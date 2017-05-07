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Все про:выборы (21717) Франция (1864) экзитпол (140) Марин Ле Пен (22) Макрон (19)

 По экзитполам на выборах во Франции победил Макрон с результатом 65% голосов, - Le Figaro

Эммануэль Макрон победил на президентских выборах во Франции, за него проголосовали 65,5% избирателей. Ле Пен уже поздравила его с победой.

Как информирует Цензор.НЕТ, такие предварительные данные опубликовало издание le Figaro.

В свою очередь, за Марин Ле Пен проголосовали около 34% избирателей.

Как известно, сегодня во Франции проходил второй тур президентских выборов, в ходе которых французы выбирали между кандидатурами центриста Эммануэля Макрона и представительницы ультраправых Марин Ле Пен.

Также читайте: Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции, - бельгийские СМИ

Украинская журналистка во Франции Алла Лазарева написала в Фейсбуке: "Ле Пен только что позвонила Макрону, поздравила с победой и пожелала успеха. В эти минуты в прямом эфире: благодарит 11 миллионов, которые проголосовали за нее".

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Дедынапивались?

Какое только разнообразие этих ваших дедов.
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В президентской гонке во Франции Марин Ле Пен заняла крепкую вторую позицию, а Эммануэль Макрон стал лишь предпоследним.
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Да нетт..он просто бабло косит ,а на кацапов и хуйла ему насрать.Главное-ненависные доллары гнусной омерики.И побольше.
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Напевно ринок Форекс відкриється сьогодні гепом на зростання євро.
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не исключено...посмотримсс... там зона предложения впереди...

По экзитполам на выборах во Франции победил Макрон с результатом 65% голосов, - Le Figaro - Цензор.НЕТ 7947
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Кремльблядьские какеры дезориентированы, ведь как ни старались, а Трамп оказался пендосом!
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Мало денег Х*йло выделил французским бабушкам на проднаборы. Пожмотился.
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типо нуно было лягушек покупать а не гречку в проднаборы?
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Это что же,прийдется теперь тетке бабло фюрерку отдавать? Идейной борцунихе за денежные знаки!
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Daniel Rodriguez23 хв. · Если Марин Ле Пен не отдаст деньги кретину из Кремля, я её зауважаю.
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Черная полоса у женщин продолжается - Клинтон, Ле Пен, на очереди и осень у Меркель...
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А потом и в Украине будет продолжение єтой черной полосы
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Да у нас женщин, вроде, наверху нет... хотя, это не имеет никакого значения
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Экспромт.........
После пролета Ле Пен на выборах. Вечер. Кремль. )(уйло весь в "слезах-соплях"........
Письков:

- Настроение поднять?
)(йло:
- Пусть валяется..........

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как только Макрона на сру ресурсах не обсирали. И лепеншу прочили в победительницы. Чего только не начиталась)) и о том, что лепен-наш, и о том, что она единственная кто спасёт Хранцию..
Ну шо, кацапы, схавали?)) ..
Ну, значит поживёт ещё старушка Европа общим домом. И Украине поможет, надеюсь.
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Когда мы увидим, чтобы проигравший поздравил победителя, да еще и до официальных результатов
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В парашке появился еще один повод нажраться - просрач выборов во франции
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Мари -пьяна
Мари-в слезах!
Хуйла наивная дурнушка.
С Хуйлом якшаться-моветон!
Иди проспись-ля рюсс подружка!
.

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Мадам Ле Пукан подвела его плешейшество государя Хуйла.
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Эээхх, кремляди, блин... Ну че не жилось мирно и спокойно? В G-8 през восседал, шастал спокойно по "полям" всевозможных саммитов, руки пожимали важные политики. Че не хватало? Все просрал...
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Х*йлу надо было Пидрахуя из Одессы задействовать
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11 миллионов упоротых французов ? Не так уж и мало к сожалению
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Я бы не был так оптимистичен, избиратели Лепенши это тот же электорат который на тоненьком нашаманил британской молодежи в подарочек брекзит. Брюзжащие старперы из позавчера не понимающие ни на йоту как устроен этот глобальный мир и плюющие на судьбы следующего поколения, железобетонная дисциплинированная и злобно-мотивированная прослойка очень падкая в силу слабого интеллекта на популистов. Кремль понял что это поголовье с избирательным правом та сила и тот рычаг, на который они способны воздействовать и они с ним будут работать и далее.
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Таких,про которых Вы говорите-мало,больше- вяло-глупеньких.
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Это точно - во Франции через месяц выборы в Парламент...
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Генштабу нуворосів готує новий наступ: Київ - Лондон - Париж. Овець вигуляють і в бій....
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Овцы воюют на стороне НАТО под флагом Того
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жирик шампанское уже выпил в честь нового президента Франции?...
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На Северной Пениссуэле сьодни опять траур, да, кацапы ??? Бггг
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Владимир Влаидмирович, ну не шмогла я, не шмогла!
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Отличная новость. Российские бабки накрылись вместе с французской бабкой.
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Не то чтобы это какая-то сверх перемога, но глава Франции против которого хуйлевник практически открыто организовал хакерский слив - это однозначный плюс. В политике конечно играет роль множество факторов и прежде всего то чего хотят местные элиты, но личная неприязнь к режиму Путлерка, в нашем случае будет только помогать.
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Ну што Хуйло !? Всех граждан Франции не купишь сука, продуктовые пакеты не всучишь *бедным * французским пенсионерам .Как говорят в Жмеринке финита нах комедиа ?)
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Вовка Путин! Ну не расстраивайся. Вот у фрау Меркель скоро выборы. Пенсионерам парашанам на фига деньги? А вот в Германии против ангелы проплатишь 100% . Надо поучавствовать ...
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ждем популярную кацапскую рифму к фамилии Макрон. И Киселя с его "ядерным пеплом".
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вообще то, совершенно непредсказуемые выборы были во Франции..
Видать французам уже так надоели все эти династии лепенов, и всех нафталиновых политиков, что они выбрали молодого и незагвазданного.))
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По экзитполам на выборах во Франции победил Макрон с результатом 65% голосов, - Le Figaro - Цензор.НЕТ 5215Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 2 год2 години тому

Путин проигрывает только в двух случаях.
Когда его кандидат выигрывает, как Трамп.
Когда его кандидат проигрывает, как Ле Пен.
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Шота у Хуйла день не задался.
- Ле Пенисша очередной раз пролетела на очередных выборах и опять проипала Вовины бабки;
- Дружбана-диктатора Мадуро того гляди отмайданят по самое небалуйся, приходится весь рассейский флот, что еще не утоп, на подмогу слать.
- Нефть подешевела. Вон, по 49,4 доллара за бочку.
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Ничё, зато козломордые выкинули на продвижение
Ле Пенши - больше миллиарда эвриков...


ну шоб удовлетворить влажные фантазии Хуйла...

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Ну лепенюха зато оторвалась на бабки налогоплательщиков рашки.
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Я уж иногда и сомневаюсь, на кого работает путен, так как если б они не лезли постоянно в выборы всех стран, то все могло бы быть и иначе. Я уж молчу про Крым и Донбасс. В конце концов он таки завалит рашестан.
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все политологи говорят о том, что это был закат маргинальной претендентки Ле Пен на французский "престол". Что это были единственные выборы, в которых она могла на что-то расчитывать.
Да и валодька не простит такого проигрыша. Столько бабосов влил в свою протеже.
Вот, мелочь, а приятно. ..
Всегда приятно, когда кацапов рылом об асфальт возят.
Фрунцузы - молодцы. Не все оказываются поддаются тотальной рашкинской пропаганде. Всё таки, такая разница в процентах. Очень убедительно и о многом говорит.
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Путинский кредит пошёл в пи...ду . В какую вы сами знаете ! Денег она не отдаст !
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((( цапы,а цапы - merde - анонс - скоро в лугандоне 2e REP в полном составе - вместо ОБСЕ - Legio Patria Nostra )) весело вам будет,гарантирую)))
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ле пен пролетела, как фанера над парижем! и мы очень рады!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПо экзитполам на выборах во Франции победил Макрон с результатом 65% голосов, - Le Figaro
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