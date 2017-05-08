 Три российских военных корабля замечены у границ Латвии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на странице в Twitter Национальных вооруженных сил страны.
Согласно сообщению, у берегов Латвии были замечены российские судна Liven 551, "Серпухов" и "Моршанск". Корабли были обнаружены в эксклюзивной экономической зоне в 6,4 км от территориальных вод Латвии.
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А это:"три российских военных корабля приблизились к границе Латвии."?
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не сидиться путінцам в межах своїх кордонів,отже скоро їм їх підітруть...
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1999 - засновано та призначено замовником будівництва ВАТ «Дністровська ГАЕС».24 листопада 2005 - затверджено комплексний зведений висновок Укрінвестекспертизи щодо проекту завершення будівництва Дністровської ГАЕС (перша черга в складі 3 агрегатів).16 лютого 2006 - замовником будівництва визначено ВАТ «Укргідроенерго» (розпорядження Мінпаливенерго № 17-р від 16 лютого 2006) Виробництво електроенергії на ДГАЕС [2] Рік млн кВтг. 2009
0,45 2010
49,28 2011
148,14 2012
196,19 20 березня 2006 - затверджено розпорядження КМУ № 156 «Про затвердження проекту про завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС».2007 - замовником будівництва ДГАЕС з 1 червня 2007 стала ВАТ «Дністровська ГАЕС» (наказ Мінпаливенерго № 261 від 30 травня 2007).2008 - замовником будівництва ДГАЕС стало ВАТ «Укргідроенерго» (наказ Мінпаливенерго № 14 від 16 січня 2008).21 грудня 2008 - експериментальний пуск першого гідроагрегату[3]10 листопада 2009 - перший гідроагрегат ДГАЕС запущено в генераторному режимі, він видав в Об'єднану енергосистему України перші 325 тис. кВт/год.20 січня 2010 - передано замовнику проектну документацію на уточнений та перерахований проект, розроблену ВАТ «Укргідропроект».2010 - одержано позитивний висновок комплексної державної експертизи щодо скоригованої проектно-кошторисної документації на завершення будівництва першої черги ДГАЕС у складі 3 агрегатів.15 грудня 2010 - затверджено скоригований проект на завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС (розпорядження КМУ № 2266-р).22 грудня 2010 - отримано сертифікат відповідності на перший гідроагрегат.20 жовтня 2012 - розібрано тимчасову перемичку та збільшено обсяг водосховища до проектного[4].4 лютого 2013 - на Дністровську ГАЕС почало надходити обладнання для другого агрегату[5].20 грудня 2013 - запустили другий гідроагрегат.21 грудня 2015 - запустили третій і останній гідроагрегат в рамках першої черги[
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Медицинское судно (утка) - резервуар для приема мочи и калових масс у лежащих больних...
Ну геть кацапи вже подуріли....😗😗😗
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https://antikor.com.ua/articles/167046-poki_mi_boremosja_za_miljjardi_janukovicha_groshi_j_tsinnosti_z_ukrajini_bezpereshkodno_vihodjatj_za
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