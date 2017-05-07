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Все про:выборы (21714) Франция (1861) Марин Ле Пен (21) Макрон (16)

 Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции, - бельгийские СМИ

Независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, который отстаивает проевропейские взгляды, согласно первым подсчетам, является лидером избирательной гонки в день голосования, и набирает более 60% голосов французских избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте бельгийского телеканала RTBF.

По данным телеканала, полученными на основе собранной информации из нескольких надежных источников, поддержка Макрона колеблется на уровне 62-64% голосов.

В то же время отмечается, что голосование еще не закончилось. Избирательные участки закрываются в 19:00, а в крупных городах в 20:00 по местному времени (20:00 и 21:00 по Киеву соответственно).

При этом телеканал прогнозирует, что на данный момент похоже, что Макрон становится новым президентом Франции.

Как известно, ожидается, что первые результаты во Франции должны начать объявлять ориентировочно в 20:00 по парижскому времени.

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Это вся война произошла из-за какой-то обиды, тысячи людей погибли не за какой хер собачий, тварь ты Лавров вместе с своим хозяином пуйлом.
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Не знаю как на счет Украины в НАТО, но Сегодня проект "Ле Пен НАШ " точно провалился!
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Цікаво скільки кацапи убехкалі піпен ?
Це добре ... Чим більші витрати , тим вони слабші.
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Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции, - бельгийские СМИ - Цензор.НЕТ 1877

его уже нет более 30 лет, но по мнению некоторых Украинцев, он тоже тупой Кацап , и не смотря ни на что его нет , он тоже должен понести наказания
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читала данные о % за рубежом Франции, там разрыв почти на половину в его пользу. Так что немножко подождем и посмотрим как *помог* хакер кандидату.
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Эммануэль побеждает? И скоро будет на всех экранах?))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции, - бельгийские СМИ
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