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Все про:Афганистан (172) ИГИЛ (495)

 Один из руководителей ИГИЛ убит в Афганистане

Абдул Хасиб, один из главарей ИГ, был убит в конце апреля в Афганистане. Ликвидация Хасиба может приблизить общее уничтожение террористической группировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Немецкой волны".

Абдул Хасиб, один из руководителей джихадистской группировки "Исламское государство" в Афганистане, был убит во время атаки, совершенной афганскими и американскими солдатами.

Как сообщили военные США в воскресенье, 7 мая, гибель Хасиба и ряда других "высокопоставленных" представителей ИГ последовала в конце апреля на востоке Афганистана.

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По заявлению представителей армии США, ликвидация Хасиба и его приближенных может "значительно" ослабить позиции ИГ, а также приблизить главную цель военных - уничтожение всей террористической группировки.

Во время спецоперации, проведенной в афганской провинции Нангархар, были убиты также двое американских солдат. По словам представителя Пентагона, они могли быть по ошибке застрелены союзниками США в начале многочасовой боевой операции.

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Убежище Хасиба находилось неподалеку от тоннельного комплекса, на который американские военные 13 апреля сбросили крупнейшую неядерную бомбу ("мать всех бомб"). По данным, полученным из афганских источников, таким образом были убиты 92 боевика ИГ. По подсчетам министерства обороны США, в Афганистане находятся еще около тысячи террористов ИГ.

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Барон Мюнхгаузен‏ @BaronM_ 6 маяЕщеСталин запретил эвакуировать население Сталинграда - «Пустых городов солдаты не защищают». Из 750 тыс. осталось в живых 28 тыс...
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панове, остерігайтесь вживати таке слово, як "хуйло", стосовно президента фашистської педерації, бо адмін цього сайту полюбляє це хуйло дивною любовью
банить одразу
адмін цього сайту - страшенний патрійот!
шоб ви знали
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Да то он просто не знает, что это не оскорбление, а имя нарицательное. И что в Питере на улицах уже начинают петь песню харьковских ультрас и скоро эта песня станет гимном всей россии. Не сердися, хуйло воно і є хуйло
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одні масковіто чмирікі мирне населення бомбами луплять..... стотищ пятьсот штабов ігіл знищили...)
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вбитий руководітєль?
яка втрата для світового бутузовського руху!
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Наградить Хасаба аль Эфесби орденом мужества посмертно, и предать земле на родине в Рязанской области. Плывут паровозы - привет Хасабу..
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Кацап, касаб, хасаб...- а ведь верно. может и фамилия у него иванов по папе
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юрій бутузов - глиба!
то є вірний син України! і не має синів вірніших, чим оте очкасте чмо!
амінь!
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Сурков объяснил, что с ним произошло и почему он так похудел.
совпадение..киселев отучил нас верить в совпадения..
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чота кацапье зашевелилось...какуето струну зачепили?
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Президент России Владимир Путин считает, что падение курса рубля позитивно сказывается на доходах российского бюджета, передает ТАСС.
«Допустим, имеют место и целенаправленные шаги партнеров на мировом энергетическом рынке... Это ведет к обесценению рубля, нашей национальной валюты. Один из факторов, не единственный, но один из них. А что это означает для российского бюджета? Мы-то рассчитываем его не в долларах. Упала стоимость рубля, он немножко обесценился… На 30%… Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», - пояснил Путин.
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похоронят на Ваганьковском , и посмертно дадут Героя России
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вах вах, а де фото ликвидированого очередного главаря ИГИЛа США их пачками ликвидирует ликвидирует а оне от этого только здоровее становятся
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Там же где и фото взорванных кацапами штабов ИГИЛ
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОдин из руководителей ИГИЛ убит в Афганистане
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