА" помічені біля берегів Латвії😕😕😕?????
Медицинское судно (утка) - резервуар для приема мочи и калових масс у лежащих больних...
Ну геть кацапи вже подуріли....😗😗😗
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...Поки ми боремося за мільярди Януковича, гроші й цінності з України безперешкодно виходять за кордон через митницю, - Москаль
https://antikor.com.ua/articles/167046-poki_mi_boremosja_za_miljjardi_janukovicha_groshi_j_tsinnosti_z_ukrajini_bezpereshkodno_vihodjatj_za

...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТри российских военных корабля замечены у границ Латвии
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