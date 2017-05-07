 "Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой

Как сообщает Цензор.НЕТ, об это говорится в твиттере Порошенко.
В сообщении отмечается: "Искренне поздравляю Эммануэля Макрона с выдающейся победой! Солидный кредит доверия французского народа единой Европе!
Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата!"
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Мари-в слезах!
Хуйла наивная дурнушка.
С Хуйлом якшаться-моветон!
Иди проспись-ля рюсс подружка!
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Думаю, французи підтримають в нових реаліях УКРАЇНУ!
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Как же я ору!!!))))))))))))))))))
Все французские паблики в фотках плачущего ублюдка из Кремля))))))))
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Кто хочет - тот ищет способ, кто не хочет - причину.
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- Какие деньги Вова, я не брала никаких денег..
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- Алло, Марин, где деньги?
- Алло, кто это? я вьезжаю в тоннель...
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Продолжаю шутить про Катасонову. Ну весело же.
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Ашот-7 видно снова где-то появился...
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Еще одно подтверждение что барыжьи боты это ватное дерьмо, не имеющее к Украине никакого отношения. И это сообщение будет тут вечно висеть, это же не картинки про шоколадного хозяина.
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