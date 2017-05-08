 Пограничники не пустили в Украину молдаванина с атрибутикой РФ и военным билетом Приднестровья. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы Украины.
"29-летний мужчина был остановлен в пункте пропуска "Кучурган". Учитывая имеющуюся оперативную информацию, в отношении него была проведена дополнительная проверка. При осмотре у иностранца обнаружили атрибутику РФ, паспорт и военный билет непризнанной ПМР", - сообщает Госпогранслужба.
Учитывая, что данный гражданин не мог четко сообщить цели своей поездки в Украину и мог планировать осуществление провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки, пограничники вынесли постановление об отказе в пропуске через границу.
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