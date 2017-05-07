 Джемилев: После деоккупации Крым может стать не хуже Швейцарии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил украинскому агентству "Укринформ".
"Мы хотим, чтобы Крым был комфортным местом для всех людей всех национальностей. Я думаю, что после возвращения Крыма все будет по-другому, не будет так, как было до оккупации", - заявил Джемилев.
Он утверждает, что необходимо сделать так, "чтобы была восстановлена Крымская республика, а все национальности могли развиваться и не испытывать никаких притеснений".
"В Крыму есть все возможности не быть хуже Швейцарии, это должно быть самое привлекательное место, где люди будут счастливы, где люди будут отдыхать и не будет никаких конфликтов", - добавил Джемилев.
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пусть делают свой дом цветущим... а свинособак и их полицаев - загнать обратно в клоаку, называемую пидоРасией!...
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Колишній голова СБУ Ігор Смешко стверджує, що Україна володіла великою доказовою базою у питанні фінансування Росією тероризму на Донбасі і не розуміє, чому діюча влада не підготувала обґрунтований фактаж для розгляду відповідної справи у Міжнародному суді ООН. Про таке він сказав в ефірі на телеканалі ZIK.
«Безумовно те, що сталося в Міжнародному суді в Гаазі - це величезний удар для України. Мені особисто незрозуміло, як можна було готувати подання на таку міжнародну інстанцію, абсолютно не розуміючи правила, по яких вона працює. Адже компетенцією цього суду є саме боротьба з фінансуванням тероризму. Юридична дефініція тероризму жорстко визначена, натомість терміну державний тероризм в юриспруденції не існує», - зауважив Смешко.
Експерт додає, що незрозуміло, як за наявності такої величезної доказової бази, яку мала Україна, можна було не підготувати обґрунтований фактаж того, що за спонсоруванням тероризму на Донбасі стоять державні установи країни-агресора.
«Тут потрібно адресувати запитання до СБУ було захоплено та арештовано близько десяти високопосадовців спецслужб Російської Федерації. Зокрема, була на той час захоплена СБУ права рука Ігоря Гіркіна, така собі пані Ольга Кулигіна, яка декілька місяців перебувала в київському слідчому ізоляторі Служби безпеки», - говорить Ігор Смешко.
Це були ключові особи, наголошує Смешко, які почали давати свідчення. І якщо б їхні справи були доведені до суду, де підтвердилась би причетність Росії до початку дестабілізації в Україні, то безумовно, це були б потужні докази в Міжнародному суді ООН. Проте цих людей відпустили, помінявши їх не зрозуміло за яких обставин, каже екс-глава СБУ.
«У державній політиці дуже важливими є факти та підтвердження зв'язку супротивника з деструктивними елементами. Тому мені незрозуміло, чому Україна, маючи ці козирі на руках, не використала їх і пішла на суд абсолютно неготовою», - додав Смешко.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hf0KZ09oHP8
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Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии с мероприятия, приуроченного к 9 мая, в оккупированной РФ Алуште. На кадрах запечатлены эмоции школьников, которые принимали участие в акции.
"Алушта вчера. Зачем вы позволяете так детям сознание прокачивать? Это не ваши дети? Вам их не жаль? Федеральная программа "Войну - в каждый дом!", - подписаны фотографии.
Пользователи сети в комментариях к записи отмечают, что похожим образом воспитывают граждан КНДР. "Кровавой империи нужно много мяса", - пишут они.
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перебежал из "Батькивщины" в БПП.
Наверное,
при желании, оправдание этому найти можно, но Мустафу это, к большому
сожалению, не красит... Репутацию подмочил ...
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Нема дурних. Симферопольская область.
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призывах, общих рассуждениях, может правильных по сути, но бесполезных по
существу, в слезливости, сопливости, праздниках и юбилеях, обещаниях что-то
сделать завтра... Хватит слушать морализаторство болтунов-демагогов чиновников,
у которых под кроватями стоят чемоданы с миллионами краденных долларов. Что
сделано сегодня? Ничего - вон...! Как говорил пролетарский вождь: "Один
реальный шаг - важнее десятка программ".
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