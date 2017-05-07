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 Фильм о Сенцове покажут на кинофестивале в Великобритании

акция сенцов кольченко

На Sheffield Doc/Fest в Великобритании анонсируют показ фильма "Процесс" об украинском режиссере Олеге Сенцове.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующая информация размещена на сайте фестиваля.

Сообщается, что показ состоится 10 июня в 15.30 по местному времени.

"В 2014 году украинского активиста и кинорежиссера Олега Сенцова судили за якобы планирование террористического акта в Крыму. Хотя показания против него были ложными, было ясно, что его дело не получит справедливого суда", - говорится на сайте британского фестиваля.

25 марта 2017 года на фестивале Docudays UA состоялся показ фильма "Процесс"об Олеге Сенцове режиссера Аскольда Курова. Перед показом фильма тоже состоялась акция в поддержку крымчанина. Премьера собрала аншлаг. После этого состоялась дискуссия, в которой помимо режиссера принимала участие сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.


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В начале апреля фильм "Процесс" вышел в украинский прокат. Картину показали в кинотеатрах Киева, Винницы, Запорожья, Львова, Одессы, Ужгорода и Харькова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Российский правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.
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А чим цей Сенцов такий видатний???....... Пока його не арештували - я про нього і не чув..
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А чому твій путєн його мордує ?
Небагато в світі є політичних в'язнів з представників богеми.
Сором,ганьба та презирство забезпечено президенту рф!
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ты полицай?... рассуждаешь как полицай... если еще не в дыре, можем поменяться жильем....
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Фильм о Сенцове покажут на кинофестивале в Великобритании - Цензор.НЕТ 954
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 2 ч.2 часа назад

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- Ну що, звільнили?
- Кого? - Хлопців.
- Яких хлопців?
- Та наших!
- Звідки?

Фильм о Сенцове покажут на кинофестивале в Великобритании - Цензор.НЕТ 4971
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все равно свинособаки бросят гавно на вентилятор и будут визжать - "выфсёврётииии"...
ничего им не докажут - нечисть только давить, нечисть понимает только боль....
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опять кацапам нож в спину ... Макрон лидирует обгоняя лУпен процентов на 50
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Чим більше людей у світі буде знати правду про цю війну , тим скоріше ми переможемо!
Слава Україні! !
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