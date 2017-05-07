 Полиция задержала мужчину, стрелявшего в охранника супермаркета из-за разбитой бутылки спиртного

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел в магазине на площади Спортивной в Печерском районе столицы.
Около 15.30 полицейские получили информацию о стрельбе в супермаркете и выехали на место происшествия. По предварительной информации, конфликт начался после того, как покупатель случайно разбил бутылку спиртного на кассе. Его пригласили в служебное помещение охраны. во время разговора покупатель достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника в живот.
47- летнего покупателя задержали, оружие изъяли, а потерпевшему вызвали "скорую" и госпитализировали. Правоохранители задокументировали инцидент и решают вопрос правовой квалификации происшедшего.
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