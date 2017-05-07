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Все про:выборы (21715) Россия (70331) США (12494) хакер (570) Трамп (1033)

 Два высокопоставленных чиновника из администрации Обамы дадут показания в Сенате относительно вмешательства России в выборы в США

сша конгресс вашингтон капитолий

Двое высокопоставленных чиновников из администрации бывшего президента США Барака Обамы 8 мая должны дать показания в комитете Сената в рамках расследования вмешательства России в президентскую кампанию в США в 2016 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Перед сенатским судебным комитетом будут давать показания Салли Йейтс, которая в течение 10 дней работала также в администрации Трампа, и Джеймс Клаппер, директор Национальной разведки при президенте Обаме.

Комитеты по разведке в Сенате и нижней палате также расследуют вмешательства России в избирательную кампанию и любые связи между Москвой и командой Трампа.

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Йейтс, как ожидается, будет свидетельствовать о том, что Белый дом Трампа знал о связях бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими официальными лицами до и после выборов.

Флинн был уволен Трампом 13 февраля 2017 года, после 24 дней работы. Трамп тогда объяснил увольнение тем, что Флинн солгал о своих переговорах с российским послом в США во время переходного периода.

У Трампа последовательно отвергают выводы разведслужб США о том, что Москва помогала получить преимущество над демократической конкуренткой Хиллари Клинтон.

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Все большее количество демократов и республиканцев указывают на распространение фальшивых новостей, финансирование политических партий, прямую пропаганду и другую скрытую деятельности как признаки агрессивных российских попыток вмешательства или свержения правительств, которые Москва считает враждебными.

Избирательные кампании во Франции и Германии были омрачены подозрениями относительно незаконного участия России, также прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах сказались вероятным влиянием Москвы.
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Цитата из совместного отчета ЦРУ, ФБР и АНБ [CIA, FBI and NSA] :
"Путин и правительство России стремились улучшить предвыборные шансы президента-электа Трампа, когда это было возможно, путем дискредитации госсекретаря Клинтон и публичного противопоставления её Трампу в неблагоприятном виде. Все три агенства согласны с этим суждением."
"Putin and the Russian government aspired to help President-elect Trump's election chances when possible by discrediting Secretary Clinton and publicly contrasting her unfavorably to him. All three agencies agree with this judgment."
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
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дамую теперь Трампу чтобы не упасть лицом в грязь - нужно привселюдно в ней извалять туПина..
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- Штирлиц, у нас есть сведения, что вы - еврей!
- Нет, я русский!
- Ну вот вы и попались, дружище...

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Теперь россия вмешивается по всему миру, вот и во Франции напали на письма Макрона. Но Ле Пен все равно проиграла вьіборьі, єто уже видно.
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Можно на панели предлагать ее, а потом что бьі не шла с клиентом брать деньги
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Казламордые, так чмо или не чмо ??? Признайтесь уже в конце-то концов...
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Что из всего этого получится? Какие действия предпримет США по итогам расследования?
Ведь уже всем очевидно,что вмешательство москвы было.
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Озабоченность они проявляют в отношении других,а тут национальная безопасность под вопросом,не до шуток с озабоченностями. Уверена,росию ожидает суровое наказание и урок.
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Ее ожидает цена. Додик спец по этой части
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Громадський транспорт в Україні очима вати та глядачів "Кісільов ТВ")

Два высокопоставленных чиновника из администрации Обамы дадут показания в Сенате относительно вмешательства России в выборы в США - Цензор.НЕТ 3679
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та в кацапів і від одного повні штани радості...
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агентство асошиэйтед пресс сообщило, шо на избирательных участках сторонники клинтон раздавали шоколадки и тортики рошен
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на рассії в єто время не слабо хєрячілі бліни з лопати і запівалі баяришніком. дікій народ однако как і нрави
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в запорижже народ в это время нехило дрался за тортики, а куеве в очереди за яйками,скушай тортик,
любезнейший
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на кримнаш охєрєнно кацапи олівьє поїли із стаканчиків цирк був на весь світ...вєлікіє ....
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Жаль, что мозги не раздавали, когда мамка спапкой решили склепать Судислава Калачева.
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Другий тур виборів президента Франції завершився. Екзит-поли оголосили попередні результати голосування після того, як закрилися останні виборчі дільниці.
За даними екзит-полів, впевнену перемогу на президентських виборах у Франції здобув центрист Еманюель Макрон.
За нього проголосувало 65,09% виборців.http://24tv.ua/vibori_frantsiyi_2017_rezultati_ekzit_poliv_n814186
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДва высокопоставленных чиновника из администрации Обамы дадут показания в Сенате относительно вмешательства России в выборы в США
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