EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Общество, Технологии
  7882  116
Все про:НАТО (5409) танк (693) Укроборонпром (427)

 Для участия в танковом биатлоне НАТО модернизирована партия танков Т-64БВ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

ГК “Укроборонпром” модернизировал партию танков Т-64БВ, на которых украинские бойцы будут представлять Украину в танковых соревнованиях The Strong Europe Tank Challenge, которые стартуют в Германии сегодня, 7 мая, и продлятся до 12 мая. Украинские танкисты будут бороться за звание лучших с представителями еще пяти стран НАТО и партнеров Североатлантического союза: Австрии, Германии, Польше, Франции и США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.



Для участия в танковом биатлоне НАТО модернизирована партия танков Т-64БВ, - Укроборонпром 01


Также читайте: Украинские танкисты примут участие в соревнованиях НАТО по танковому биатлону

В сообщении отмечается: " Для участия Украины, ГП "Харьковский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", подготовил партию основных боевых танков Т-64БВ, которые получили тепловизоры, цифровые радиостанции и средства спутниковой навигации.

Заметим, что в случае заказа со стороны Минобороны и других силовых структур Украины, Госконцерн "Укроборонпром" готов предложить массовую оперативную модернизацию украинских танков путем установки современного оснащения и вооружения. Специалисты Концерна разработали 12 видов модернизации основных боевых танков для украинских защитников, которые охватывают наиболее эффективные варианты повышения боевых свойств этих машин.

Смотрите также: Харьковские танкостроители тестируют отремонтированный танк Т-64 перед отправкой в войска. ВИДЕО

Во время подготовки танков специалистами ГП "Харьковский бронетанковый завод" на каждую боевую машину были установлены тепловизионные приборы наблюдения украинского производства для всех членов экипажа: командира, наводчика и механика-водителя. Эти приборы были изготовлены на предприятии "Трімен-Украина" и "UaRpa", которые на постоянной основе сотрудничают с Концерном в рамках программы импортозамещения и включения украинских производителей в оборонно-промышленный комплекс Украины. Эта программа была развернута в 2014 году для замены российских комплектующих и охватывает сотни предприятий по всей Украине, всех форм собственности.

Важно отметить, что установленные на Т-64БВ тепловизионные устройства не требуют изменений в конструкции танка, устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменений. Благодаря высококачественным комплектующим они имеют высокую устойчивость к световым помехам и обеспечивают работу при сложных условиях, они не чувствительны к засветки даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне. А приборы командира и наводчика интегрированы в системы управления огня, что обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника на расстоянии более 1,5 км.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Испытание ракетного комплекса "Ольха" украинского производства. ВИДЕО

Также партия Т-64БВ была оснащена системами спутниковой навигации от Госпредприятия "Оризон-Навигация", входящая в состав ГК "Укроборонпром". Именно такие системы устанавливаются на все новые боевые машины, которые выпускают предприятия Концерна: БТР-3, БТР-4, Дозор-Б" и других.

Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, что позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать в командующих всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

На танки были установлены новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежный защищенный от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров. Эти радиостанции были изготовлены на киевском предприятии "Доля и Ко. Лтд".

Также читайте: "Укроборонпром" разработал радиолокационную станцию 79К6 для армии

Во время соревнований The Strong Europe Tank Challenge, экипажи боевых машин будут демонстрировать свои умения во время наступательных и оборонительных действий, выполнять специальные задачи по уничтожению условного противника, сложные маневры и полевой ремонт техники.

Как отмечают организаторы соревнования, The Strong Europe Tank Challenge призван укрепить военное партнерство, обеспечить взаимодействие членов НАТО и стран-партнеров, а также стать площадкой для обмена знаниями и умениями в тактике и методов применения танков на современном поле боя".

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
кацаПсины проводят биатлон постоянно,то в Таджикистане в 1992 году,то в Чечне 2 раза,то в Грузии типа принуждают к миру,то в Украине носятся с рюсским миром вяликаСкрепным,то в Сирии братана Асада из Сталагмит вытаскивают..РАБотяги зачуханные постоянно себе ищут полигончик для Боевой подготовки...,но во всем этом виноваты бандеровцы
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
смазали траки салом и до эуропы из пушки по воробьям мочить
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та нема у вас того сала і ні до якої Європи ви не їдете,рузькі голодранці...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нам в европу и не нать, там на голью перекатной типа вас стебутся, скакуасы цыганистые
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколько тролья сегодня,повьілазили бесноватьіе перед 9м мая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а у вас рожки видать и хвостик растет под стрингами
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не надо? Та хто вас срань мокшанскую туда пустит? Вас уже турки с арабами брезгуют. Сиди в говне и не рыпайся .
 показать весь комментарий
Ответить
 
в прошлом году победил взвод из Германии на Leopard 2A6, серебро заполучила Дания на Leopard 2А5, а бронзу поляки на... не поверите - на Leopard 2А5! Просто дискриминация и жесткая доминация кошек! Что же, в этом году им придётся встретится с противником неизведанным... к тому же, экипажи не лыком шитые - матёрые и с особо ценным опытом!
И вот не знаю как для вас, а для меня наблюдать за этим действом в прямом эфире было бы куда интересней чем все эти «Евровиденья». На каком канале будет транслироваться "Strong Europe Tank Challenge 2017"? Э-э-э-эх!
В общем "кошки" против "мишек" - болеем за наших!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А танковый биатлон в Рашке смотрите? Который с китайцами, казахами и прочими белорусами? Только честно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучшим танкистом мира сегодня является Михаэль Витман намолотивший кучу танков и противотанковых орудий в Европе и дохлом сссре...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жаль таких как он было мало. Сейчас бы мы все жили в Великой Германии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А раша, тем временем участвует в биатлоне вместе сирийцами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поряд з Леклерками та Леопардами виглядають як Т-34 проти Тигра.
Сподіваюсь наші екіпажі дещо нивелюють гігантське технологічне відставання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в соревновании ,кто первым войдёт в Берлин,маршал Конев или маршал Жюков,победила дружба : 2 танковые армии совковые были сожжены на подступах и в самом Берлине...паБеда аднака..
 показать весь комментарий
Ответить
 
для поБедв над Германией нам не хватило 32 000 танков.
маршал Жюков,книга ."Воспоминания и Размышления",год издания 1969.страница 205...
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоДля участия в танковом биатлоне НАТО модернизирована партия танков Т-64БВ, - "Укроборонпром". ВИДЕО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти