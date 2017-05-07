 По экзитполам на выборах во Франции победил Макрон с результатом 65% голосов, - Le Figaro

Как информирует Цензор.НЕТ, такие предварительные данные опубликовало издание le Figaro.
В свою очередь, за Марин Ле Пен проголосовали около 34% избирателей.
Как известно, сегодня во Франции проходил второй тур президентских выборов, в ходе которых французы выбирали между кандидатурами центриста Эммануэля Макрона и представительницы ультраправых Марин Ле Пен.
Украинская журналистка во Франции Алла Лазарева написала в Фейсбуке: "Ле Пен только что позвонила Макрону, поздравила с победой и пожелала успеха. В эти минуты в прямом эфире: благодарит 11 миллионов, которые проголосовали за нее".
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Какое только разнообразие этих ваших дедов.
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После пролета Ле Пен на выборах. Вечер. Кремль. )(уйло весь в "слезах-соплях"........
Письков:
- Настроение поднять?
)(йло:
- Пусть валяется..........
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Ну шо, кацапы, схавали?)) ..
Ну, значит поживёт ещё старушка Европа общим домом. И Украине поможет, надеюсь.
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Мари-в слезах!
Хуйла наивная дурнушка.
С Хуйлом якшаться-моветон!
Иди проспись-ля рюсс подружка!
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Видать французам уже так надоели все эти династии лепенов, и всех нафталиновых политиков, что они выбрали молодого и незагвазданного.))
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Путин проигрывает только в двух случаях.
Когда его кандидат выигрывает, как Трамп.
Когда его кандидат проигрывает, как Ле Пен.
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- Ле Пенисша очередной раз пролетела на очередных выборах и опять проипала Вовины бабки;
- Дружбана-диктатора Мадуро того гляди отмайданят по самое небалуйся, приходится весь рассейский флот, что еще не утоп, на подмогу слать.
- Нефть подешевела. Вон, по 49,4 доллара за бочку.
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Ле Пенши - больше миллиарда эвриков...
ну шоб удовлетворить влажные фантазии Хуйла...
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Да и валодька не простит такого проигрыша. Столько бабосов влил в свою протеже.
Вот, мелочь, а приятно. ..
Всегда приятно, когда кацапов рылом об асфальт возят.
Фрунцузы - молодцы. Не все оказываются поддаются тотальной рашкинской пропаганде. Всё таки, такая разница в процентах. Очень убедительно и о многом говорит.
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