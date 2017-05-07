 Парад в Петербурге отменили из-за опасений внезапного удара с американского эсминца, - "Фонтанка"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Фонтанка".
Большинство кораблей, пришвартованных у причалов на Неве, покинули Петербург накануне на рассвете. У плавучего причала 6 мая остались пришвартованными только два тральщика, да малый противолодочный корабль "Зеленодольск". В Кронштадте, где дислоцируется Ленинградская военно-морская база, на три подлодки и ракетный катер "Моршанск" грузили боезапас. Эскадра ушла в Балтийское море. К вечеру корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль "Уренгой" вернулись и встали на рейд у острова Котлин.
Источники в Минобороны лишь сообщили, что военно-морской парад по случаю Дня Победы не состоится.
По данным "Фонтанки", внезапные маневры связаны с тем, что американский эсминец USS Carney (DDG-64) вошел в Гданьский залив. Офицер Балтфлота объяснил изданию, что рассредоточение боевых кораблей в море - обычная тактика военно-морского флота в случае угрозы нанесения внезапного ракетного удара. Идя на парад в Неву, корабли всегда выгружают в Кронштадте боезапас, поэтому утром на причалах Ленинградской военно-морской базы и кипела "авральная работа". На корабли и подводные лодки в спешном темпе грузили ракеты, снаряды и торпеды и дозаправляли их топливом.
Главное ударное вооружение американского эсминца составляют две пусковые системы "Иджис" на 90 крылатых ракет. Часть из этих ракет могут быть "Томагавками", полагает "Фонтанка". В начале апреля однотипный с Carney эсминец Porter запустил такие ракеты по Сирии.
Из открытых источников следует, что накануне Carney принял участие в Joint Warrior - масштабных учениях НАТО, проходивших в апреле у берегов Британии. На официальной странице эсминца в Facebook 3 марта сообщалось, что корабль покинул гостеприимный Амстердам и приступает к патрулированию европейских вод в интересах национальной безопасности США.
Помимо присутствия Carney, есть и другие признаки активности сил НАТО в регионе. 3 мая в латвийскую Лиепаю вошли четыре корабля альянса, а в конце апреля на эстонскую авиабазу Эмари прибыли два самолета пятого поколения F-35 А.
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а питер тоже прикрывают С-300 и С-400 ? " ©
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ватнікам можна терти шо завгодно, бо з цього боку їм ніщо не загрожує
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Должны же они среднестатистическому козломордому впаривать подобную хрень,чтобы не дай Бог,кацапы не начали интересоваться,почему они в дерьме "живут".
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Якби Україна не стримала німців на своїй території до осені , то Парад Перемоги був би по плану 6 листопада 1941 р ..
Коли ЧОТИРИ УКРАЇНСЬКІ ФРОНТИ звільняли Європу , армія РОА КОНР боролась проти власного Народу .. Ну то що ви святкуєте ??
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На официальной странице эсминца в Facebook 3 марта сообщалось, что корабль покинул гостеприимный Амстердам и приступает к патрулированию европейских вод в интересах национальной безопасности США.
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"Пилот-волошин" в отпуске,а "диспетчер-карлос"-в отгулах...
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А как же эпический Су-24?
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...
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Но из-за того,что Земля всетаки круглая,а томагавки летают низко,над волнами,их не видать! Ну если скотовоз не заметили,то об эсминце точно из зарубежных газет узнали.
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За 22 минуты 120 коментов - Вы шо, сдурели ???
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)))...
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А де же Кузя?
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На ютубе истерика и срач был полгода.
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