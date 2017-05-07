 Кличко представил Киев участникам и гостям конкурса на торжественном открытии "Евровидения-2017"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
Виталий Кличко представил участникам и гостям песенного конкурса украинскую столицу во время церемонии открытия "Евровидения-2017".
Рассказ мэра о истории и современности Киева сопровождалась видеороликом.
"Европейская музыкальная столица приветствует всех! Киев счастлив, что в этом году он музыкой объединяет миллионы людей во всем мире. И, поверьте, для нас это особенно важно и волнительно. Ибо только тот, кто умеет творить и своим талантом объединяет людей, способен бороться и побеждать! Способен изменять мир вокруг себя. Это доказали украинцы, когда почти 4 года назад вышли в Киеве на Майдан за право творить европейское будущее своей страны. И более 100 патриотов положили свои жизни... И об этом знает весь мир", - отметил Виталий Кличко.
Мэр столицы подчеркнул, что Киев всегда был европейским городом, как географически, так и ментально.
"Мир помнит французскую королеву Анну, которая правила в Париже в XI веке. Она была дочерью киевского князя Ярослава Мудрого. Кстати, основатель Парижского университета хореографии, знаменитый балетмейстер Серж Лифарь, тоже родился в Киеве. У истоков творчества художников-авангардистов стоял уроженец Киева Казимир Малевич. Сто лет назад в Киеве был сконструирован прототип первого в мире вертолета. А его изобретатель Игорь Сикорский, жил за несколько километров отсюда - в центре Киева", - отметил Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что именно в Киеве сконструировали самый большой в мире транспортный самолет "Мрия", а большинство голливудских фильмов снимаются с помощью телескопических операторских кранов, которые создала здесь, в Киеве, компания "Фильмотехника", обладатель двух "технических" Оскаров.
"Украинские IT-специалисты создают мир будущего, их знают во всем мире. Одежда от украинских дизайнеров носят мировые звезды, развивается украинская музыка, кинематограф, радуют молодые украинские художники", - отметил мэр, добавив, что сегодня в Киеве органически переплетается многовековая история и современность.
"Надеемся, этот конкурс, это музыкальное событие станет новым толчком для новых творческих поисков и достижений, о которых услышит мир. Киев счастлив, что стал в этом году европейской музыкальной столицей. Ведь "Евровидение" объединяет людей. Оно не имеет границ и преград - ни языковых, ни культурных, ни национальных. Я убежден, что музыка способна менять мир. Делать его добрее и умнее, более душевным и толерантным. И поэтому пусть везде звучит музыка!" - сказал Виталий Кличко.
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1. Вчера, в день празднования Хыдырлеза, в крымских селах Веселое и Морское Судакского района оккупанты устроили рейды по домам крымских татар: "Визиты были «приурочены» к мерам по профилактике экстремизма. В планах у полицейских было посетить 18 семей крымских татар, проживающих в регионе. Полицейские имели при себе опросник, который содержал вопросы типа: в какую мечеть ходите? Ходите ли на кладбище и что там делаете? и т.п. Все сказанное фиксировалось и оформлялось как объяснения, которые предлагали подписать крымским татарам. В ходе общения также выяснилось, что данная «акция» централизованная и проводится по всему Крыму до 11.05.2017 г. Если у кого-то все еще имеются сомнения, то, наконец, снимите розовые очки. Из крымских татар «лепят» экстремистов, очерняя и оскорбляя тем самым порядочных людей" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/861146929257959424 (скрин).
2. Севастопольские пропагандисты пишут, что понаехавшие "чиновники" должны считать Севастополь исключительным и особенным городом, а местная вата считает, что вся россия должна под них прогнуться, а то они утратили ощущение исключительности после оккупации: "Летом приехал двоюродный брат из Самары: - Ну, как вы тут живете? Нравится вам в россии? - Нравится, только дороги стали дрянь. При Украине ямочный ремонт по районам чаще делали. Сейчас подрядчики основными дорогами заняты, а второстепенные в хлам убиты. - А чего ты хотел? Так вся россия живет: лицо умыто, зад в грязи. - Мы не хотим, как вся россия. Мы хотим лучше. - А может, хватит выпендриваться? Тут на вас вся страна работает. У пенсионеров деньги отрезают, чтобы вам мост простроить. Вы хоть знаете, какие к вам деньги идут?", - приводят диалог пропагандисты. Далее пишут: "С вхождением в россию статус Севастополя и Крыма понизился, что не могло не сказаться на психологическом самочувствии севастопольцев, когда улеглась эйфория и севастопольцы столкнулись с новыми российскими реалиями. Юридический статус Севастополя и Крыма на Украине был на одну ступень выше, чем в рф. Теперь севастопольцы и крымчане - такие же, как все. Статус исключительности исчез. А ощущение исключительности осталось". В общем, Севастополь из города с особым статусом, который был до оккупации, превратился в село на окраине огромного болота http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/sevastopol_sevastopolcy_mentalitet/
3. Из общежития в Керчи оккупанты решили сделать муниципальную гостиницу. Жильцам пообещали переселение, что очень воодушевило наивных ватников. Но никого не переселили, а в дом начали заселять понаехавших строителей. Оставшимся жильцам выставили неподъёмные тарифы за проживание: одиноким старикам - 210 руб в день за койко-место (цена в месяц сравнима с размером средней пенсии) с переселением на пятый этаж этого же дома в комнату площадью 12 квадратных метров на двоих, а семьям - 541 руб за каждый метр жилья в месяц. Тем, кто не согласен с такими варварскими условиями, грозят выселением на улицу. Жильцам запретили держать домашних животных, пользоваться электрообогревателями, электрочайниками, плитами, приводить в дом друзей. Оккупанты пришли только для того, чтобы отнять, запретить и убить http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=65782
4. Предприниматели Феодосии самостоятельно пытаются привести в порядок набережную, расколупанную и брошенную оккупантами. Вата думает, что после уборки туристы повалят. Посмотрите, как выглядит центр https://twitter.com/KrimRt/status/861130426404003840 (фото).
5. Новости процветания: "Жители Ялты и гости города-некурорта напуганы происходящим в пансионате Массандра рейдерским захватом. Следственный комитет куда смотрит? В грубой форме людей незаконно лишают работы, вышвыривают на улицу вместе с отдыхающими! Завтра из квартир придут выкидывать? В такой ситуации оказались многие предприятия Южного берега Крыма. На очереди приготовлены следующие объекты…". Далее ватница перечисляет 11 санаториев и задаётся вопросом: "Кто поддерживает эту ситуацию, подминая под себя законы?" https://twitter.com/KrimRt/status/861205622137786368 (скрин). Напомню, что пансионат отжимает предатель Украины Руслан Бальбек, который ныне заседает в Госдуре http://primechaniya.ru/home/news/maj_2017/po_pravu_silnogo/ (фоторепортаж).
6. Ещё немного процветания: ватники жалуются, что оккупанты уничтожают санаторий "Ливадия", который просуществовал 90 лет. Людей увольняют пачками https://twitter.com/KrimRt/status/861206107322286080 (скрин).
7. В жизни каждого крымского сепаратиста наступает такой момент, когда Миротворец становится страшнее ФСБ. Ибо безвиз почему-то желаннее Кызыма: "Подскажите такую информацию!!! Если на сайте Миротворец есть моя фамилия, возможно ли выехать на Украину, какие могут быть проблемы?". Ответ одного из ватопитеков: "В списки попадают все, кто когда-либо в сети высказывался про уничтожение украинцев, Украины и т.д. Если ваши умные изречения попали под мониторинг, то вы сепаратист и террорист. Вам на Украине тюрьма, государства мира должны вас выдавать Украине по запросу. Думаете, каклы во всех группах просто так сидят, тупо потроллить всех?" https://twitter.com/KrimRt/status/861235661835292672 (скрин). Тем временем звезда Миротворца - Ирина Белозёрова из Ялты мечтает о временах, когда не будет сайта Миротворец, и она сможет приехать в Одессу на Куликово поле поплакать над несостоявшейся наваросией https://twitter.com/KrimRt/status/861197932435038208 (скрин).
8. Новый бизнес - продажа пилоток: "Покупай. Надевай. Будь в тренде!". У нас своя атмосфера https://twitter.com/KrimRt/status/861134680413933569 (фото).
9. Сотрудникам оккупационного "Генбанка" выдали пилотки, на которых написано "Генполк". То ли на фронт идут, то ли с фронта вернулись https://twitter.com/KrimRt/status/861134004908679168 (фото). Пилотки нацепили на себя даже отдельные особо упоротые уличные торговцы https://twitter.com/SevcityLackyman/status/861142212221992961 (фото).
10. Новый уровень победобесия в Евпатории: спустили флаг города и повесили т.н. флаг победы. Как символ победы над городом, что ли??
11. Севастополь. Видел сегодня человек 20 с "этично" повязанными "георгиевскими" ленточками и человек 10 - с "неэтично". Куда смотрит ленточная полиция!?!
12. Гейоргиевская лента медленно, но уверенно становится общепризнанным символом рашизма.
13. Вы же не думаете, что дети в Артеке просто отдыхают? Школьники в военной форме с колорадками пели "Дорогу на Берлин" https://twitter.com/KrimRt/status/861120905660989441 (фото).
14. Все эти победобесия не имеют ничего общего с реальным отношением ваты к ветеранам: "В Ялте автовладельцы не пропустили «скорую» к ветерану, утверждая, что дорога - их частная собственность!", - сообщают крымские пропагандоны https://twitter.com/CrimeaUA1/status/861159381118971905 (фото-скрин). А в Севастополе ветеранов выкидывают из маршрутных такси. Вот и все дидываивали. Зато в маршрутках полно колорадок и победобесного треша https://twitter.com/CrimeaUA1/status/861173618247643136 (фото-скрин).
15. Российские пропагандоны сообщили, будто бы в Киеве срочно переснимают презентационный ролик Евровидения, и кадры Крыма теперь заменит Верка Сердючка и украинские девушки в мини-юбках. Естественно, "новость" оказалась полной чушью. В Киеве просто снимался ролик Сердючки https://ru.krymr.com/a/28471568.html . Тем временем Антон Геращенко заявил, что российские "журналисты", которые посещали Крым, нарушая украинское законодательство, не будут допущены в Украину для освещения песенного конкурса "Евровидение-2017". Трёх уже развернули на границе https://ru.krymr.com/a/news/28472436.html
16. Севастополь. Сын услышал у меня в машине, как поет Джамала: "Пап, ты её слушаешь? Круто! Сделай погромче". Сын своего отца!
P.S. Каждый раз, выходя на улицу, создаётся ощущение, что тебя облили помоями. Раньше я думал, что чем хуже будет ситуация в Крыму, тем меньше будет бесовщины. Я немного ошибался. У чертей ломка.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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