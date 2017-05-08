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Все про:США (12498) Франция (1867) Трамп (1034) Макрон (22)

 Трамп поздравил Макрона с "большой победой" на выборах во Франции

Президент США Дональд Трамп поприветствовал французского политика Эммануэля Макрона с "большой победой" во втором туре президентских выборов во Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Твиттере.

"Поздравляю Эммануэля Макрона с его большой победой сегодня как следующего президента Франции. Я рассчитываю на сотрудничество с ним", - написал Трамп.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Макрон: "Я буду защищать Европу. Это наша цивилизация, которая оказалась под угрозой". ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 7 мая во втором туре президентских выборов во Франции победу одержал правоцентристский кандидат Эмануэль Макрон, набра 65% голсов избирателей.

Приветственные слова Макрону написал президент Украины Петр Порошенко, заявив, что рассчитывает на "амбициозное сотрудничество" с Францией.
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ггг... а хуйло лепениху с победой уже поздравлял?..
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Трамп перехрестился, что одним полудурком во главе державы будет меньше.
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таварисчі! ваши дєнгі нє далі міравому імперіалізму акукліцца!
прєдставляіті, єслі би ето праізашло???
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О, аби гроші не пропали цілком, хуйлу треба женитись на Марін...
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А за рахунок яких сперматозоїдів? Там також повний ботокс
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якби Макрона поздоровили з маленькою перемогою, від цього нічого б не змінилося
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Ле Пен лихорадочно сдает в ломбард вещи, что бьі вернуть деньги путину
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хуйло полюбляє голі пупки мокшанських хлопчиків
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да хер там. Наоборот лапенша так хуйла классно развела. типа ну не смогла я и бабок не осталось.
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Пуйло вернется за деньгами. Просто развести не вьійдет с его кровавьіми деньгами.
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А что она не умеет кидать карлика, ведь сейчас в моду пошла - кидать рюзких.
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І ми!!! Ну, принаймні не з поразкою... Бо з хуйловською Лепеншою було б весело всім...
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Какой же предатель этот Трамп! Хуйла предал-теперь вот машку-кацапку предал..
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ой как нехорошо для русни все сходится. тут и трамп чмо и проклятые французишки не того выбрали.
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Уже и наклейки на свои тазики приготовили - "Макрон - чмо".
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Бывший банкир Ротшильдов еще покажет где раки зимуют!
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нє, ну якщо Трамп тепер визначає розмір перемоги, то я не проти
аби не хуйло
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Та для пуйла по фиг. Что ему сделают. Он уже и новая страшилка для зомбированной биомассы. Типа страшный эсминец топить весь балтийский флот будет. Его надо просто убивать, пад.лу низкорослую. Иного выхода просто нет.
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Та для пуйла по фиг. Что ему сделают. Он уже и новая страшилка для зомбированной биомассы. Типа страшный эсминец топить весь балтийский флот будет. Его надо просто убивать, пад.лу низкорослую. Иного выхода просто нет.
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Трамп поздравил Макрона с "большой победой" на выборах во Франции - Цензор.НЕТ 4118
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окуров: Мне 65 лет, и я не припомню и пяти лет, когда Россия не находилась бы ни с кем в состоянии войны, внутри или вне страны
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп поздравил Макрона с "большой победой" на выборах во Франции
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