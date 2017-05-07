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Все про:КНДР (198) США (12493) Ким Чен Ын (49)

 В Северной Корее задержан еще один гражданин США

армия учения кндр

Северная Корея заявила о задержании еще одного гражданина США - как и задержанный в апреле Тони Ким, он работает в Пхеньянском университете науки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР, официальное агентство ЦТАК сообщило, что гражданин США виновен в совершении "враждебных действий" в отношении КНДР.

Американец был задержан 6 мая. Названо его корейское имя - Ким Хак Сон (Kim Hak Song). Предположительно, как и в случае с Тони Кимом (он же Ким Сан Док), речь идет о человеке с двойным гражданством либо корейского происхождения.

Деталей о задержании или предъявленных обвинениях на момент написания заметки не поступало. Тони Кима задержали с той же официальной формулировкой о "враждебных действиях".

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Пхеньянский университет науки и технологий является единственным высшим учебным университетом, основанным на частные средства. В 2010 году он был открыт на деньги христианских евангелистов, указывает Reuters.

Университет отличает необычайно высокая для КНДР доля иностранного преподавательского состава. Там учится много детей местной элиты.

Северная Корея тем временем продолжает выпускать пропагандистские ролики, направленные против США. В одном из последних был показан взрыв американского авианосца, а также Капитолия - здания конгресса Соединенных Штатов в Вашингтоне. Видеоряд сопровождается титрами в духе: "Мы покажем вам, на что способна сильная страна, мировой лидер в ядерных и ракетных технологиях".

На фоне опасения относительно новых ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна США направили в район Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем Carl Vinson.

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Число задержанных американцев в КНДР теперь составляет четыре человека.

В прошлом году американский студент Отто Фредерик Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Власти заявили, что он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат.

Другой гражданин США корейского происхождения Ким Дон Чхоль в прошлом году был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж. 62-летний обвиняемый был задержан на территории торгово-экономической зоны Расон на северо-востоке страны. На суде Чхоль признался, что по заданию разведки Южной Кореи занимался сбором информации, в том числе военного характера.
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Какого хера там делают граждане США? Идиотизм какой-то
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)))) вот вы наивный чёрт! да они любого куй вен бия обьявят ща американским шпионом и гражданинам для своей совковой статистики
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помогает разрабоативать и создавать ракети
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Диктатор танцует, народ умирает: соцсети впечатлило показательное видео из Венесуэлы

В социальных сетях активно обсуждают трансляцию в Венесуэле по телевидению сюжета с танцующим президентом Николасом Мадуро во время акций протеста в стране, в результате которых погибли более 30 человек.

"Что оно танцует? Пора картины в грузовики паковать! Учись у Хфедырыча", "Диктатуры похожи друг на друга", "Сейчас тоже самое и в России", - комментируют видео пользователи сети.

Напомним, по всей территории Венесуэлы с 2014 года проходят антиправительственные протесты. Их причиной стало резкое снижение уровня жизни после падения мировых цен на нефть.

Президент Мадуро танцует, страна бунтует
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Пупс навешивает Америке оплеуху за оплеухой. Как грозно и круто американцы подошли к берегам КНДР с кораблями и как глупо и неловко сдулись.
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гм...и что говорят за пАребриком?как"глупо и неловко сдулись"?а то никто не в курсе кроме лабутенового Апмпиратора
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Та хоть за корабли уже молчи, чувырло лапотное)))
Иди Кузю ремонтируй и петушков из дерьма лепи, лишнехромосомное)))
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А, да! И баранам вашим - привет от "Ашота"!)))))))
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Мені більше сподобалось - коли замість дівчинки, був якийсь американський порноактор...
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Если бы Корея была наказана США,очень многое изменилось бы в этом мире...
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А если бы США были наказаны КНДР, то изменилось бы ещё больше.
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ты думаешь эти ваши братья что-то смогут сделать США...?
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так Сэрожа это ваши надежды - а не реалии...\хотя понимаю что хочется...\
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кндр может только взять за щеку у США ! И то если США это ещё разрешит, непобрезгует.
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Твои подельники только щеки надувать способны, лаптеногое))))
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Я думаю так и будет - ведь задеты самолюбие и честь США. Это примерно как бомж плюнул в лицо бодибилберу!
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а запаребриковые надеются что Ынчик выиграет у США, и им по шее не достанется...
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.Пішов арешт амкеріканскіх шпигунів, чекаємо затримання чергового сунь куй вчай на користь Британії. Теоретично затриманий після допитів повинен зізнатися, що Обама його хресний тато.
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Да там каждый третий - американский шпион. Спецслужбы недорабатывают...
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Это только те, кто с корочками американского шпиона...
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ТАКОЕ может нравится только запаребриковым имперцам
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Там американських шпійонів - як у нас агентів кремля.)))
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"Мы покажем вам, на что способна сильная страна, мировой лидер в ядерных и ракетных технологиях".Источник: http://censor.net.ua/n439074

а ракеты наверное на параше(то же мировой лидер во всем) у куйла берут, раз они падают=))))))
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У великоракетноядерного вождя нанокорейцев крышу по ходу унесло в недосягаемые просторы,каждый кореец побывавший более 3-х минут за поребриком автоматически становится вредителем и американским шпионом,а если случайно еще и посмотрел НА телевизор,даже его не включая,то это уже враг народа с последующим исправлением зрения и пониманием происходящего в пионерлагере в районе Хабаровского края.Северным братьям нужны рабы,за сено ведь нужно расчитыватся.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Северной Корее задержан еще один гражданин США
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