 Порошенко подписал закон, направленный на улучшение условий ведения строительной деятельности

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте главы государства.
В обнародованном в воскресенье днем пресс-службой главы Украинского государства сообщении отмечается, что данный закон будет способствовать повышению Украины в рейтинге "Ведение бизнеса" (Doing Business), а также дерегуляции хозяйственной деятельности в строительстве.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона № 5587 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий ведения строительной деятельности" (ныне закон №2020-VIII) 13 апреля 2017г.
Закон отменяет необходимость получения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) исходных данных и технических условий для реализации проектов строительства. Их можно будет получить вместе с архитектурно-строительными требованиями. Таким образом планируется сократить количество разрешительных процедур и сроки их прохождения для строительства объектов.
Данным законом также предусматривается, что к профессиональной аттестации исполнителей работ, связанных с созданием объектов архитектуры, смогут получить доступ лишь граждане с наличием высшего профильного образования и не менее трех лет опыта работы по специальности.
Закон также предполагает отмену обязательной экспертизы на предмет прочности, надежности и долговечности объектов строительства I и II категорий сложности, которые возводятся на территориях со сложными инженерно-геологическими и техногенными условиями. Такая экспертиза предусматривается только для соответствующих объектов III категории.
Кроме того, документ предусматривает утверждение Кабинетом министров перечня строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их исполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.
Законом также регулируется порядок передачи информации в государственные органы статистики от новосозданных местных органов госархстройконтроля, которые получили свои полномочия в рамках децентрализации полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).
Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко прогнозировал, что принятие и вступление в силу этого закона даст возможность Украине подняться на 38 пунктов в сфере строительства в рейтинге Doing Business.
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Это каким образом ? Вы за 26 лет все уничтожили или украли .
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"...
На объекте I категории нет людей, это больше хозяйственные сооружения типа гаража, сарая, трансформаторной будки и т.п.
На объекте II категории может постоянно находиться до 50 человек, применительно к жилью это может касаться жилых домов невысотной застройки, частных домов, усадеб, коттеджей, небольших офисов или госучреждений, детских садов и школ...."
http://inspektsia.kiev.ua/stroitelstvo/kategorii-slozhnosti-obektov-stroitelstva.html
Администратор/модератор - как мне передать право на поиск в google оделённым?
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Сучий БОРОВ.
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Источник: http://censor.net.ua/n439072
Сокращение количества, а в итоге - суммы взяток.
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А це взаглi мрак. Тепер кожен сам собi архитектор.Источник:http://censor.net.ua/n439072
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http://inspektsia.kiev.ua/stroitelstvo/kategorii-slozhnosti-obektov-stroitelstva.html
Категории сложности объектов строительства в Украине
REM: у меня всё чёрное и текст не виден, но я нажал ctrl-A и всё прочитал.
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Детских садов и школ, Карл!
"отмену обязательной экспертизы на предмет прочности, надежности и долговечности объектов"
Ти хотів би щоб твої діти ходили в такий дитячий садок або школу?
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На объекте III категории может постоянно находиться от 50 до 300 человек, это уже многоэтажная застройка или большие организации.
..."
http://inspektsia.kiev.ua/stroitelstvo/kategorii-slozhnosti-obektov-stroitelstva.html
Спасибо, Буратино, что мне не приходится каждую букву алфавита цитировать.
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Черноволиха - номинант топ пользы для народа и украины за полгода с учетом соотношения к весу ее админресурса .
Нужно отметить Черноволиху и ОТДАТЬ ЕЙ ДОЛЖНОЕ. А то получается те кто ворует,торгует голосами налево и направо, торгует украиной хуйлу и на 99% все что говорит лжет(даже во сне), то этим зомбоящиксмотрящие поднимают поддержку(тимошенко) и никто на эту суку ничего плохого не скажет. А те кто хоть что-то делает, то их наоборот грузят все.
Так ДЛЯ ЧЕГО заниматься полезными вещами для народа?
Если это дело неблагодарное вдвойне - никому не надо, да еще коррупционеры накашляют всяких проблем(как н-р резонанс лещенко по мелочи от коломойского, а по топ воровствам - гробная тишина).
Черноволиха отметилась дважды - первый раз протолкнула финансирование ремонта и производство новой техники через
банковские кредиты(благодаря ей харковский бронетанковый ремонтирует 60 Т-64 в год, 20 дозоров на лбтз) пока финансирование запаздывает. Благодаря ей некоторые заводы не прекратили произвосдвенную цепочку.
И второй раз, что благодаря ее стараниям произошло окончательная конфискация 1.5мрд$. Хотя за это петя расписался, без нее он бы этого даже глазом не морганул. Основная заслуга пети в том, что он хотя бы не мешал. И за это нужно быть ему благодарным, а то ведь мог и не дать чорноволихе сделать доброе дело. Как никак но петя тоже в доле заслуг.
Получается, что для Украины Чорноволиха за последние 4-5 месяцев сделала больше всех(кроме воинов, юга там тоже что-то делает, но мало - и то хогошо, а мог вообще ничего не делать и никто бы его не обвинял за дискавери)
Так что отдавайте ДОЛЖНОЕ(если не врет) за дело тому, кто правильное дело делает, грузите его за плохое. Поддерживайте их в настроении что-то делать и впредь.
А то для чего что-то делать, если можно красть и лгать как тимошенко и иметь высокий рейтинг. Тимошенку уже копирует
рабиновский губашлеп, но никто не хочет копировать Чорноволиху правильными делами для народа и армии.
Хвалите иногда тех, кто хоть что-то делает для страны.
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