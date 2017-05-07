 В Северной Корее задержан еще один гражданин США

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР, официальное агентство ЦТАК сообщило, что гражданин США виновен в совершении "враждебных действий" в отношении КНДР.
Американец был задержан 6 мая. Названо его корейское имя - Ким Хак Сон (Kim Hak Song). Предположительно, как и в случае с Тони Кимом (он же Ким Сан Док), речь идет о человеке с двойным гражданством либо корейского происхождения.
Деталей о задержании или предъявленных обвинениях на момент написания заметки не поступало. Тони Кима задержали с той же официальной формулировкой о "враждебных действиях".
Пхеньянский университет науки и технологий является единственным высшим учебным университетом, основанным на частные средства. В 2010 году он был открыт на деньги христианских евангелистов, указывает Reuters.
Университет отличает необычайно высокая для КНДР доля иностранного преподавательского состава. Там учится много детей местной элиты.
Северная Корея тем временем продолжает выпускать пропагандистские ролики, направленные против США. В одном из последних был показан взрыв американского авианосца, а также Капитолия - здания конгресса Соединенных Штатов в Вашингтоне. Видеоряд сопровождается титрами в духе: "Мы покажем вам, на что способна сильная страна, мировой лидер в ядерных и ракетных технологиях".
На фоне опасения относительно новых ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна США направили в район Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем Carl Vinson.
Число задержанных американцев в КНДР теперь составляет четыре человека.
В прошлом году американский студент Отто Фредерик Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Власти заявили, что он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат.
Другой гражданин США корейского происхождения Ким Дон Чхоль в прошлом году был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж. 62-летний обвиняемый был задержан на территории торгово-экономической зоны Расон на северо-востоке страны. На суде Чхоль признался, что по заданию разведки Южной Кореи занимался сбором информации, в том числе военного характера.
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В социальных сетях активно обсуждают трансляцию в Венесуэле по телевидению сюжета с танцующим президентом Николасом Мадуро во время акций протеста в стране, в результате которых погибли более 30 человек.
"Что оно танцует? Пора картины в грузовики паковать! Учись у Хфедырыча", "Диктатуры похожи друг на друга", "Сейчас тоже самое и в России", - комментируют видео пользователи сети.
Напомним, по всей территории Венесуэлы с 2014 года проходят антиправительственные протесты. Их причиной стало резкое снижение уровня жизни после падения мировых цен на нефть.
Президент Мадуро танцует, страна бунтует
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Иди Кузю ремонтируй и петушков из дерьма лепи, лишнехромосомное)))
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а ракеты наверное на параше(то же мировой лидер во всем) у куйла берут, раз они падают=))))))
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