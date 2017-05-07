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 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1525) Киев (17009) охрана (624) стрельба (2324) супермаркет (157)

 Полиция задержала мужчину, стрелявшего в охранника супермаркета из-за разбитой бутылки спиртного

Полиция задержала мужчину, ранившего охранника киевского супермаркета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел в магазине на площади Спортивной в Печерском районе столицы.

Около 15.30 полицейские получили информацию о стрельбе в супермаркете и выехали на место происшествия. По предварительной информации, конфликт начался после того, как покупатель случайно разбил бутылку спиртного на кассе. Его пригласили в служебное помещение охраны. во время разговора покупатель достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника в живот.

47- летнего покупателя задержали, оружие изъяли, а потерпевшему вызвали "скорую" и госпитализировали. Правоохранители задокументировали инцидент и решают вопрос правовой квалификации происшедшего.

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Не бред. Почуяли добычу охраннички. Ну и поплатились. Я, ниже объяснил.
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А мужик просто хотів пивка випити перед телеком...
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обоих отправить на линию разграничения
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бойКогда я возил алжирское вино, при Союзе- это был кошмар! Выгружал два раза, в Бердянске. Утром собираю докеров... Объясняю: можете жрать скока угодно, меня процент на бой стекла-офигенный! Тонны! тока одно условие: не воровать! В смысле- переливайте в нрелки, заливайте в свои желудки, просто выливайте, если угодно. Тока горлышки с неповрежденными пробками- должны остаться в трюме!!! Думаете подействовало??? Хрена! Жрали, разбивали, выливали, но- один хрен пытались воровать бутылками, целыми!!! Ну, я поймал два раза, акт составил с ментами и таможней... И мне стало совершенно по хрену! Теперь- хоть всё вытаскивайте. Или выжирайте. У меня- бумага!!! Железобетонная. Так и тут: не надо было тащить чувака, в подсобку. Есть официальное списание, на бой стекла! Горлышко имеется? Имеется. С пробкой не вскрытой? Не вскрытой. Ну и славно! Не! Захотели раскрутить, на бабло. Результат- выше описан.
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Есть закон, что пока за товар не уплачены деньги (отплаченный чек на руках покупателя) товар принадлежит магазину, а за неосторожное обращение с товаром в его стоимость вложена страховая сумма. И разбираться охране там не зачем. Просто вызывается уборщица и всё приводится в порядок.
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A какое право имела охрана супермаркета заводить покупателя в служебное помещение????Правильно мужик сделал,там бля практически все охранники из мусоров,кого выгнали,кто пенсионер,но внутри МУСОРА,не менты,а именно мусора.Хотели сто пудов с мужика бабло скачать.Даже если товар и разбился перед кассой он списуется,а не вешается на покупателя.Учите законы.Жаль,что только одному шкурку подпортил.Охранников этих маркетов нужно брать за ноги и бить с размаху об выдающиеся предметы пока дышать не перестанут.ЗА РАЗБИТУЮ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ БУТЫЛКУ СУПЕРМАРКЕТ ДЕНЕГ ПОТРЕБОВАТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ЗАКОНУ,ТОВАР С-П-И-С-Ы-В-А-Е-Т-С-Я!!!
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Наступного разу можуть касира пристрелити, за те, що довго буде касову стрічку міняти. Починаємо жити по новому, кожен сам вже поліцейський, прокурор, суддя і кат тому, що на владу вже надії немає.
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Треба терміново легалізувати короткоствол.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала мужчину, стрелявшего в охранника супермаркета из-за разбитой бутылки спиртного
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