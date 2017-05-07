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 Троицкое обстреляно из артиллерии калибром 122 мм, по всей линии соприкосновения враг применял минометы, - штаб АТО

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-террористические войска продолжают огневые провокации против Вооруженных Сил Украины. С начала суток было зафиксировано 27 обстрелов позиций украинских войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении, огнем артиллерии калибра 122 мм, вооружением БМП, минометами калибра 120 мм и 82 мм, гранатометами и пулеметами крупных калибров враг накрывал позиции рядом с Троицким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в зоне АТО ранены пять воинов, боевики совершили 45 обстрелов, - пресс-центр штаба АТО

Минометы калибра 82 мм применил вблизи Опытного и Верхнеторецкого, а из вооружения БМП, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник стрелял по опорным пунктам неподалеку Луганского.

Из 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник бил по позициям под Авдеевкой. Из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по защитникам Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Верхнеторецкого. По опорным пунктам под Невельським противник стрелял из зенитной установки ЗУ-23-2 и автоматических гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток ранены трое воинов, боевики из 120-мм минометов обстреляли позиции возле Луганского, Широкино и Крымского, - штаб АТО

На Приморском направлении, из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям рядом с Водяным.

82 миллиметровые минометы, гранатометы и пулеметы крупных калибров противник применял по опорным пунктам неподалеку Красногоровки. По позициям морских пехотинцев вблизи Широкино противник вел огонь из вооружения БМП, а под Павлополем - с вооружения БТРов. По позициям морских пехотинцев рядом с Лебединским враг бил из крупнокалиберных пулеметов. Защитников Новоселовки Второй противник обстреливал из пулеметов крупных калибров, а защитников Гнутово - из стрелкового оружия.

На Луганском направлении, огнем 120 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров противник накрывал позиции рядом с Крымским и Новозвановкой".

Также читайте: В течении дня противник применял минометы на Приморском и Луганском направлениях, ранен один боец, - штаб АТО
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за евровидение обиделись полицаи - вон как выслуживаются перед свинособаками....
что бы им все вернулось в десятикратном размере...
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Одичалые с горящими пердаками бесятся, что они отбросы мирового общества.
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Lancaster.England Сдохни какло6 часов назад

Мозги россии унесло, они не видят сути, весь мир скандирует "Х...о", и лишь россия - "путин"
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кто то выложил в нете борьбу наций-между украинцами и кацапами в Торонто. Звуки трибун, Украина!!!!!!! и наша победа в ИГРЕ Наций, украинская Победа, и она не за горами и в реальной жизни.
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отпразднуют папету и рифирендум 11-го, и понесется.
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штаб АТО - статистическое шоколадное агентство, помогающее сепарам вести учет израсходованных боеприпасов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТроицкое обстреляно из артиллерии калибром 122 мм, по всей линии соприкосновения враг применял минометы, - штаб АТО
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