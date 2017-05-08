 Гражданин, открывший стрельбу в киевском магазине, ранее попадал в поле зрения правоохранителей, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, о б этом сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик в эфире "112 канала".
"Нарушителем оказался киевлянин, 1969 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение хулиганских действий. Сейчас его доставили в управление полиции, мужчина находится в состоянии опьянения. Пытаемся выяснить все обстоятельства этого происшествия - и, соответственно, отобрать у него объяснения, почему так произошло", - сказала Блищик.
В ответ на вопрос, известно ли, откуда мужчина взял оружие, она отметила: "Следственно-оперативная группа изъяла все вещественные доказательства, в том числе оружие, из которого мужчина стрелял, для того, чтобы провести экспертизу и понять, какое это именно оружие. Так как стрелявший находится в состоянии опьянения, полиция не может точно и четко выяснить все обстоятельства и опросить его так, как положено. Потому как только он сможет более-менее давать показания, уже будем понимать, откуда он взял это оружие".
По словам Блищик, информация о состоянии здоровья пострадавшего уточняется.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Киеве в Печерском районе на площади Спортивной в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников.
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