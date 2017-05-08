 Террористы продолжают обстрелы вдоль всей линии разграничения, - украинская сторона СЦКК

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Так, в течение 07 мая по состоянию на 23-00, зафиксировано 58 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ в том числе с применением запрещенного вооружения 20 снарядов артиллерии калибром 152 мм, 93 снаряды артиллерии калибром 122 мм, 121 мина калибра 120 мм, 145 мин калибра 82 мм, АГС, БМП и все виды стрелкового вооружения.
Обстрелы боевики осуществляли по позициям Вооруженных Сил Украины, а также по участкам местности вблизи населенных пунктов Водяное, Екатериновка, Новозвановка, Крымское, Опытное, Красногоровка, Троицкое, Попасная и Верхнеторецкое. По инициативе украинской стороны СЦКК режим "тишина" запускался 51 раз, благодаря чему жертв среди мирного населения удалось избежать.
Кроме того, сегодня 07 мая, около 17.20 противником по населенному пункту Троицкое было применено 3 снаряда артиллерии калибром 122 мм. В результате обстрела снаряд попал в школу по улице Цветкова, 1, на садовый участок по улице Лермонтова, 29, а также повреждены линии электроснабжения к домам по улице Королева, 21 и 22.
Около 21.20 незаконными вооруженными формированиями ОРЛО, на Луганском направлении по позициям Вооруженных Сил Украины вблизи населенного пункта и по самому населенному пункту Попасная были применены минометы калибром 120-мм и 82-мм. В результате обстрела уничтожен автомобиль, перебита линия электропередач жилого дома по улице Первомайская, 144а, а в доме напротив выбиты окна. Также повреждены окна в доме по адресу Грушевского, 241.
По предварительным данным жертв среди мирного населения нет.
Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях и о откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и провокаций против военнослужащих Вооруженных Сил Украины".
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там падло
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