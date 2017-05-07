 Для участия в танковом биатлоне НАТО модернизирована партия танков Т-64БВ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в

В сообщении отмечается: " Для участия Украины, ГП "Харьковский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", подготовил партию основных боевых танков Т-64БВ, которые получили тепловизоры, цифровые радиостанции и средства спутниковой навигации.Заметим, что в случае заказа со стороны Минобороны и других силовых структур Украины, Госконцерн "Укроборонпром" готов предложить массовую оперативную модернизацию украинских танков путем установки современного оснащения и вооружения. Специалисты Концерна разработали 12 видов модернизации основных боевых танков для украинских защитников, которые охватывают наиболее эффективные варианты повышения боевых свойств этих машин.Во время подготовки танков специалистами ГП "Харьковский бронетанковый завод" на каждую боевую машину были установлены тепловизионные приборы наблюдения украинского производства для всех членов экипажа: командира, наводчика и механика-водителя. Эти приборы были изготовлены на предприятии "Трімен-Украина" и "UaRpa", которые на постоянной основе сотрудничают с Концерном в рамках программы импортозамещения и включения украинских производителей в оборонно-промышленный комплекс Украины. Эта программа была развернута в 2014 году для замены российских комплектующих и охватывает сотни предприятий по всей Украине, всех форм собственности.Важно отметить, что установленные на Т-64БВ тепловизионные устройства не требуют изменений в конструкции танка, устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменений. Благодаря высококачественным комплектующим они имеют высокую устойчивость к световым помехам и обеспечивают работу при сложных условиях, они не чувствительны к засветки даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне. А приборы командира и наводчика интегрированы в системы управления огня, что обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника на расстоянии более 1,5 км.Также партия Т-64БВ была оснащена системами спутниковой навигации от Госпредприятия "Оризон-Навигация", входящая в состав ГК "Укроборонпром". Именно такие системы устанавливаются на все новые боевые машины, которые выпускают предприятия Концерна: БТР-3, БТР-4, Дозор-Б" и других.Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, что позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать в командующих всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операцией.На танки были установлены новые цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежный защищенный от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров. Эти радиостанции были изготовлены на киевском предприятии "Доля и Ко. Лтд".Во время соревнований The Strong Europe Tank Challenge, экипажи боевых машин будут демонстрировать свои умения во время наступательных и оборонительных действий, выполнять специальные задачи по уничтожению условного противника, сложные маневры и полевой ремонт техники.Как отмечают организаторы соревнования, The Strong Europe Tank Challenge призван укрепить военное партнерство, обеспечить взаимодействие членов НАТО и стран-партнеров, а также стать площадкой для обмена знаниями и умениями в тактике и методов применения танков на современном поле боя".