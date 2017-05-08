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 Политика Украины
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 За сутки боевики совершили 65 обстрелов: применяют 152-мм артиллерию, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО. За минувшие сутки зафиксировано 65 обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении артиллерией калибра 122 мм, вооружением БМП, минометами калибра 120 и 82 мм, гранатометами и пулеметами крупных калибров боевики обстреливали позиции близ Троицкого. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям возле Верхнеторецкого, а из вооружения БМП, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам неподалеку Луганского. Минометы калибра 82 мм враг применил вблизи Опытного, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям под Авдеевкой. Из гранатометов и пулеметов крупных калибров террористы обстреливали защитников населенных пунктов Каменка, Пески и Зайцево. По опорным пунктам под Невельским противник стрелял из зенитной установки ЗУ-23-2 и автоматических гранатометов. Позиции близ Майорска противник обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы продолжают обстрелы вдоль всей линии разграничения, - украинская сторона СЦКК

На Приморском направлении из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по позициям возле Водяного. 82-миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы крупных калибров - применяли по опорным пунктам под Красногоровкой. По позициям морских пехотинцев вблизи Широкино - вели огонь из вооружения БМП, а под Павлополем - из вооружения БТР и гранатометов. По позициям вблизи Лебединского и Марьинки противник бил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоселовки Второй обстреливали из пулеметов крупных калибров, а защитников Гнутово - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троицкое обстреляно из артиллерии калибром 122 мм, по всей линии соприкосновения враг применял минометы, - штаб АТО

На Луганском направлении, огнем артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, гранатометов, 120- и 82-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов противник накрывал опорные пункты близ Крымского. Из артиллерии калибра 122-мм, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов враг бил по позициям возле Троицкого. Артиллерию калибра 152 и 122 мм, 120-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров противник применял под Новозвановкой. По защитникам Попасной враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, 120- и 82-миллиметровых минометов, а под Катериновкой - из минометов калибра 82-мм. Из артиллерии калибра 122-мм, 120-миллиметровых минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям сил АТО в районе Новоалександровки.
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Даже в такой День памяти и примирения россия убивает. За все в мире нужно платить, заплатит и россия.
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В Тернополь вернулась 44 артбригада - после года в АТО, без потерь! ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=-CYBzCOtsxg
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Можно было бы устроить предпраздничный салют из Точки-У.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки боевики совершили 65 обстрелов: применяют 152-мм артиллерию, - пресс-центр штаба АТО
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