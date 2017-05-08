 Украине будет что сказать на дебатах в Совбезе ООН на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма", - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Ирина Геращенко.
"15 мая в Совете безопасности ООН состоятся открытые дебаты на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма". Украинскому послу Владимиру Ельченко будет что сказать на эту страшную тему", - написала она.
Геращенко подчеркнула, что одним из последних фактов является информация о сексуальных домогательствах боевиков к представительницам миссии СММ ОБСЕ.
"Страшно представить, что творится на оккупированных территориях в отношении гражданского населения и как там себя ведут вооруженные нелюди по отношению к женщинам. Именно поэтому мы так добиваемся допуска на оккупированные территории международных мониторинговых миссий по правам человека и так настойчиво приглашаем посетить Украину спецпредставителя генсека ООН по вопросам защиты прав женщин и детей, а также по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта", - добавила она.
Кроме того, первый вице-спикер отметила, что так же жестко осуждает выявленные факты сексуального насилия, которые были зафиксированы в отношении представителей украинских силовых структур. "Этому нет оправдания и эти люди, какими бы героями они не были до совершения преступления, должны нести полную ответственность за свои преступления (здесь вспоминаются некоторые депутаты от "Самопомочи", которые врывались в суды и защищали откровенных насильников только тем, что те когда-то служили в батальоне... Воин всегда должен оставаться мужчиной, а не подонком, и не позволять себе низменных поступков, особенно против гражданского населения)", -написала она.
Геращенко подчеркнула, что в контексте этой проблемы важна и актуальна ратификация Стамбульской конвенции, которую готовятся принять уже на следующей парламентской сессии.
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Непокірний-це ще один ваш нік ?
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https://www.youtube.com/watch?v=1-M6CyxwOwg
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https://www.youtube.com/watch?v=hZXaFeABRkY
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Поинтересуйся сколько стоит билет в Метрополитен опера или Ла Скала. Не говоря уже о билетах на заурядный мюзикл на Бродвее, где цены начинаются с 150 баксов а заканчиваются лучше не спрашивать.
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