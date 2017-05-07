 Два высокопоставленных чиновника из администрации Обамы дадут показания в Сенате относительно вмешательства России в выборы в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Перед сенатским судебным комитетом будут давать показания Салли Йейтс, которая в течение 10 дней работала также в администрации Трампа, и Джеймс Клаппер, директор Национальной разведки при президенте Обаме.
Комитеты по разведке в Сенате и нижней палате также расследуют вмешательства России в избирательную кампанию и любые связи между Москвой и командой Трампа.
Йейтс, как ожидается, будет свидетельствовать о том, что Белый дом Трампа знал о связях бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими официальными лицами до и после выборов.
Флинн был уволен Трампом 13 февраля 2017 года, после 24 дней работы. Трамп тогда объяснил увольнение тем, что Флинн солгал о своих переговорах с российским послом в США во время переходного периода.
У Трампа последовательно отвергают выводы разведслужб США о том, что Москва помогала получить преимущество над демократической конкуренткой Хиллари Клинтон.
Все большее количество демократов и республиканцев указывают на распространение фальшивых новостей, финансирование политических партий, прямую пропаганду и другую скрытую деятельности как признаки агрессивных российских попыток вмешательства или свержения правительств, которые Москва считает враждебными.
Избирательные кампании во Франции и Германии были омрачены подозрениями относительно незаконного участия России, также прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах сказались вероятным влиянием Москвы.
455 33
Трамп подписал бюджет, предусматривающий выделение Украине 560 млн долл.(91)
В США до сих пор сохраняет инерцию "русофобская кампания", развязанная при Обаме, - Лавров(145)
Новая администрация США будет жестко пресекать агрессивные действия России, - сенатор Маккейн(93)
Трамп допускает, что Россия вмешивалась в выборы в США(43)
Путин на грани депрессии(0)
США провоцируют КНДР на военные действия, - российский дипломат(117)
Трамп отменил введенный Обамой запрет на шельфовое бурение нефти и газа(297)
"Путин и правительство России стремились улучшить предвыборные шансы президента-электа Трампа, когда это было возможно, путем дискредитации госсекретаря Клинтон и публичного противопоставления её Трампу в неблагоприятном виде. Все три агенства согласны с этим суждением."
"Putin and the Russian government aspired to help President-elect Trump's election chances when possible by discrediting Secretary Clinton and publicly contrasting her unfavorably to him. All three agencies agree with this judgment."
https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
Ответить
Ответить
Ответить
- Нет, я русский!
- Ну вот вы и попались, дружище...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ведь уже всем очевидно,что вмешательство москвы было.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну шо. Всё уже ясно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
любезнейший
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
За даними екзит-полів, впевнену перемогу на президентських виборах у Франції здобув центрист Еманюель Макрон.
За нього проголосувало 65,09% виборців.http://24tv.ua/vibori_frantsiyi_2017_rezultati_ekzit_poliv_n814186
Ответить