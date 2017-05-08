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 Террористы продолжают обстрелы вдоль всей линии разграничения, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО пренебрегая всеми Минскими договоренностями в течение суток совершали вооруженные провокации в отношении Вооруженных Сил Украины и вели обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Так, в течение 07 мая по состоянию на 23-00, зафиксировано 58 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ в том числе с применением запрещенного вооружения 20 снарядов артиллерии калибром 152 мм, 93 снаряды артиллерии калибром 122 мм, 121 мина калибра 120 мм, 145 мин калибра 82 мм, АГС, БМП и все виды стрелкового вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли село Безыменное, где находились представители СЦКК, - штаб

Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Новозвановка, Крымское, Опытное, Красногоровка, Троицкое, Попасная и Верхнеторецкое. По инициативе украинской стороны СЦКК режим "тишина" запускался 51 раз, благодаря чему жертв среди мирного населения удалось избежать.

Кроме того, сегодня 07 мая, около 17.20 противником по населенному пункту Троицкое было применено 3 снаряда артиллерии калибром 122 мм. В результате обстрела снаряд попал в школу по улице Цветкова, 1, на садовый участок по улице Лермонтова, 29, а также повреждены линии электроснабжения к домам по улице Королева, 21 и 22.

Также читайте: Боевики применили реактивную систему "Партизан" по Широкино, а также 122-мм артиллерию и 120-мм минометы по Попасной, - СЦКК

Около 21.20 незаконными вооруженными формированиями ОРЛО, на Луганском направлении по позициям Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта и по самому населенному пункту Попасная были применены минометы калибром 120-мм и 82-мм. В результате обстрела уничтожен автомобиль, перебита линия электропередач жилого дома по улице Первомайская, 144а, а в доме напротив выбиты окна. Также повреждены окна в доме по адресу Грушевского, 241.

По предварительным данным жертв среди мирного населения нет.

Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях и о откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и провокаций против военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

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и? "не відповідаємо на провокації"? так же соблюдаем сраный "рыжым тышы" ? или ждем разрешение из Киева чтоб на "грады" ответить из пулемета?
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низзя..минские бумажки пэце важнее,чем жизнь и здоровье солдат. и низзя уничтожать технику сепаров на опережение..атопутиннападет!
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минские соглашения - это соглашение о капитуляции, поэтому они и будут стреллять до тех пор пока Украина не капитулирует, либо пока не получат вменяемую ответку, но шоколадному почитателю россии никак не удается принудить капитулироватьУкраину.
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Че удивляться. День у ВВХ не задался. Маня у Париже все прое. ала, Трамп, мало что оказался "Ненаш", так еще приперся с Томогавками под самый Питер. В Киеве на Евровидение прибыла вся нормальная Европа. Короче, полная гопа.
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Такое ощущение, что наш гавнокомандующий договорилс с Хуйлом и наша армия сидит на фронте в качестве мишеней и статистов чтобы разейские курсанты тренировались на живых мишенях, а так же чтобы наши хенералы докладывали рашистам сколько и куда ушел расход снарядов...
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Барон Мюнхгаузен‏ @BaronM_ 6 маяЕщеСталин запретил эвакуировать население Сталинграда - «Пустых городов солдаты не защищают». Из 750 тыс. осталось в живых 28 тыс...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы продолжают обстрелы вдоль всей линии разграничения, - украинская сторона СЦКК
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