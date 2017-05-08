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Все про:Госпогранслужба (2675) Приднестровье (342)

 Пограничники не пустили в Украину молдаванина с атрибутикой РФ и военным билетом Приднестровья. ФОТО

Накануне Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями СБУ и Нацполиции в Одесской области не пропустили на территорию страны гражданина Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы Украины.

"29-летний мужчина был остановлен в пункте пропуска "Кучурган". Учитывая имеющуюся оперативную информацию, в отношении него была проведена дополнительная проверка. При осмотре у иностранца обнаружили атрибутику РФ, паспорт и военный билет непризнанной ПМР", - сообщает Госпогранслужба.

Учитывая, что данный гражданин не мог четко сообщить цели своей поездки в Украину и мог планировать осуществление провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки, пограничники вынесли постановление об отказе в пропуске через границу.

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Пограничники не пустили в Украину молдаванина с атрибутикой РФ и военным билетом Приднестровья 01Пограничники не пустили в Украину молдаванина с атрибутикой РФ и военным билетом Приднестровья 02

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почему рожи этих передастов всегда размытые,страна должна видеть этих уродов в лицо!
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Хоч якась перемога...........
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ot JAKBY DALY 50 PALYC NA SRAKU I POSLALY DODOMU JA SKAZAV BY SCO CE PERMOGA
SRANYJ PROVOKATOR KACAPORYLYJ POPROBUJE ZAVTRA ZNOVU ..XUJLO PLATYT
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а несмешные -это когда ночных телок не пропускают?
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Они там в Приднестровье укуренные все, что ли? Думают, что мы ждем их, россиян, с распростертыми объятиями? Пинка под зад и нах Тирасполь.
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Депил пля. Он бы ещё с калашом и разгрузке с гранатомётом проходил контролбь.
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Так приднестровской или Молдавской? Как кормить, так Молдова, как управлять, так путя(хайло), твари поганые...
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"Приднестровской молдавской республики" Тобто кацапи хочуть мати республіку з назвою корінного народа,але без нього. Їм і Україна треба без українців- лише з дурними хахлами та "русскаязьічньіми".
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Наша Канада‏ @NashaCanada 4 ч.4 часа назадЕщеПока Илон Маск собирался запустить ракету на Марс, Сергей Собянин запустил троллейбус на Берлин.

Пограничники не пустили в Украину молдаванина с атрибутикой РФ и военным билетом Приднестровья - Цензор.НЕТ 7147
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Наверное уже востановила, нужно же получать пособия..
Пограничники не пустили в Украину молдаванина с атрибутикой РФ и военным билетом Приднестровья - Цензор.НЕТ 4033
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Какое пособие , 25 лет кобыле , за что платить ?
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Может оформиться как переселенка + пособие на ребенка.
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очень, надеюсь, шо , эта идтотка разобрана на органы
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а можливо йому булось десь пропасти??)) на вдобрива пішов би...))
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разное гавно прется... ежайте в вонючий шайтанат и там хоть вешайтесь на своих ленточках... не ужели эти твари со всех не признаных территорий не понимают в какую задницу затянула их эта кремлевская тварь да и своих баранов стойлового содержания... ему теперь без президенства никак нельзя или без своего приемника у власти иначе могут предьявить " счет" так что этот сурикат на долго ... если бараны будут против то умоются кровью ... эта плешивая тварь по головам пойдет... и давить тупых кацапов будет их хваленная нацгвардия .. за их же деньги... да и поделом тупым псевдопатриотам и пох... там
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Потрібно було йому зробити фізичне зауваження.
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Жалко. Надо было пустить в Украину. Лет на 10.
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Деда , зоны нерезиновые , нам еще донбасят пристраивать с крымчанами .
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ватные урысьчане хитрые, сидят тихонько на острове и не высовываются. Так что крысьчан учитывать не стоит. Их зачешут по месту пребывания.
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Не имеет значения как они там сидят , измену присяге никто не отменял как и участие в нвф , плюс банальное воровство украинских предприятий .
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Не хватит тюрем,-намякивайте,я готов скинуться!
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просто не пустили ? могли бы и шлагбаум в жопу вставить
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К сожалению существование такой ватной язвы как ПМР в нашем подбрюшье в непосредственной близости к стратегической Одесской области, в значительной степени заслуга самой Украины.
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Кстати да , маловато народа знает на чьей стороне тогда выступила Украина .
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Молодцы, погранцы! Радует, что представители погранслужбы стали решительно противодействовать проникновению в Украину всей этой "публики", находящейся на содержании ФСБ "педерации" с курицей - мутантом на гербе! Пусть теперь этот "гражданин ПМР" "радуется" по ту сторону кордона вместе с такими же как сам "упоротыми дедывоевальниками", а не гадит Украине путем провоцирования людей на противоправные действия!
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Еще бы гимнастерку и галифе напялил...гость из темного прошлого.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники не пустили в Украину молдаванина с атрибутикой РФ и военным билетом Приднестровья. ФОТО
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