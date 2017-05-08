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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (882) ОБСЕ (2535) ООН (2081)

 Украине будет что сказать на дебатах в Совбезе ООН на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма", - Ирина Геращенко

15 мая в Совете безопасности Организации Объединенных Наций пройдут открытые дебаты на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"15 мая в Совете безопасности ООН состоятся открытые дебаты на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма". Украинскому послу Владимиру Ельченко будет что сказать на эту страшную тему", - написала она.

Геращенко подчеркнула, что одним из последних фактов является информация о сексуальных домогательствах боевиков к представительницам миссии СММ ОБСЕ.

"Страшно представить, что творится на оккупированных территориях в отношении гражданского населения и как там себя ведут вооруженные нелюди по отношению к женщинам. Именно поэтому мы так добиваемся допуска на оккупированные территории международных мониторинговых миссий по правам человека и так настойчиво приглашаем посетить Украину спецпредставителя генсека ООН по вопросам защиты прав женщин и детей, а также по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта", - добавила она.

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Кроме того, первый вице-спикер отметила, что так же жестко осуждает выявленные факты сексуального насилия, которые были зафиксированы в отношении представителей украинских силовых структур. "Этому нет оправдания и эти люди, какими бы героями они не были до совершения преступления, должны нести полную ответственность за свои преступления (здесь вспоминаются некоторые депутаты от "Самопомочи", которые врывались в суды и защищали откровенных насильников только тем, что те когда-то служили в батальоне... Воин всегда должен оставаться мужчиной, а не подонком, и не позволять себе низменных поступков, особенно против гражданского населения)", -написала она.

Геращенко подчеркнула, что в контексте этой проблемы важна и актуальна ратификация Стамбульской конвенции, которую готовятся принять уже на следующей парламентской сессии.

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мерзость конечно.... что из этого вырастит - существа с подменой понятий, без чести и совести...(
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и так - по всей России! Что несет страна-ублюдков во весь мир?
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Европа, постройте стену, скоро оркостан тоже к вам побежит беженцами, вы же не хотите им мозг вставить по поводу того, кого они поддерживают? Так будете разгребать, мало не покажется.
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А толку говорить в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, если там любые решения ветируются россией? Просто разогнать нужно Совбез.
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А для Геращинки какая разница,Ей бьі только повод побазарить,попиариться
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найкращий варіант для бездарів- мовчати.Будуть мовчати,то ще їх за розумних приймуть...а почнуть язиками чесати,то викажуть всю свою дурість і тупість і прийдеться цю дурість оправдувати перед українським народом ,як у випадку зі зняттям "папіредніків " з розшуку Інтерполом..
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Вже сказали,шо расєйських військ в Украіні немає,"их там нет",то ще Геращенка буде секс показувати в Совбезі
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200 баксов, чтобы на бухую парашенчиху посмотреть)))
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а что? - 200 баксов нормальная цена для элитного кресла на международном конкурсе.
Поинтересуйся сколько стоит билет в Метрополитен опера или Ла Скала. Не говоря уже о билетах на заурядный мюзикл на Бродвее, где цены начинаются с 150 баксов а заканчиваются лучше не спрашивать.
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Можливо ця ледї щиро вболїває за Неньку., але вочевідь, що вона пїдлабузниця офшорника. Питання: чому такі розумні люди, як Смешко,Томенко, та інши не долучаються до влади замість дебілів на кшалт гримчака.барни.вінника і ще з дві сотні подібних обранців. Українці схаменіться!11
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А шо Україні там казати щодо ОРДЛО? Воно волало хуйловвєді. Ну ось і ввів. Так що все по любві і согласію сторін.
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я думаю,что дыныровские самки насилие не подтвердят. Они же этого реально так хотели. Теперь выродков узкоглазых после бурятов рожают... Хотя,с другой стороны,может,был факт изнасилования даунецко-горловскими самками доблестных кацапоских обпалченцов - тогда да. Это трагично)))))
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В Крыму сексуальное насилие? Не читала,наверно,есть.А больше оккупированных территорий нет в Украине,так твой шеф решил.А в лунгадоне они сами так хотели,не мешай,пусть ьюди радуютсч,Ты бы лучше так об украинцах заботилась и о пленных
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Вот таким образом полководец Петя воюет за Родину.
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Умно, привелечь на свою сторону упоротіх европейских борцунов за женсеие права и хфеменизм.
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В першу чергу нехай геращенко почне з себе. - Двадцять шостий рік політичні повії насилують народ.
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...пока все "сказания" Украины признаются бездоказательными.
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А там кацапня со звёрьём и маргеналами даунбасских быдловок сикают. Мало. нужно ещё бутылочкой побаловаться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине будет что сказать на дебатах в Совбезе ООН на тему "Сексуальное насилие как тактика войны и терроризма", - Ирина Геращенко
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