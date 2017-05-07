 Макрон набирает более 60% голосов на выборах президента Франции, - бельгийские СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте бельгийского телеканала RTBF.
По данным телеканала, полученными на основе собранной информации из нескольких надежных источников, поддержка Макрона колеблется на уровне 62-64% голосов.
В то же время отмечается, что голосование еще не закончилось. Избирательные участки закрываются в 19:00, а в крупных городах в 20:00 по местному времени (20:00 и 21:00 по Киеву соответственно).
При этом телеканал прогнозирует, что на данный момент похоже, что Макрон становится новым президентом Франции.
Как известно, ожидается, что первые результаты во Франции должны начать объявлять ориентировочно в 20:00 по парижскому времени.
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Це добре ... Чим більші витрати , тим вони слабші.
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его уже нет более 30 лет, но по мнению некоторых Украинцев, он тоже тупой Кацап , и не смотря ни на что его нет , он тоже должен понести наказания
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