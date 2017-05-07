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Все про:корабль (860) парад (428) Санкт-Петербург (433) США (12495)

 Парад в Петербурге отменили из-за опасений внезапного удара с американского эсминца, - "Фонтанка"

корабль эсминец

Причиной внезапного ухода кораблей Балтийского флота из Петербурга стал американский эсминец с ракетами Tomahawk, который подошел к внутренним водам России на расстояние, достаточное для потенциального ракетного удара.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Фонтанка".

Большинство кораблей, пришвартованных у причалов на Неве, покинули Петербург накануне на рассвете. У плавучего причала 6 мая остались пришвартованными только два тральщика, да малый противолодочный корабль "Зеленодольск". В Кронштадте, где дислоцируется Ленинградская военно-морская база, на три подлодки и ракетный катер "Моршанск" грузили боезапас. Эскадра ушла в Балтийское море. К вечеру корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль "Уренгой" вернулись и встали на рейд у острова Котлин.

Источники в Минобороны лишь сообщили, что военно-морской парад по случаю Дня Победы не состоится.

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По данным "Фонтанки", внезапные маневры связаны с тем, что американский эсминец USS Carney (DDG-64) вошел в Гданьский залив. Офицер Балтфлота объяснил изданию, что рассредоточение боевых кораблей в море - обычная тактика военно-морского флота в случае угрозы нанесения внезапного ракетного удара. Идя на парад в Неву, корабли всегда выгружают в Кронштадте боезапас, поэтому утром на причалах Ленинградской военно-морской базы и кипела "авральная работа". На корабли и подводные лодки в спешном темпе грузили ракеты, снаряды и торпеды и дозаправляли их топливом.

Главное ударное вооружение американского эсминца составляют две пусковые системы "Иджис" на 90 крылатых ракет. Часть из этих ракет могут быть "Томагавками", полагает "Фонтанка". В начале апреля однотипный с Carney эсминец Porter запустил такие ракеты по Сирии.

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Из открытых источников следует, что накануне Carney принял участие в Joint Warrior - масштабных учениях НАТО, проходивших в апреле у берегов Британии. На официальной странице эсминца в Facebook 3 марта сообщалось, что корабль покинул гостеприимный Амстердам и приступает к патрулированию европейских вод в интересах национальной безопасности США.

Помимо присутствия Carney, есть и другие признаки активности сил НАТО в регионе. 3 мая в латвийскую Лиепаю вошли четыре корабля альянса, а в конце апреля на эстонскую авиабазу Эмари прибыли два самолета пятого поколения F-35 А.
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Если не знаете, это мак. А шо у вас за ассоциации? Вы педераст?
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нуу тебе "Вася" из за пАребрика виднее на что оно похоже какие то ассоциации возникают? А хозяин твой вообще в курсе что ты тут гавкаешь?Кто тебя за забор вообще выпустил?
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Сто в гору, вся русня - латентные питоры, а это чучело под канадским флагом - пассивный))))))
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Навіщо американцям витрачати крилаті ракети на ці старі корита? Вони самі потонуть зіткнувшись один з одним або від старості.
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Пока искали НАТО в Украине,и подталкивали внеблоковую Украину к вступлению в альянс, у самих и под кроватью и рядом, давно и много этого самого НАТО, дебилы .
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"Слушайте, я просто так хочу поинтересоваться -
а питер тоже прикрывают С-300 и С-400 ? " ©

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Есть две неразрешимые проблемы - кривизна земли и кривизна рук.
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навіть с-2578235000000
ватнікам можна терти шо завгодно, бо з цього боку їм ніщо не загрожує
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Не, это вот серьёзно? Коцапы на полном серьёзе думают что американцы подплывут и сделают внезапный удар по воронежу? Коцапы, вы не замечаете что вы епанулись? Не пейте воду из-под крана, вам туда что-то подмешивают.
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Коцапы на полном серьёзе думают что американцы подплывут и сделают внезапный удар по воронежу? (с)

Должны же они среднестатистическому козломордому впаривать подобную хрень,чтобы не дай Бог,кацапы не начали интересоваться,почему они в дерьме "живут".
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Вот ,что значит при Трампе один раз себя правильно повести,а не выражать,как при Обаме постоянную обеспокоенность!
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начинается растяжка рашиста-то в Черное море заходит томагавочный .то в Балтийское.а поблизости с Курилами.там плять целая армада гамериканская с авианосцами якоря закинула.
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А на ДВ там вообще интересно. Амеры же на днях сказали, что они проконтролируют из каких таких портов идёт всякая помощь суперПупсу в Ынию.
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там между мордвой и чучхенией есть сухопутное сообщение - железная дорога.
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На самом деле то Ашот теперь в Балтику доплыл, так они переполошились
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Кацапы,а это как:быть на всю бОшку ипанутым и при этом обосравшимся?
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неплохой день на новости-Евро-началось, эсминец сорвал парад победы, в спорте все ок,
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Парад чого - Перемоги чи масового знищення Народів ??
Якби Україна не стримала німців на своїй території до осені , то Парад Перемоги був би по плану 6 листопада 1941 р ..
Коли ЧОТИРИ УКРАЇНСЬКІ ФРОНТИ звільняли Європу , армія РОА КОНР боролась проти власного Народу .. Ну то що ви святкуєте ??
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может 9 мая отменят, если подойдёт второй американский эсминец ?
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второй уже вчера зашел в Черное море думаю в Севастополе Прашка также отменит парад по-БЕДЫ
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В казламордии ужо переполох, а еще АШОТы(1,2,3,4,5,6,7...) не подошли.
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американский эсминец с ракетами Tomahawk, который подошел к внутренним водам России на расстояние, достаточное для потенциального ракетного удара.

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На официальной странице эсминца в Facebook 3 марта сообщалось, что корабль покинул гостеприимный Амстердам и приступает к патрулированию европейских вод в интересах национальной безопасности США.

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А как же эпический Су-24? (с)

"Пилот-волошин" в отпуске,а "диспетчер-карлос"-в отгулах...
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Не, там другой Су-24, который в Черном море Дональда Кука шибко напугал. Наверно этот супер-самолёт в единственном экз. пупса на востоке прикрывает и пугает весь тамошний амеровский флот.
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Хорошо хоть,что сразу весь свой флот не потопили,чтобы врагу не достался. А то есть у кацапов такая традиция.Интересно,что было бы,если бы подошел не один-единственный эсминец,а ударная авианосная группа?
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Выработка газа-метана на россосии однозначно бы увеличилась.
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питер обеспокоен....а ешо ляпэн подкачала...футы-нуты ....ботекс потек...везде....
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Прикрывают и c300, и с400, и их аналоги на больших корытах.
Но из-за того,что Земля всетаки круглая,а томагавки летают низко,над волнами,их не видать! Ну если скотовоз не заметили,то об эсминце точно из зарубежных газет узнали.
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Прекратите смеяться над бедным флотом! Какой же это может быть фейерверк без ракет,снарядов и запаса топлива?!
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ВСУ нужно учиться, если честно. В Крыму никто никуда не уходил, выполняли приказ - не допускать провокаций. И довыполнялись. Действовали бы как Балтийский флот, глядишь если не Крым, то хоть флот бы сохранили.
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Американцам повезло, а то как бы пальнули...

Парад в Петербурге отменили из-за опасений внезапного удара с американского эсминца, - "Фонтанка" - Цензор.НЕТ 7392
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Вечер выдался вообще СУПЕР ! Спать будем как младенцы!
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Флот РФ нужно было затопить, традиционно
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Оце "Фонтанка" нажила собі ворогів. Якийсь главмаряк кацапський аж верещить що це брехня.
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Виной всему проклятый Тырнет. На сайте корабля написано, что он к Питеру приплыл. Если бы не сайт , то парад бы прошел спокойно и не было бы истерик, и никто даже не знал бы шо он мимо проходил.
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Надо же, аналогичный утюг зашел в Чорное море с такими же топорами на борту. Совпадение ? Не думаю...Вата обрыдается, парада не будет похоже и в Севасе
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В 1941-м, когда немцы были практически в Москве и то парад состоялся.
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Так и в 1939 состоялся , совместный с немцами .
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Тогда в сссры были украинцы,грузины,белорусы,молдоване,прибалты,и все,все остальные! А сейчас?
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Так Мигалковых нету, в Италии винчик попивают, -кино некому снимать.
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Чому же доблесні моряки Блат-флоту так обісралися? Треба було затопити усі свої кораблики на рейді. А потім скласти про це пісню, поставити пам'ятник, зняти фільм і оголосити 7 травня днем перемоги над американськими есмінцями. Слабаки, кароче.
А де же Кузя?
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А чего купол русня круглый налепила? Они не Рейхстаг, а Бундестаг захватывали, что ли?

Парад в Петербурге отменили из-за опасений внезапного удара с американского эсминца, - "Фонтанка" - Цензор.НЕТ 5020
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и снова кацапездалы обосрались)) Это уже становится традицией)))
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"Фонтанка" уже напечатала фейк про смерть украинского заключенного в раше- тот, что Цензор умудрился перепечатать. Этот факт ничему Цензор так и не научил.......
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янки, вьебите по мацкве, ответки по семьям и недвиге не будет
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Американці показують свою повагу до раССєйського флоту і країни в цілому...

Парад в Петербурге отменили из-за опасений внезапного удара с американского эсминца, - "Фонтанка" - Цензор.НЕТ 753
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Кацапня, к вам еще такой не заходил.

На ютубе истерика и срач был полгода.
Парад в Петербурге отменили из-за опасений внезапного удара с американского эсминца, - "Фонтанка" - Цензор.НЕТ 4175
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Это же надо так бояться Омеригу и Трампнаша. Путин ссыкло еще то. Все потому, что рыло в пуху. Сам создал образ заокеанского врага в ватных мозгах. Ссыт, гадюка. Чувствует скорое возмездие, упыреныш.
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Набутыленные обсираются по полной, это очень хорошо
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то есть, один эсминец, распугал весь Балтийский флот? е-мое)))
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Осознав, что Земля шарообразная, российский флот заметался по морям и океанам в поисках более-менее плоского участка.
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Это столько шуму от какого-то DGG-64, а если в балтику зайдет реальный овцевоз ???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарад в Петербурге отменили из-за опасений внезапного удара с американского эсминца, - "Фонтанка"
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