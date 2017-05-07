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Все про:Франция (1864) Макрон (19)

 Это новый раздел в истории нашей страны, - Макрон о результатах выборов

Эммануэль Макрон, который по предварительным результатам около 65% голосов победил во втором туре президентских выборов во Франции, выразил надежду в том, что "новый отрезок в истории Франции будет преисполненным надежд"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эксклюзивном комментарии для AFP.

"Новый отрезок в длинной истории нашей страны начался сегодня вечером. Я хочу, чтобы он был полон надежды и обновленной уверенности", - отметил Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой

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ну в принцыпе как и везде. Что в Грузии что в Украине.
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Будьте уверены,что это не в последний раз!
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в последний
следующего раза не будет вообще
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это их естественное состояние! в окружении украинцев, белорусов, казахов, татар, молдован, грузинов, армян... как-то не было, особо видно их врождённого дебилизма!
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Несчастная Галлия станет еще чернозадей?
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Геополитически подкованная мокша вылезла...
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Выгонят тебя из Франции? Плачь, чернозадая Кобыла )))
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Какая Франция?! Он сидит себе в каком нибудь Засранске а гадит тут...
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Умиляют кацапы которые за имигрантов в ес переживают,хотя у самих черные скоро и кремль заберут .
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ватная подстилка лепен пролетела как фанера над Парижем
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Теперь якутский скульптор сваяет Ле-Пеншу из говна
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Шоколадные имбецилы полировали Клинтониху и обливали дерьмом Трампа за его якобы прокацапскость и прохуйлизм. В итоге облажились как всегда, а Трамп оказался нормальным мужиком. Поймите, зверушки соевые, из вашего идола дипломат как из шоколада пуля. Во Франции пришел к власти барыга типа вашего и за звонкий евро будет торговать как ваш за шекельный гешефт. И будет теперь он подмахивать Хуйлу куда там той Ле Пенше. Но у вас сегодня канешна праздник. Но вас не жаль. Жаль Францию, превращаемую в Нигерию и Украину - в сами знаете кого между Египтом и Ливаном.
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Читаю в коментарях:"кацапи всралися, кацапи всралися..." Не забувайте вельмишановні, що гівно - це основна кацапська зброя... В цій ситуації треба бути дуже обережними. Кацап тому і кацап, що кидається гівном... Да, да...
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,,,.і не забувай у того,що постійно кидається г,,м,,,руки постійно в г,,,ні..воно йому з часів розвалу совка ,як приклеїлось,так він його і носить в руках, як скреповий ідентифікатор...
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Надеюсь,что Украина приобретет в его лице друга.
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Я не такий оптимістичний. Франція собі на умі.
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Могу представить, что здесь бы было, случись все наоборот.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭто новый раздел в истории нашей страны, - Макрон о результатах выборов
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