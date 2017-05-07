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 Экономика, Общество
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Все про:закон (2299) Порошенко (12811) строительство (1709)

 Порошенко подписал закон, направленный на улучшение условий ведения строительной деятельности

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2020-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению условий ведения строительной деятельности".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте главы государства.

В обнародованном в воскресенье днем пресс-службой главы Украинского государства сообщении отмечается, что данный закон будет способствовать повышению Украины в рейтинге "Ведение бизнеса" (Doing Business), а также дерегуляции хозяйственной деятельности в строительстве.

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Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона № 5587 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения условий ведения строительной деятельности" (ныне закон №2020-VIII) 13 апреля 2017г.

Закон отменяет необходимость получения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) исходных данных и технических условий для реализации проектов строительства. Их можно будет получить вместе с архитектурно-строительными требованиями. Таким образом планируется сократить количество разрешительных процедур и сроки их прохождения для строительства объектов.

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Данным законом также предусматривается, что к профессиональной аттестации исполнителей работ, связанных с созданием объектов архитектуры, смогут получить доступ лишь граждане с наличием высшего профильного образования и не менее трех лет опыта работы по специальности.

Закон также предполагает отмену обязательной экспертизы на предмет прочности, надежности и долговечности объектов строительства I и II категорий сложности, которые возводятся на территориях со сложными инженерно-геологическими и техногенными условиями. Такая экспертиза предусматривается только для соответствующих объектов III категории.

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Кроме того, документ предусматривает утверждение Кабинетом министров перечня строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их исполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Законом также регулируется порядок передачи информации в государственные органы статистики от новосозданных местных органов госархстройконтроля, которые получили свои полномочия в рамках децентрализации полномочий Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко прогнозировал, что принятие и вступление в силу этого закона даст возможность Украине подняться на 38 пунктов в сфере строительства в рейтинге Doing Business.

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Порошенко подписал закон, направленный на улучшение условий ведения строительной деятельности
Это каким образом ? Вы за 26 лет все уничтожили или украли .
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Наша одноизвилинная элиты все годы улучшает. Зарплаты в 3 раза больше, чем в развитых странах. А толку и ума больше не стало.
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Без зрадофилов ну никак? ))) что еще прокукарекаешь путиносос.))))
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Ну расскажи - как соотносится украденное с уменьшением количества разрешений и потому коррупции и чем ты привязал к этому Порошенко, если уж ты не стал обсуждать этот закон?
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Нет необходимости обсуждать в деталях каждый шаг одноизвилинных (детализацию использует пропаганда раши, и выходит, что бездари всегда правы). Ели шаги одноизвилинных разумны, тогда почему страна деградирует? И почему шаги одноизвилинной элиты во всем копируют восточный паханат?
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Точно так - же как вынесение решений судами и их выполнение судебными исполнителями
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Не увидел пунктов для упрощения индивидуальных частных застройщиков.

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Что ты имеешь ввиду под "индивидуальным частным застройщиком"?
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Строительство частного 1-3х етажного дома для себя.
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Ну нарешті. Тепер він навчить всіх як потрібно будувати собачі будки.
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Що ти собака соєва загавкала? Новий будки не дісталося? Не переживай пес соєвий, твій господар Порошенко, тебе не забуде.
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Путин может, конечно, ждать выборов в Украине, сначала парламентских, а после и президентских, в 2019 году. Но я не думаю, что у него все шансы политически дожить до этих событий. И это ощущается в Москве: констатация провала всего украинского похода. На позиции санкций Запад стоит очень жестко, надежды на Трампа провалились. И в украинском, и в сирийском направлениях Москва находится в явном тупике. Никаких свежих идей, кроме как реализовывать старые идеи - гадить как можно больше Украине - у нее нет.http://bigplanet.media/ukraina-rf/politika/putin-provalil-dva-plana-po-ukraine-v-kremle-atmosfera-dvorcovogo-perevorota
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Закон также предполагает отмену обязательной экспертизы на предмет прочности, надежности и долговечности объектов строительства I и II категорий сложности, которые возводятся на территориях со сложными инженерно-геологическими и техногенными условиями . Действительно, кому оно надо? Завалится, ну, так, на жильцов спишем, мол, бегали по квартире много.
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Идиот, это убирает оплаты и взятки за экспертизу, которую никто и так не проводил.
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это, верно. Нам, идиотам, ответы баранов, не понять.
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Но бараны умеют пользоваться google и умею читать прежде чем что-то проблеять...
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И в чём зрада?
"...
На объекте I категории нет людей, это больше хозяйственные сооружения типа гаража, сарая, трансформаторной будки и т.п.
На объекте II категории может постоянно находиться до 50 человек, применительно к жилью это может касаться жилых домов невысотной застройки, частных домов, усадеб, коттеджей, небольших офисов или госучреждений, детских садов и школ...."
http://inspektsia.kiev.ua/stroitelstvo/kategorii-slozhnosti-obektov-stroitelstva.html

Администратор/модератор - как мне передать право на поиск в google оделённым?
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Нельзя сказать точно, как сложится дальнейшая политическая судьба Путина. Однако все эти внешнеполитические поражения видны его окружению. Это самый тяжелый путь для диктаторов. Вся верхушка, класс верхней буржуазии начинают задумываться: а зачем нам все это? Что мы получили в Украине, в Сирии? Что мы получим в Афганистане? Пока мы получили экономические санкции, пока арестовывают наши счета и вносят в список Магнитского. А связано это с одним человеком. А нужен ли нам такой человек?
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Это классическая атмосфера дворцового переворота. Тем более, не случайно несколько месяцев муссируются слухи, распространяемые частью властных структур, о том, что Путин не решил, будет ли он идти на выборы, или он устал, или болен и так далее. В любом случае, никакой позитивной перспективы у него нет. Даже если каким-то образом он и его окружение решат, что он должен пойти на выборы и его объявят президентом, все равно, как неглупый человек, он понимает, что обрекает себя на шесть лет тупика и скатывания к еще большей катастрофе, которая ничего лично ему хорошего не предвещает.
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Таким образом планируется сократить количество разрешительных процедур и сроки их прохождения для строительства объектов.
Источник: http://censor.net.ua/n439072

Сокращение количества, а в итоге - суммы взяток.
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"Закон также предполагает отмену обязательной экспертизы на предмет прочности, надежности и долговечности объектов строительства I и II категорий сложности, которые возводятся на территориях со сложными инженерно-геологическими и техногенными условиями"
А це взаглi мрак. Тепер кожен сам собi архитектор.Источник:http://censor.net.ua/n439072
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Я уже ответил, но повторю:
http://inspektsia.kiev.ua/stroitelstvo/kategorii-slozhnosti-obektov-stroitelstva.html
Категории сложности объектов строительства в Украине

REM: у меня всё чёрное и текст не виден, но я нажал ctrl-A и всё прочитал.
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"На объекте II категории может постоянно находиться до 50 человек, применительно к жилью это может касаться жилых домов невысотной застройки, частных домов, усадеб, коттеджей, небольших офисов или госучреждений, детских садов и школ."
Детских садов и школ, Карл!
"отмену обязательной экспертизы на предмет прочности, надежности и долговечности объектов"
Ти хотів би щоб твої діти ходили в такий дитячий садок або школу?
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"...
На объекте III категории может постоянно находиться от 50 до 300 человек, это уже многоэтажная застройка или большие организации.
..."
http://inspektsia.kiev.ua/stroitelstvo/kategorii-slozhnosti-obektov-stroitelstva.html

Спасибо, Буратино, что мне не приходится каждую букву алфавита цитировать.
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Щось мені здається шо у нього є любі друзі які займаються будівельним бізнесом. Як свідчить практика, подібні закони приймаються саме для них.
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КокоЗрадаВанаВатники рвут пуканы, а по сути предъявить нечего......дебилы
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Наверное, лет через сто квартиры военным и таким как они начнут давать ...
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Кому нужны эти микроскопические уступки ? И это не гарантия,что не продумана новая лазейка для коррупции. Почему тупо нельзя скопировать правила и нормы передовых стран ? - Скажут менталитет не тот ? - Ложь ! Все люди одинаковые. И в подавляющем большинстве,нормальные. Не нужно просто мешать им работать и жить.
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Все плохо в Украине, чтоб не произошло, вот в союзе было хорошо, в россии хорошо, в северной корее тоже. Уезжайте без вас Украине будет лучше.
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Слава Чорноволихе, и неепет.



Черноволиха - номинант топ пользы для народа и украины за полгода с учетом соотношения к весу ее админресурса .

Нужно отметить Черноволиху и ОТДАТЬ ЕЙ ДОЛЖНОЕ. А то получается те кто ворует,торгует голосами налево и направо, торгует украиной хуйлу и на 99% все что говорит лжет(даже во сне), то этим зомбоящиксмотрящие поднимают поддержку(тимошенко) и никто на эту суку ничего плохого не скажет. А те кто хоть что-то делает, то их наоборот грузят все.
Так ДЛЯ ЧЕГО заниматься полезными вещами для народа?
Если это дело неблагодарное вдвойне - никому не надо, да еще коррупционеры накашляют всяких проблем(как н-р резонанс лещенко по мелочи от коломойского, а по топ воровствам - гробная тишина).
Черноволиха отметилась дважды - первый раз протолкнула финансирование ремонта и производство новой техники через
банковские кредиты(благодаря ей харковский бронетанковый ремонтирует 60 Т-64 в год, 20 дозоров на лбтз) пока финансирование запаздывает. Благодаря ей некоторые заводы не прекратили произвосдвенную цепочку.
И второй раз, что благодаря ее стараниям произошло окончательная конфискация 1.5мрд$. Хотя за это петя расписался, без нее он бы этого даже глазом не морганул. Основная заслуга пети в том, что он хотя бы не мешал. И за это нужно быть ему благодарным, а то ведь мог и не дать чорноволихе сделать доброе дело. Как никак но петя тоже в доле заслуг.
Получается, что для Украины Чорноволиха за последние 4-5 месяцев сделала больше всех(кроме воинов, юга там тоже что-то делает, но мало - и то хогошо, а мог вообще ничего не делать и никто бы его не обвинял за дискавери)
Так что отдавайте ДОЛЖНОЕ(если не врет) за дело тому, кто правильное дело делает, грузите его за плохое. Поддерживайте их в настроении что-то делать и впредь.
А то для чего что-то делать, если можно красть и лгать как тимошенко и иметь высокий рейтинг. Тимошенку уже копирует
рабиновский губашлеп, но никто не хочет копировать Чорноволиху правильными делами для народа и армии.
Хвалите иногда тех, кто хоть что-то делает для страны.
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