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 Во Львове перед театром оперы и балета открылась фан-зона Евровидения-2017

Во Львове перед театром оперы и балета открылась фан-зона Евровидения-2017

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказали в пресс-службе городского совета.

"На площади перед театром оперы и балета во Львове с 7 по 13 мая будет работать фан-зона Евровидения-2017. Для просмотра концертов здесь установлена специальная экранная конструкция", - отметила спикер горсовета Кристина Процак.

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Кроме прямых трансляций из эпицентра событий Евровидения в Киеве и интерактивов от партнеров на сцене фан-городка Евровидения во Львове каждый вечер будут выступать известные группы и кавер-бенды: Фіолет, Шосте чуття, Дикі серцем, Дзвони сонця, Хочу ще, Фіра, PANCHYSHYN, Bandit, Jennyfer и Leo City.

Как отметила Процак, фан-зона сможет принять от 7 до 8 тысяч человек. Здесь отдельно будут обустроены посадочные места - около 500 посетителей смогут разместиться в лаунж-зоне с эко-мебелью.

Фан-зона Евровидения интегрирована в территорию Пасхальной ярмарки, которая продолжается на центральной аллее города. Вход на территорию - бесплатный, однако будут усилены патрули и частная охрана, работающая на ярмарке. Также работают дополнительные посты на входных группах, которые ради безопасности всех гостей проверяют посетителей на наличие запрещенных вещей.

Фан-зона будет начинать работу ежедневно с 13.00. В дни полуфиналов и финала песенного конкурса она будет открытой до 1.30.

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это возмущение по поводу почему не на украинском написано
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- Чей Крым?
- Мы не знаем.
- Выходим. Будем учить географию!
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если с мусором не порешают то летом штефан поднимется на пол страны, какие фан зоны блин
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВо Львове перед театром оперы и балета открылась фан-зона Евровидения-2017
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