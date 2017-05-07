 Это новый раздел в истории нашей страны, - Макрон о результатах выборов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эксклюзивном комментарии для AFP.
"Новый отрезок в длинной истории нашей страны начался сегодня вечером. Я хочу, чтобы он был полон надежды и обновленной уверенности", - отметил Макрон.
3553 35
"Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой(59)
Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции, - бельгийские СМИ(178)
Хакерские атаки против штаба Макрона не останутся без ответа, - Олланд(30)
Сегодня во Франции состоится второй тур президентских выборов(122)
Россия это затравленный и зачумленный зверь(0)
Ни в коем случае не покорюсь диктату Путина, - кандидат в президенты Франции Макрон(236)
Штаб Макрона запретил доступ российским СМИ к своим медиа-событиям, - Reuters(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
следующего раза не будет вообще
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Продолжаю шутить про Катасонову.
Ну весело же.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить