 Под Мариуполем наркоман под кайфом выстрелил в дилера, который привез ему зелье, - Аброськин

В нашей фронтовой области лицам, которые решили заняться наркобизнесом, нужно хорошо задуматься, что для них дороже - личное обогащение или собственная жизнь.

Вчера в городскую больницу Мариуполя был доставлен 28-летний молодой человек с огнестрельным ранением грудной клетки.

Установлено, что потерпевший, ранее судимый житель Мариуполя, имеет непосредственное отношение к реализации наркотических средств. И вчера, в дневное время, возле села Мирное Волновахского района при попытке реализовать очередную партию наркотиков получил от потенциального покупателя вместо денег выстрел из автоматического огнестрельного оружия.

"Покупателем" оказался молодой человек, 1990 г.н., который на встрече со своим дилером находился под сильным действием наркотиков. По горячим следам был задержан. У него изъят и сам автомат, из которого он подстрелил "продавца".