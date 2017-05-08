 Макрон набрал более 66% голосов на выборах президента, - МВД Франции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает МВД Франции по итогам подсчета 99,99% бюллетеней.
По данным министерства, Макрон набрал в результате 66,06% голосов, за Марин Ле Пен проголосовали 33,94% принявших участие в выборах.
Как сообщалось, лидеры европейских стран и США в воскресенье поздравили Макрона, который станет самым молодым лидером Пятой республики.
"Поздравления Эммануэлю Макрону! Рад, что французы выбрали европейское будущее. Вместе (будем трудиться. - Ред.) ради более сильной и справедливой Европы", - написал в своем Твиттере председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Поздравления Эммануэлю Макрону. Поздравления французскому народу с выбором свободы, равенства и братства вместо тирании ложных новостей", - заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.
Глава Европарламента Антонио Таяни написал в Твиттере: "Поздравляем Эммануэля Макрона. Рассчитываем на то, что Франция останется в сердце Европы, изменив наш союз с целью приблизить его к гражданам".
"Франция выбрала инвестировать в будущее. Готовы работать с Эммануэлем Макроном и перезапустить наш союз. Да здравствует Франция, да здравствует Европа", - написала в Твиттере глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Браво, Эммануэль Макрон, и за работу вместе ради нового европейского подъема", - призвал бельгийский премьер Шарль Мишель.
В Твиттере появились также поздравления премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, министра иностранных дел Дидье Рейндерса, заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, лидера фракции европейских либералов в Европарламенте Ги Верхофстадта и других руководителей.
"Франция - один из наших наиболее близких союзников, и мы с нетерпением ожидаем работы с новым президентом по широкому спектру общих приоритетов", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Поздравила Макрона и первый министр Шотландии Никола Стерджен. "Да здравствует Франция. Поздравляю нового президента Эммануэля Макрона с его решительной победой над ультраправыми", - написала она в своем Твиттере.
В Германии победу Макрона назвали победой для сильной Европы. "Поздравляю Эммануэля Макрона. Ваша победа - это победа для сильной и единой Европы, а также для франко-германской дружбы", - написал глава германского МИД Зигмар Габриэль в своем Твиттере.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал продолжить работать с Францией и с новым лидером страны. "Поздравляю Эммануэля Макрона - нового президента Франции. Франция и Испания будут работать вместе для стабильной, процветающей и более интегрированной Европы", - написал испанский премьер в своем Твиттере.
По данным французских СМИ, одной из первых Макрона поздравила его соперница - кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Она сама также подтвердила, что звонила ему: "Я позвонила Макрону, чтобы поздравить его с победой. Я пожелала ему успехов, так как для меня главное - высшие интересы Франции".
Выступая перед своими сторонниками, Макрон пообещал, что Франция останется активной на международной арене и продолжит борьбу с терроризмом. "Франция будет активна на мировой арене, будет бороться за мир и обеспечивать баланс сил", - сказал он. "Я заявляю всем, что Франция будет в первых рядах борьбы с терроризмом, как у себя, так и на международной арене", - отметил он, подчеркнув, что эта борьба будет длиться столько, сколько этого потребуется.
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"...Давно подгнивающая политическая система стала сыпаться.
За последние тридцать пять лет правительства, сменявшие другу друга у власти, сделали все, чтобы выработать у большинства французов отвращение к политике и политическим институтам Пятой республики.
84% граждан страны понимают, что французские политики приносят вред Франции...."
"...Более 30 % - это количество избирателей, которые сегодня решили не пойти на выборы, или опустить пустой бюллетень, или испортить его. Эти люди не захотели проголосовать ни за Макрона, ни за Ле Пен. Даже ради победы «европейских ценностей»...
"...Новоизбранный восьмой президент Пятой республики Макрон не является ни кандидатом большинства, ни даже кандидатом «разделенной надвое» страны.
Страна, если и разделилась, то частей на пять. Но даже те, кто примкнул к тому или иному лагерю, в большинстве своем сделали это без малейших признаков энтузиазма...."
И пр. и тд. и тп.
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И это пишут российские так называемые "либералы". Видемо российских денег стало жалко потраченных на Лепеншу.
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Сейчас вот Европа освоит еще деньги, выделенные на контрпропаганду рашизма, и хуйловскому окружению уже надо будет думать, а у царя все ли с башкой дружит?
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Поздний петя начинает напоминать раннего витю. Ляп за ляпом. Сиди уже тихо в своем болоте, пиздь бабки да кайфуй вЯличием своей декларации.
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https://www.youtube.com/watch?v=fgMseWWNS24
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