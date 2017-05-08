 Один из руководителей ИГИЛ убит в Афганистане

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Немецкой волны".
Абдул Хасиб, один из руководителей джихадистской группировки "Исламское государство" в Афганистане, был убит во время атаки, совершенной афганскими и американскими солдатами.
Как сообщили военные США в воскресенье, 7 мая, гибель Хасиба и ряда других "высокопоставленных" представителей ИГ последовала в конце апреля на востоке Афганистана.
По заявлению представителей армии США, ликвидация Хасиба и его приближенных может "значительно" ослабить позиции ИГ, а также приблизить главную цель военных - уничтожение всей террористической группировки.
Во время спецоперации, проведенной в афганской провинции Нангархар, были убиты также двое американских солдат. По словам представителя Пентагона, они могли быть по ошибке застрелены союзниками США в начале многочасовой боевой операции.
Убежище Хасиба находилось неподалеку от тоннельного комплекса, на который американские военные 13 апреля сбросили крупнейшую неядерную бомбу ("мать всех бомб"). По данным, полученным из афганских источников, таким образом были убиты 92 боевика ИГ. По подсчетам министерства обороны США, в Афганистане находятся еще около тысячи террористов ИГ.
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банить одразу
адмін цього сайту - страшенний патрійот!
шоб ви знали
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яка втрата для світового бутузовського руху!
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то є вірний син України! і не має синів вірніших, чим оте очкасте чмо!
амінь!
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совпадение..киселев отучил нас верить в совпадения..
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«Допустим, имеют место и целенаправленные шаги партнеров на мировом энергетическом рынке... Это ведет к обесценению рубля, нашей национальной валюты. Один из факторов, не единственный, но один из них. А что это означает для российского бюджета? Мы-то рассчитываем его не в долларах. Упала стоимость рубля, он немножко обесценился… На 30%… Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились», - пояснил Путин.
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