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Все про:наркотики (1456) убийство (4878) Аброськин (371)

 Под Мариуполем наркоман под кайфом выстрелил в дилера, который привез ему зелье, - Аброськин

Глава Донецкой полиции Вячеслав Аброськин обнародовал информацию о конфликте между покупателям и продавцом наркотиков под Мариуполем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "В нашей фронтовой области лицам, которые решили заняться наркобизнесом, нужно хорошо задуматься, что для них дороже - личное обогащение или собственная жизнь.

Вчера в городскую больницу Мариуполя был доставлен 28-летний молодой человек с огнестрельным ранением грудной клетки.

Установлено, что потерпевший, ранее судимый житель Мариуполя, имеет непосредственное отношение к реализации наркотических средств. И вчера, в дневное время, возле села Мирное Волновахского района при попытке реализовать очередную партию наркотиков получил от потенциального покупателя вместо денег выстрел из автоматического огнестрельного оружия.

"Покупателем" оказался молодой человек, 1990 г.н., который на встрече со своим дилером находился под сильным действием наркотиков. По горячим следам был задержан. У него изъят и сам автомат, из которого он подстрелил "продавца".

А вот сам горе-реализатор зелье до сих пор находится на грани жизни и смерти. За его жизнь борются врачи".

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Узбагойтесь, верный поцреот Украины Отброськин не пострадал.
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Ну раз дело у самого Аброськина, то ясен хрен что диллером был именно мент.
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Причем, мусор явно из вертикали Отброскина.
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Амвроськин . а наркоша кстати твою работу делает , это ты сука должен дилеров отстреливать
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Детский сад, штаны на лямках. Да мусорня сама первая в списке крышевателей наркоторговли.
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Лучше бы за дозу амброськинса молотком по голове ушатал,бо ты ещё та зараза.
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Сейчас про Ли Пен будет. Как выборы просрала
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Пять организаций, которые проводили социологические опросы избирателей на участках, где проходил второй тур президентских выборов во Франции, зафиксировали победу независимого кандидата Эммануэля Макрона с результатами от 63% до 66%.

Ли Пен
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Кто его знает что у них там столица. Может Енакиево, там их вождя дважды законтачили. Это не шутки.
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від перестановки доданків сума не міняється.
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Не скажи. Мне больше всего нравилось БЛок Януковича ЗА Єдину и Богату Україну
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А еще ТУНДРА. Клянусь не вру. Это Гена Васильев так зашифровал Трудову Украину, НарДемов, Регионалов и Аграриев в 2002 году. Даже по Ут-1 показали в новостях, я чуть не сдох со смеху. Они там лишнехромосомные тоже.
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Видно не поубавилось торгующих зельем в Марике,а наоборот больше стало?
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ХЗ как такое комментировать...
Гараздо бОльшие партии - и то, с пистолетами...
А тут... На мелкую покупку - и с автоматом!!!
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личинки тракториста-шахтера аниженашидетиПод Мариуполем наркоман под кайфом выстрелил в дилера, который привез ему зелье, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9102
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Наркодилер это опасная профессия с множеством побочных эффектов и угрозой летального исхода.
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Настоящий летательный исход - это если чел взлетает с кузи
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Е. Кемеровский: "Братва, не стреляйте друг в друга."
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погляд настоящого політика. народного такого......видно що за людей переживає.
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патрыоты оне такие за понюшку гашиша неньку продадут
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Не помню - это Киселёв или Соловьёв сделал такое сракальное открытие?
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забийте... це новеньке каца-кадировець вилізло. голодне та ще й із заді розвальцоване....
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іді пєрсікі і сир даві...... жопа кадирівська ти....
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а ты кому из них поклоняешься?
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ну не хуйлу повірь... на відміну від тебе кадир-жопа
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До Аброськина деньги от дилера не дошли и он всем жалуется.
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вот так теряет бамбасская полиция своих лучших рюкзачных сотрудников.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Мариуполем наркоман под кайфом выстрелил в дилера, который привез ему зелье, - Аброськин
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