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 На Ривненщине правоохранители изъяли у гражданина 5 кг янтаря-сырца, - Нацполиция

В Ривенской области правоохранители изъяли более 5 кг янтаря-сырца из автомобиля 26-летнего жителя Ривного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Ривненской области

В сообщении отмечается: "Сегодня около 1:30 ночи в селе Рафаловка Ривненской области правоохранители остановили возле железнодорожного переезда автомобиль Ford Fusion. Во время поверхностного осмотра работники черновицкой полиции, которые действуют в составе оперативного штаба по противодействию незаконной добыче янтаря, обнаружили пакет с камнями янтаря-сырца весом пять килограммов 120 граммов.

Правоохранители по данному факту начали досудебное расследование по ч. 1 статьи 198 (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Янтарь изъяли, его отправят на экспектизу. Машину отправили на территорию Владимирецкого отделения полиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция за день изъяла незаконно добытого янтаря на почти полмиллиона долларов. ФОТОрепортаж

Напомним, проблема незаконной добычи янтаря получила распространение в прошлом году на территории Житомирской, Ривненской и Волынской областей. Тысячи местных жителей и заезжих гастролеров н ачали незаконную и хаотичную добычу окаменевшей смолы, варварски уничтожая локальные экосистемы.

В нынешнем году масштабы хищнического промысла приобрели такой размах, что власти были вынуждены в вести в регионы добычи подразделения Национальной гвардии Украины.

В сводках правоохранительных органов все чаще появляется информация о задержании оптовых скупщиков янтаря.

В то же время, по мнению специалистов, решением этой проблемы является не только рейды против нелегальных добытчиков, но и законодательное решение этого вопроса. В мае 2015 года Волынский облсовет впервые разрешил предприятию разработку "янтарной" земли.

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"На Ривненщине правоохранители изъяли у гражданина 5 кг янтаря-сырца"
і досі не можуть зрозуміти, звідки на Рівненщіні той бурштин?
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Більш схоже на пограбування з використанням службового становища.
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Давайте мародеры, расскажите, что это был бедный честный гражданин
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Ривненщине правоохранители изъяли у гражданина 5 кг янтаря-сырца, - Нацполиция
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