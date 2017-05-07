 Фильм о Сенцове покажут на кинофестивале в Великобритании

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация размещена на сайте фестиваля.
Сообщается, что показ состоится 10 июня в 15.30 по местному времени.
"В 2014 году украинского активиста и кинорежиссера Олега Сенцова судили за якобы планирование террористического акта в Крыму. Хотя показания против него были ложными, было ясно, что его дело не получит справедливого суда", - говорится на сайте британского фестиваля.
25 марта 2017 года на фестивале Docudays UA состоялся показ фильма "Процесс"об Олеге Сенцове режиссера Аскольда Курова. Перед показом фильма тоже состоялась акция в поддержку крымчанина. Премьера собрала аншлаг. После этого состоялась дискуссия, в которой помимо режиссера принимала участие сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.
В начале апреля фильм "Процесс" вышел в украинский прокат. Картину показали в кинотеатрах Киева, Винницы, Запорожья, Львова, Одессы, Ужгорода и Харькова.
Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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Сором,ганьба та презирство забезпечено президенту рф!
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Шкварки News @ShkvarkiUA 2 ч.2 часа назад
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- Ну що, звільнили?
- Кого? - Хлопців.
- Яких хлопців?
- Та наших!
- Звідки?
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ничего им не докажут - нечисть только давить, нечисть понимает только боль....
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