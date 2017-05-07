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Все про:выборы (21717) Порошенко (12812) Франция (1864) Макрон (19)

 "Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об это говорится в твиттере Порошенко.

В сообщении отмечается: "Искренне поздравляю Эммануэля Макрона с выдающейся победой! Солидный кредит доверия французского народа единой Европе!

Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата!"

Также читайте: По экзитполам на выборах во Франции победил Макрон с результатом 65% голосов, - Le Figaro
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Пэдро оффшорное наверно во Франции построит соевую фабрику . Вот и все сотрудничество.
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А набуя? Не дай бог кого во Франции нанять, потом до смерти обеспечивать будешь. Делают вид что работают 35 часов в неделю, никого не уволишь, если вруг набрал больше 49 человек в компанию - вместо тебя на производстве начинают рулить всякие красножопые рабочие советы. Вот скажите, набуя это Пэдре нужно если можно клепать сою в Виннице и продавать во Франциях с Германиями с помощью зоны свободной торговли?
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А напрасно. Макрон французский офшор не откроет - не рассчитывай Пеця.
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Какой нафиг идиот будет оффшор во Франции открывать? Там на доход свыше 151 тыс. евро ставка 45%. Вы что думаете, Депардье так просто в Рашке два года мучился? Почитайте за скромное бельгийское село Néchin для саморазвития.
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То что Макрон выиграет понятно, но поздравлять да подсчета голосов как-то некомильфо президенту. Не ?
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Ляпенша чомусь недодумалась хранцузів гречкою з кількою звабити...
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Ле Пен признала поражение. Ваван соснул у Макрона
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правильно писать: ну вот, теперь и у Макрона тоже )))
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Мари -пьяна
Мари-в слезах!
Хуйла наивная дурнушка.
С Хуйлом якшаться-моветон!
Иди проспись-ля рюсс подружка!
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Не "иди проспись" а пойдем-ка в суд за нецелевую растрату денежек Европарламента.
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Макрон - это торгаш и будет делать то, что выгодно только Франции!
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Уймись,Петро,с тобой никто в Европе не хочет разговаривать,тьі лузер в политике,твое место в Липецке
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Ну , одні кажуть "лузер в политике" , а інші , що він - найбагатший президент в Європі ...
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Ну как сказать? Если чисто географически, то параша ж тоже частично в Европе. А путька накрал столько, что все президенты Европы в суме столько не имеют включая и порошенка!
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Был еще Берлускони. Правда не президентом, а премьером
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Бабло своё он в могилу не утянет. А соотечественникам запомнится, как мелочный президент-барыга(мягко говоря).
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Но до могилы оттянуться успеет по полной. А на соотечественников клал он с прибором.
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Если бы. До могилы придется ему пребывать в постоянной тревоге, что его состояние конфискуют и кинут в тюрьму. Как ни крути, а почти все активы его находятся в Украине.
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С чего бы? Какие у него реальные основания для тревоги? Все схвачено, гешефтики барыжатся, денежки растут, лохторат молчит, самолет в Марбелью, уверен, всегда под парами стоит, Нацгвардия стратегическое отступление в случае грандиозного шухера прикроет, детишки по Лондонам пристроены. Так чего ему париться? Разве что нервишки слабые.
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Это сейчас. А я пишу про время когда он уже не при власти будет.
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Во-первых, с нашим дебильным лохторатом и воровской государственной системой у Пети неплохие шансы зайти на второй срок. Во вторых, как только Петя будет не при власти, его, в случае плохой коньюнктуры, в течении 30 секунд не будет в этой стране.
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Шо ему ваша политика? Правильно - всего лишь одно из средств продвижения конфет "Рошен".
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Смело ты за всю Европу расписался. Я понимаю, что ты князь, но не перегибай
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На телефоне сидел? а с другой стороны, работа у него такая
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"Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой - Цензор.НЕТ 968Daniel Rodriguez28 хв. ·
Как же я ору!!!))))))))))))))))))
Все французские паблики в фотках плачущего ублюдка из Кремля))))))))
"Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой - Цензор.НЕТ 672
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Нормандський формат, для Порошенко, як ленін для коммуняк, вічно живий, він хоче його забальзамувати і мавзолей для нього побудуватиі.
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а вы бы предпочли чтоб он выразил огорчение?? Так это к путину)))
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Я удивлюсь если они уже там не продаются. У нас так лет десять уже. И не только Рошен.
Кто хочет - тот ищет способ, кто не хочет - причину.
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Дайте грошей рехформи(распіл)! От і вся співпраця!
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я про амбициозные планы слышу на каждом углу. и не только у властей. где амбициозные дела?
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надо же, как быстро считают. не то что охендовский с договорняками, правда, петро?
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Мы начинаем готовится к выборам в Германии
"Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой - Цензор.НЕТ 815

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"Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой - Цензор.НЕТ 1659Daniel Rodriguez40 хв · - Алло, Марин, а где деньги?
- Какие деньги Вова, я не брала никаких денег.."Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой - Цензор.НЕТ 6210
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Немного не так:
- Алло, Марин, где деньги?
- Алло, кто это? я вьезжаю в тоннель...
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Парижане сегодня наблюдали необычное зрелище - летящую на фанере тётку
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сварливую, брехливую старую путинскую кастрюлю.
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только всё случится значительно быстрее ))))
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Петюня, твоей амбициозности по части коррупции просто нет равных. Мануэльке еще учиться и учиться
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представляю как квохчет сейчас весь рюзьге "мир"))))
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Кацапы бульки пускают, с питера все корабли вышли в море, которые прибыли для парада...
Ашот-7 видно снова где-то появился...
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Амбициозное сотрудничество... гм...гммм... а это как понимать? Кто-нибудь в курсе?
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Ну, это Вы загнули.)) Любые амбиции должны опираться на что-то реальное.)
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тролли, что все накрылось медным тазом, только 10,88 и осталось....обтекали бы молча, а не судили действия украинского президента
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Что примечательно,во Франции традиция,проигравший или совсем уходит из политики или оказывается где то на гальорках политики,так шо хуйловский проэкт ле пен закрыт и реанимации не подлежит
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Франция выбрала своего, теперь и нам побыстрее бы...
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Эх, нам бы такого президента - молодого, проевропейского, не замешанного в коррупции... Да где ж такого найдешь - чтобы был исконным украинцем, с опытом и не коррупционером? У нас наверное таких политиков и нет.
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Пуйло ,как настоящий питерский гопник включит Маринке счетчик на вложенное и не отбитое бабло А как она хотела? Все по-понятиям.
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добре ліпенша продинаміла хуйла на декілька мільйонів евріків
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Для этого, ШАКАЛадлная Кобыла, надо очистить Украину от твоих Бандитов. В том числе и Винницу.
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Вся тролота соснула в Франции и пришла сюда гавкать "шокаладныйбарыгалипецкаяфабрикапатриотвсливатвкотлах"
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"патриотвсливатвкотлах" - отличная шутка про котлы. Какой надо быть мразью чтобы такое писать и смайлики ставить? Тебе блядь смешно?
Еще одно подтверждение что барыжьи боты это ватное дерьмо, не имеющее к Украине никакого отношения. И это сообщение будет тут вечно висеть, это же не картинки про шоколадного хозяина.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией", - Порошенко поздравил Макрона с победой
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