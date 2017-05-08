 Пентагон намерен вложить $8 млрд в усиление присутствия в Азии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно данным издания, военное ведомство США в течение пяти лет планирует улучшить в данном регионе инфраструктуру, провести дополнительные учения и развернуть больше кораблей и военных сил.
Сообщается, что сторонники этой инициативы полагают, что таким образом США покажет свое сильное присутствие в регионе на фоне напряженной ситуации на корейском полуострове.
В то же время поддерживающие план Пентагона по финансированию военного присутствия США в Китае, пока не могут сказать, как они планируют получить финансирование на реализацию данной инициативы.
Согласно информации высокопоставленных чиновников и представителей Конгресса, пока точно не ясно, сколько потребуется денег. Они также добавили, что средства будут выделяться на пятилетний план.
По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа все еще работает над политикой в азиатском регионе, поскольку любой план увеличить военное присутствие в Азии может потребовать шагов по заверению Пекина, что действия США не направлены против Китая.
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Я не помилилась.
Отже самолайками балуєтесь ?
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