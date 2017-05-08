 Трамп поздравил Макрона с "большой победой" на выборах во Франции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Твиттере.
"Поздравляю Эммануэля Макрона с его большой победой сегодня как следующего президента Франции. Я рассчитываю на сотрудничество с ним", - написал Трамп.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 7 мая во втором туре президентских выборов во Франции победу одержал правоцентристский кандидат Эмануэль Макрон, набра 65% голсов избирателей.
Приветственные слова Макрону написал президент Украины Петр Порошенко, заявив, что рассчитывает на "амбициозное сотрудничество" с Францией.
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прєдставляіті, єслі би ето праізашло???
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Марин Ле Пен поддержала миграционный указ Трампа
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аби не хуйло
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нетда
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